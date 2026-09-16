Tecno

Ver Sao Paulo vs. Boca Juniors por Copa Sudamericana en Fútbol Libre o Pirlo TV: por qué es peligroso

Los sitios de streaming pirata financian sus servidores mediante publicidad maliciosa, un modelo conocido como malvertising

AMDEP1800. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 08/09/2026.- Facundo Herrera (d) de Boca Juniors disputa el balón con Jonathan Calleri de Sao Paulo este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Sao Paulo en el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
São Paulo y Boca Juniors juegan hoy la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio MorumBIS. (EFE)
Guardar

El encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre São Paulo y Boca Juniors, programado para hoy en el estadio MorumBIS, concentra la atención deportiva de la región. Ante la alta expectativa, un sector del público intenta acceder a la transmisión del encuentro mediante motores de búsqueda, utilizando términos como “Pirlo TV” o “Fútbol Libre”.

Sin embargo, recurrir a estas plataformas no autorizadas expone a los usuarios a riesgos críticos de ciberseguridad que superan la simple infracción de derechos de autor.

PUBLICIDAD

El modelo de financiamiento mediante malvertising

Soportar el tráfico de cientos de miles de conexiones simultáneas durante un partido de esta magnitud exige una infraestructura de servidores de alto costo. Para sostener esta capacidad técnica y obtener márgenes de ganancia, los operadores de sitios de piratería recurren a la publicidad maliciosa (malvertising).

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
La alta demanda por ver el partido gratis lleva a muchos usuarios a buscar términos como "Pirlo TV" o "Fútbol Libre" en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este ecosistema digital, el espectador deja de ser el cliente para convertirse en el producto comercializado a terceros.

Reproductores fraudulentos e infiltración en el sistema

La principal vulnerabilidad técnica en estas páginas reside en el diseño de su interfaz gráfica. El reproductor de video suele incorporar capas invisibles y botones falsos de reproducción o cierre de anuncios. Al hacer clic para intentar sintonizar el partido, el visitante activa comandos en el código fuente que fuerzan la apertura de ventanas emergentes e inician descargas en segundo plano.

PUBLICIDAD

Esto facilita la instalación silenciosa de malware, troyanos o programas espía (spyware) en la computadora o el dispositivo móvil, burlando las barreras de seguridad estándar del sistema operativo.

Un monitor de computadora muestra un icono de candado, un teclado y un ratón sobre un escritorio en una sala oscura.
Los reproductores fraudulentos de estas páginas incluyen botones falsos que activan la descarga silenciosa de malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minería de criptomonedas y desgaste de hardware

Un riesgo adicional y menos perceptible es el cryptojacking. Mientras el espectador visualiza el encuentro entre el club brasileño y el argentino, secuencias de comandos ocultas en la página web secuestran la capacidad de procesamiento de su dispositivo.

El procesador y la tarjeta gráfica operan al máximo de su capacidad para minar criptomonedas a favor de los administradores del portal. Este proceso, sostenido durante los noventa minutos de juego, genera un sobrecalentamiento del equipo, drena rápidamente las baterías y degrada la vida útil de los componentes de hardware.

Cómo detectar el secuestro de recursos en tiempo real

Para confirmar si una página de transmisión no autorizada está ejecutando scripts de minería en segundo plano, el usuario debe monitorear el comportamiento del sistema. El primer indicador físico es la activación de los ventiladores del equipo a su máxima potencia, acompañado de lentitud general en otras aplicaciones.

El cryptojacking permite que estos sitios usen el procesador del dispositivo del usuario para minar criptomonedas sin su consentimiento. (Europa Press)
El cryptojacking permite que estos sitios usen el procesador del dispositivo del usuario para minar criptomonedas sin su consentimiento. (Europa Press)

A nivel técnico, la verificación se realiza abriendo el Administrador de tareas (en sistemas Windows) o el Monitor de Actividad (en entornos macOS). Si el navegador web muestra un consumo del procesador (CPU) o de la tarjeta gráfica (GPU) inusualmente alto —a menudo superior al 80% o 90%— mientras solo reproduce un video, es una señal clara de cryptojacking.

Cerrar la pestaña o el navegador detiene inmediatamente este secuestro de recursos, aunque no revierte las posibles descargas maliciosas previas.

Consecuencias financieras y robo de credenciales

El compromiso de la seguridad del dispositivo trasciende el ámbito del rendimiento técnico. El código malicioso inyectado desde estas plataformas suele incluir herramientas diseñadas para registrar las pulsaciones del teclado (keyloggers).

