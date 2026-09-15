Los mejores memes y reacciones tras la confirmación de la despedida de Lionel Messi en Argentina en el amistoso ante Benín

Impacto en la selección argentina: Lionel Messi fue citado y tendrá su despedida el 6 de octubre en el Monumental

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La noticia de la convocatoria de Lionel Messi para su último partido con la selección argentina generó una catarata de memes en las redes sociales. El anuncio, oficializado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, desató reacciones de todo tipo entre los usuarios de X, que combinaron el humor con la emoción por el cierre de una etapa de 21 años del capitán en la Albiceleste.

Uno de los memes con mayor repercusión reprodujo una supuesta conversación de WhatsApp en la que un usuario recibe la noticia con incredulidad. “Messi en el Monumental”, escribe uno de los interlocutores, a lo que el otro responde con una serie de mensajes que resumen el desconcierto colectivo: “Khe”, “Como”, “Cuando”. El intercambio, publicado por el usuario Federico (@fedemgm) en X, concluye con la frase “No me cierra la tarjeta”, en referencia al costo que implicará viajar hasta la Argentina para presenciar el encuentro.

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En la misma línea, otro meme retomó una imagen clásica de un hincha que llora frente a una cámara durante una transmisión deportiva. El usuario Harrison (@fcbharrison) le agregó el texto “Mamá, ¿quién vendió la casa?”, seguido de la frase “Yo en el Monumental el 7 de octubre viendo a Lionel Messi jugar su último partido por Argentina”, en alusión al esfuerzo económico que representa conseguir una entrada para el evento.

(@Argentina)

La decisión de la AFA de invitar a todos los campeones del Mundial de Qatar 2022 para acompañar a Messi en su despedida también generó repercusión. El usuario BT (@Barr1osToms1) publicó una imagen del Papu Gómez, con la frase “El papu viendo que están invitados los campeones de Qatar”, en tono irónico.

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Otro de los memes más compartidos utilizó una escena de la serie animada Los Simpson, con el personaje de Homero Simpson en un gesto de esfuerzo físico. El usuario SKOT (@CusAngelicIdol) acompañó la imagen con el texto “Exprimir cada centavo”, en referencia a las expectativas comerciales que rodean al partido de despedida.

Varios usuarios aprovecharon la ocasión para bromear sobre el momento en que la noticia del retiro de Messi de la selección volvió a caer en la cuenta de los hinchas. El usuario Rodrigo (@rodriisolanoo) publicó una imagen del personaje de Spiderman bajo la lluvia, con la leyenda “Me acordé que Messi se retiró de la selección argentina”, en tono de resignación.

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En un registro similar, la usuaria Magui (@metamorfomagui) compartió un gif de un personaje animado con la frase “Messi, me retiro. La selección argentina, ehh... no”, una construcción que ironiza sobre la dificultad de asimilar la salida del capitán del equipo nacional después de más de dos décadas de trayectoria.

Los memes se sumaron a la cobertura informativa que rodeó al anuncio de la despedida de Messi, confirmada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un video difundido minutos antes de la publicación de la lista de convocados de Lionel Scaloni. El humor generado en redes sociales reflejó, en clave irónica, la dimensión del evento que reunirá al capitán con sus excompañeros campeones del mundo el próximo 6 de octubre en el Monumental.

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