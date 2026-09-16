Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: declaran peritos que trabajaron en la recolección de pruebas durante la desaparición

En la última audiencia, el ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados, dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

Guardar
Juicio por Loan Peña - Portada
Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña retomó este miércoles 16 de septiembre sus audiencias en Corrientes, con la declaración de dos especialistas que participaron de las pericias y de la recolección de pruebas durante la investigación.

En la jornada número 28 del debate declararán Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.

La audiencia se realizará después de una semana marcada por los testimonios de tres acusados centrales: Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel. Los imputados expusieron ante el tribunal sus versiones de los hechos y mantuvieron acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido.

13:15 hsHoy

Continúa la declaración de Maciel: “Ya no voy a aceptar otro careo”

“El día de mi indagatoria hubo exaltaciones y manifestaciones, soy el único imputado que permitió que estén todos presentes porque no tengo nada que esconder. Y resulta ser que llega el día de la fecha y no tengo la posibilidad del careo. Entonces, teniendo en cuenta que desistió y ya no voy a aceptar otro careo”, apuntó Walter Maciel.

13:10 hsHoy

Comienza la audiencia

12:44 hsHoy

Juicio por Loan: el ex comisario Maciel dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

El ex comisario de 9 de Julio, uno de los acusado de la desaparición del chico, declaró ayer y aseguró que Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña “son los responsables”. Volverá a hablar la próxima semana

El ex comisario Maciel durante el juicio por la desaparición de Loan
El ex comisario Maciel durante el juicio por la desaparición de Loan

El ex comisario Walter Maciel, uno de los imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró ayer miércoles ante el Tribunal Oral Federal durante más de dos horas, en las que no sólo se desligó de la acusación que recae sobre él sino que además dijo que el chico fue atropellado aquel 13 de junio de 2024 y que los únicos responsables son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, la tía del chico. Al finalizar su intervención, también le pidió perdón María Noguera, la madre de Loan, por no haber encontrado al menor.

Leer la nota completa
10:45 hsHoy

“Los siete acusados por la sustracción saben qué pasó con Loan Peña”, aseguró la fiscal del caso

Tamara Pourcell se refirió a los avances en el juicio que busca esclarecer la desaparición del niño en Corrientes. Además, destacó que “se está rompiendo el silencio” entre los sospechosos

Declaraciones de la fiscal encargada del caso Loan sobre la hipótesis principal relacionada a la desaparición del menor. Futuro Imperfecto (Radio con Vos)

La fiscal del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sostuvo que la hipótesis principal es que hubo “una sustracción” y afirmó que los siete imputados conocen qué ocurrió con el niño, visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Todo indica que el juicio podría extenderse hasta 2027 ante la cantidad de declaraciones pendientes y la duración de las audiencias.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Juicio por LoanCaso LoanLoan Danilo PeñaDesaparición de menoresÚltimas noticias

Últimas noticias

Guerra por el testamento de una jubilada de Caballito que se suicidó: la desoladora carta del final

Iris Alba Bianchi se quitó la vida en octubre de 2021. Firmó dos testamentos: el primero beneficiaba a su portero, el segundo a su paseador de perros y a su psiquiatra. Ambos libraron una disputa en Tribunales que fue cerrada cinco años después. El pedido de auxilio: “Estoy muy sola”

Guerra por el testamento de una jubilada de Caballito que se suicidó: la desoladora carta del final

Un grupo armado secuestró a dos choferes para robar un camión con pañales

Los asaltantes interceptaron el vehículo en la autopista Presidente Perón y abandonaron a las víctimas en Merlo. El vehículo y la carga fueron hallados en Virrey del Pino, luego de que una de las víctimas denunciara el hecho

Un grupo armado secuestró a dos choferes para robar un camión con pañales

Detuvieron a cinco hombres acusados de intentar robar una casa en Villa Lugano

Entre los sospechosos acumulan 15 antecedentes por diferentes delitos, según informaron fuentes del caso

Detuvieron a cinco hombres acusados de intentar robar una casa en Villa Lugano

Comienza el juicio por el trágico choque sobre la ruta 29 en el que murió una familia completa

El empresario Eduardo Owen Cavanagh será juzgado en Dolores por el fatal siniestro que protagonizó en 2022 cerca de General Belgrano. Por la colisión, fallecieron cinco personas que viajaban en un Renault Clio

Comienza el juicio por el trágico choque sobre la ruta 29 en el que murió una familia completa

Traficaban cocaína oculta en la estructura de un auto y fueron detenidos en Entre Ríos

Un can de la fuerza policial provincial señaló el vehículo durante un operativo caminero y permitió localizar 20 paquetes en puertas y bajo el capot

Traficaban cocaína oculta en la estructura de un auto y fueron detenidos en Entre Ríos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres formas de caminar poco convencionales que trabajan equilibrio, fuerza y resistencia

Tres formas de caminar poco convencionales que trabajan equilibrio, fuerza y resistencia

El Gobierno acelera para aprobar el Presupuesto y suspender las PASO: Santilli recibirá a 7 gobernadores en 24 horas

Zuckerberg responde a la alerta de OpenAI y Anthropic: “Cada empresa debe garantizar su propia IA segura”

Un estudio vinculó las olas de calor marinas con un aumento de la mortalidad y la desnutrición infantil en 36 países

Qué significa que el Presupuesto 2027 prevea el dólar a $1.847 y cómo se calcula

INFOBAE AMÉRICA

La soltería entre hombres jóvenes crece en Estados Unidos pese al deseo de casarse

La soltería entre hombres jóvenes crece en Estados Unidos pese al deseo de casarse

Un estudio vinculó las olas de calor marinas con un aumento de la mortalidad y la desnutrición infantil en 36 países

El derrumbe de un edificio de apartamentos en Gaza dejó al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El video de la caída del helicóptero de NBC y Telemundo en Los Ángeles durante la transmisión en vivo: así se precipitó a tierra

¿Qué tan popular es la IA entre los votantes? No mucho, según una nueva encuesta

DEPORTES

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

“¿Puedo hacer una llamada?”: se conoció el video del arresto de un símbolo del fútbol europeo acusado de conducir bajo los efectos del gas de la risa

Tras confirmarse el calendario 2027 de la Fórmula 1, qué chances tiene Argentina de recibir un Gran Premio el próximo año

Los 3 futbolistas con los que Arruabarrena no contará hasta 2027 en Boca Juniors y el “refuerzo” que sumará

Es argentina, trabaja en un fondo de inversión en Nueva York y ganó el oro en esgrima: “Estas oportunidades son pocas”