Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

Los líderes de la IA fueron invitados al G7 para discutir compromisos voluntarios antes de que lleguen regulaciones vinculantes. (Reuters)

Los directivos de las principales empresas de inteligencia artificial de EE. UU. y el presidente Donald Trump se dieron cita este miércoles en la conferencia del G7 en Evian, Francia, lo que demostró su creciente influencia geopolítica en el escenario global.

La inteligencia artificial ha ascendido a la cima de la agenda, y la presencia de estos líderes evidenció un cambio sustancial: para que los jefes de Estado asuman compromisos creíbles, ahora necesitan el respaldo del sector privado que desarrolla la tecnología.

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La cumbre, en la que participaron potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la UE, se celebró en un momento de innegable tensión. Recientemente, la administración de Trump impuso controles de exportación a los modelos Fable 5 y Mythos 5 de la empresa Anthropic, citando preocupaciones de seguridad nacional. Asimismo, el lanzamiento de modelos con capacidades cibernéticas avanzadas, como el propio Mythos o el GPT-5.5 Cyber de OpenAI, desató alarmas sobre vulnerabilidades de seguridad digital tanto en empresas como en gobiernos.

Estos son los líderes tecnológicos que estuvieron presentes en la reunión:

Sam Altman (OpenAI)

Sam Altman impulsó la adopción masiva y rápida de la inteligencia artificial con OpenAI. (Reuters)

Reconocido internacionalmente como el rostro visible del actual ‘boom’ de la inteligencia artificial, Sam Altman es el director ejecutivo y rostro público de OpenAI. Antes de liderar la revolución tecnológica que supuso el lanzamiento de ChatGPT, Altman ya era una figura de inmenso poder en Silicon Valley: durante años fue el presidente de Y Combinator, la aceleradora de empresas emergentes más prestigiosa del mundo, donde perfeccionó su olfato para identificar y escalar ideas disruptivas a nivel global.

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Su filosofía de desarrollo tecnológico se basa en el despliegue iterativo y rápido: cree firmemente en lanzar los modelos al público masivo para que el sistema aprenda de las interacciones reales de los usuarios. Bajo su liderazgo, OpenAI se transformó de un laboratorio de investigación abierto y sin fines de lucro a un gigante comercial corporativo, impulsando una carrera frenética en toda la industria por alcanzar primero la Inteligencia Artificial General (AGI).

Dario Amodei (Anthropic)

Dario Amodei prioriza la seguridad y la ética en el desarrollo de IA en Anthropic. (Reuters)

La historia de Dario Amodei en la industria está marcada por una profunda obsesión con la seguridad algorítmica. Antes de fundar Anthropic, Amodei ocupó el crucial cargo de vicepresidente de investigación en la propia OpenAI. Sin embargo, en un movimiento que sacudió al sector, decidió abandonar la compañía junto a su hermana Daniela por diferencias irreconciliables sobre el ritmo acelerado de comercialización y la falta de barreras de contención frente a los riesgos potenciales de la IA.

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Para diferenciarse, Amodei ideó el concepto de “IA Constitucional”, un modelo de entrenamiento que dota a sus sistemas (como la familia Claude o Mythos) de un conjunto de reglas y valores éticos codificados desde su origen, evitando que generen contenido dañino. Su perfil es el de un investigador académico y cauteloso, lo que ha posicionado a Anthropic como la opción preferida para corporaciones e instituciones que priorizan la seguridad de los datos por encima de la velocidad de innovación.

Demis Hassabis (Google DeepMind)

Demis Hassabis apuesta por la inteligencia artificial para acelerar descubrimientos científicos en DeepMind. (Reuters)

El currículum de Demis Hassabis es, con diferencia, el más inusual e interdisciplinario entre los líderes de la inteligencia artificial: fue un niño prodigio del ajedrez, un exitoso programador de videojuegos en la década de los noventa (cocreó el clásico ‘Theme Park’) y, posteriormente, obtuvo un doctorado en neurociencia cognitiva. Esta fusión entre computación y biología lo llevó a fundar DeepMind en Londres, empresa que fue adquirida por Google para ser la punta de lanza de sus proyectos más ambiciosos.

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A diferencia de sus competidores, que centran gran parte de su negocio en chatbots o generación de texto comercial, la gran ambición de Hassabis es utilizar la IA como una herramienta para acelerar el método científico.

Su laboratorio ha logrado hitos que redefinieron la historia de la informática, como crear el programa que venció al campeón mundial del milenario juego de mesa Go, y desarrollar AlphaFold, un sistema que logró predecir la estructura de casi todas las proteínas conocidas por la ciencia, abriendo la puerta a curar enfermedades hasta hoy intratables.

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