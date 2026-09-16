Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran peritos que trabajaron en la recolección de pruebas durante la desaparición

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña retomó este miércoles 16 de septiembre sus audiencias en Corrientes, con la declaración de dos especialistas que participaron de las pericias y de la recolección de pruebas durante la investigación.
En la jornada número 28 del debate declararán Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.
La audiencia se realizará después de una semana marcada por los testimonios de tres acusados centrales: Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel. Los imputados expusieron ante el tribunal sus versiones de los hechos y mantuvieron acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido.
Continúa la declaración de Maciel: “Ya no voy a aceptar otro careo”
“El día de mi indagatoria hubo exaltaciones y manifestaciones, soy el único imputado que permitió que estén todos presentes porque no tengo nada que esconder. Y resulta ser que llega el día de la fecha y no tengo la posibilidad del careo. Entonces, teniendo en cuenta que desistió y ya no voy a aceptar otro careo”, apuntó Walter Maciel.
Comienza la audiencia
El ex comisario Walter Maciel, uno de los imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró ayer miércoles ante el Tribunal Oral Federal durante más de dos horas, en las que no sólo se desligó de la acusación que recae sobre él sino que además dijo que el chico fue atropellado aquel 13 de junio de 2024 y que los únicos responsables son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, la tía del chico. Al finalizar su intervención, también le pidió perdón María Noguera, la madre de Loan, por no haber encontrado al menor.
La fiscal del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sostuvo que la hipótesis principal es que hubo “una sustracción” y afirmó que los siete imputados conocen qué ocurrió con el niño, visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Todo indica que el juicio podría extenderse hasta 2027 ante la cantidad de declaraciones pendientes y la duración de las audiencias.