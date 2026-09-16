Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran peritos que trabajaron en la recolección de pruebas durante la desaparición

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña retomó este miércoles 16 de septiembre sus audiencias en Corrientes, con la declaración de dos especialistas que participaron de las pericias y de la recolección de pruebas durante la investigación.

En la jornada número 28 del debate declararán Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.

La audiencia se realizará después de una semana marcada por los testimonios de tres acusados centrales: Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel. Los imputados expusieron ante el tribunal sus versiones de los hechos y mantuvieron acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido.