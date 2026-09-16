Carolina Papaleo contrató a una detective para saber si su pareja le era infiel: “Él decía que estaba separado”

La actriz recordó el día que decidió contratar a una investigadora para saber si su pareja le era infiel (Video: Iluminadas/ TV Pública)

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Durante su visita a Iluminadas, el ciclo de la TV Pública conducido por Iliana Calabró, Carolina Papaleo contó que contrató a una detective privada para comprobar las contradicciones en el relato de un hombre con el que mantenía un vínculo amoroso. La actriz aseguró que él afirmaba estar separado, aunque varios datos la llevaron a desconfiar.

Papaleo explicó que la decisión llegó después de advertir inconsistencias en las explicaciones que recibía. “No me cerraba y no me cerraba”, sostuvo al recordar el inicio de sus sospechas. La conductora resumió esa sensación con la expresión “cortocircuito”, una definición con la que la actriz coincidió. Papaleo dijo que prefirió reunir información antes de hablar directamente con el hombre.

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“Lo único que me cerraba era esto, que había vuelto con su mujer, porque él decía que estaba separado”, afirmó Carolina Papaleo

La actriz recurrió a una amiga productora, a quien le pidió reserva sobre el tema. Según relató, la mujer consultó en un chat de productores para conseguir contactos de detectives privados. Papaleo recibió tres referencias y optó por una investigadora. “Quiero una mujer, porque me va a entender”, explicó durante la entrevista. Calabró completó la idea al señalar que la profesional podía comprender el tipo de situación que quería esclarecer.

El hombre al que buscaba investigar vivía en la costa, dentro de un barrio cerrado. Esa distancia, según indicó Papaleo, impedía que ella pudiera comprobar personalmente con quién se encontraba o qué hacía. Antes de acudir a la detective, la actriz ya había revisado una computadora y reunido datos que consideraba relevantes. “Yo ya hice esta investigación hasta acá. Yo te puedo dar todos los datos que encontré”, recordó que le dijo a la profesional.

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La respuesta de la detective llegó al día siguiente. Papaleo aseguró que la investigadora consideró fundadas sus dudas tras analizar la información disponible. La actriz relató que uno de los elementos que reforzó su sospecha fue un viaje al exterior que el hombre realizó acompañado por su esposa. Ese dato chocaba con la versión de que la relación matrimonial había terminado.

Carolina Papaleo relató cómo decidió contratar a una detective para saber si su pareja la engañaba y había vuelto con su mujer

“Lo único que me cerraba era esto, que había vuelto con su mujer, porque él decía que estaba separado”, afirmó Papaleo en el programa. La actriz no reveló la identidad del hombre ni precisó cuándo ocurrió el episodio. Contó que, una vez reunida la información, decidió encontrarse con él para plantearle las contradicciones que había advertido. Negó haber intentado intervenir en su matrimonio y dijo que buscaba esclarecer la situación antes de tomar distancia.

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“Ya está”, recordó haberle dicho durante esa conversación. Luego le enumeró las afirmaciones que, según sostuvo, pudo comprobar que eran falsas: “Esto dijiste, esto dijiste y esto me di cuenta que era mentira”. La actriz señaló que la contratación de la detective fue el último paso de un proceso que incluyó sus propias averiguaciones, la consulta con una persona de confianza y la confrontación directa con el hombre.

Hace unos días Carolina Papaleo debutó en El secreto, la obra que encabeza Gerardo Romano en el Teatro Multitabaris de la Ciudad de Buenos Aires. La actriz asumió de manera temporal el personaje de Ana María Picchio, quien se ausentará durante un mes, y permanecerá en el elenco hasta el 11 de octubre.

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Gerardo Romano saluda a Carolina Papaleo luego de su debut en El Secreto (Gentileza Agencia AB)

El estreno significó el reencuentro artístico de Papaleo y Romano, que compartieron una de las parejas más recordadas de Zona de riesgo, la miniserie creada por Jorge Maestro y Sergio Vainman que El Trece emitió entre 1992 y 1993. En aquella ficción, Romano interpretaba a un hombre que iniciaba una relación con la hija de su socio, personaje a cargo de Papaleo.

Al terminar la primera función de Papaleo en la obra, el elenco y el público celebraron su incorporación. El actor le entregó un ramo de flores y le dedicó unas palabras en alusión a Irma Roy, madre de la actriz y figura del teatro argentino: “Tu vieja debe estar orgullosa”.

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El actor también valoró el regreso de Papaleo a un proyecto compartido y destacó la tranquilidad que le generó verla en escena. Junto a ellos integran el elenco Rodrigo Noya y Gabriela Sari. El secreto es una comedia dramática del autor francés Éric Assous, con dirección de Manuel González Gil.