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Los keyloggers instalados a través de estas páginas pueden capturar contraseñas de correos, bancos y redes corporativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función permite a los atacantes capturar credenciales de acceso a correos electrónicos, redes corporativas y aplicaciones bancarias. En consecuencia, la exposición prolongada a estos entornos eleva significativamente las probabilidades de sufrir robo de identidad y sustracción de fondos.

Canales oficiales y transmisiones seguras

Para mitigar estas amenazas informáticas, la medida técnica recomendada es consumir el evento a través de la infraestructura de los titulares de los derechos de transmisión.

El partido definitivo entre São Paulo y Boca Juniors por la Copa Sudamericana se emite de manera oficial y segura mediante las señales de ESPN, la plataforma de streaming Disney+ y los canales de DSports, dependiendo del país de residencia. Optar por los servicios autorizados garantiza una conexión estable y un entorno digital controlado, libre de ciberataques.

Temas Relacionados

Copa sudamericanaFutbol LibrePirlo TVStreamingFútbol en vivoTecnología-noticiasLo último en tecnologíaSau Paulo vs Boca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son las diferencias clave entre comprar un iPhone 18 Pro y Pro Max en una tienda física o en línea

En la tienda física, el inventario depende de lo que haya llegado ese día a la sucursal, por lo que los colores y capacidades más solicitados suelen agotarse con rapidez

Cuáles son las diferencias clave entre comprar un iPhone 18 Pro y Pro Max en una tienda física o en línea

Velero autónomo consigue cruzar el Atlántico: solo usó energía solar y navegación

El navío recorrió 5.721 kilómetros (3.555 millas) sin asistencia externa ni control humano en sus decisiones

Velero autónomo consigue cruzar el Atlántico: solo usó energía solar y navegación

Sebastian Mallaby advirtió que la humanidad atraviesa un momento de peligro por el avance descontrolado de la inteligencia artificial

El autor de un libro sobre Demis Hassabis y Google DeepMind pidió una regulación urgente tras conocerse dos episodios recientes protagonizados por modelos de Anthropic y OpenAI que escaparon a la supervisión humana

Sebastian Mallaby advirtió que la humanidad atraviesa un momento de peligro por el avance descontrolado de la inteligencia artificial

El iPhone se vuelve más inteligente con el nuevo iOS en español a partir de octubre de 2026

La nueva Siri contará con su propia aplicación y funcionará como un chatbot, al estilo de ChatGPT o Gemini

El iPhone se vuelve más inteligente con el nuevo iOS en español a partir de octubre de 2026

Usuarios de WhatsApp podrían llamar a personas que no tienen cuenta en la app

Según la información difundida, el invitado se unirá a la llamada desde el navegador, sin instalar nada ni verificar un número de teléfono

Usuarios de WhatsApp podrían llamar a personas que no tienen cuenta en la app

DEPORTES

Boca Juniors empata contra San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata contra San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los seis futbolistas que jugaron el último Mundial con Argentina y no fueron convocados por Scaloni

Video: el micro de Boca fue apedreado por hinchas de San Pablo antes de la revancha por la Copa Sudamericana

Los mejores memes y reacciones tras la confirmación de la despedida de Lionel Messi en Argentina en el amistoso ante Benín

Pese a enfrentar cargos por secuestro y robo a mano armada, un cornerback fue contratado por los campeones de la NFL

TELESHOW

Luana Fernández y Cinzia Francischiello explotaron con acusaciones, insultos y amenazas: “La peor persona que conocí en mi vida”

Luana Fernández y Cinzia Francischiello explotaron con acusaciones, insultos y amenazas: “La peor persona que conocí en mi vida”

El fuerte reclamo de Eva Bargiela a Gianluca Simeone por su Instagram: “Tenías chicas que no habías dejado de seguir”

Preocupación por Dalila: lloró en un video al defender a su hijo y reveló que no lo pasa bien "por un temita de salud"

Eliana Guercio y Andrea del Boca se cruzaron en vivo por un comentario sobre Gran Hermano: “Me pareció realmente feo”

Wanda Nara anunció su reality show al estilo Kim Kardashian donde abrirá las puertas de su vida privada: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador podría registrar más lluvias desde el 23 de septiembre, según autoridades ambientales

El Salvador podría registrar más lluvias desde el 23 de septiembre, según autoridades ambientales

Por qué Panamá declaró su independencia de España el 28 de noviembre de 1821 y no en septiembre junto a Centroamérica

SIP pide a EE.UU. no deportar al periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por ICE

Marco Rubio felicita a Honduras por sus 205 años de independencia y destaca el liderazgo de Nasry Asfura

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes