República Dominicana

El Instituto de Bienestar Estudiantil suspendió a 44 suplidores tras incidencias en la alimentación escolar de República Dominicana

El director ejecutivo del organismo informó ante diputados que la entidad distribuye cerca de 2 millones de raciones de leche diarias y que el caso reportado en Santiago correspondió a una sola incidencia

Ante los diputados, Rafael Adolfo Pérez de León detalló suspensiones a 44 suplidores, la rescisión por una leche en mal estado en Santiago y la supervisión aplicada en centros educativos (Foto cortesía Cámara de Diputados)
Ante los diputados, Rafael Adolfo Pérez de León detalló suspensiones a 44 suplidores, la rescisión por una leche en mal estado en Santiago y la supervisión aplicada en centros educativos (Foto cortesía Cámara de Diputados)
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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) suspendió a 44 suplidores durante las primeras tres semanas de docencia por incumplimientos de los estándares establecidos para el Programa de Alimentación Escolar, informó su director ejecutivo, Rafael Adolfo Pérez de León, ante la Comisión Permanente de Familia de la Cámara de Diputados a a que fue citado este lunes.

El funcionario acudió al encuentro a solicitud de la diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza, también presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, para responder a inquietudes surgidas por reportes sobre alimentos en mal estado y procesos de contratación de proveedores, según denuncias que llegaron a ser del conocimiento de la funcionaria.

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Pérez de León se refirió a una situación denunciada en un centro educativo de Santiago, relacionada con leche descompuesta. Explicó que se trató de un único caso detectado en las primeras semanas del calendario escolar.

El funcionario destacó que el Instituto de Bienestar Estudiantil distribuye alrededor de 2 millones de raciones de leche cada día. Tras conocer la incidencia en Santiago, la entidad canceló el contrato de la empresa responsable y realizó una inspección posterior en el plantel para comprobar el funcionamiento del servicio.

El director del INABIE explicó que el monto es el tope de facturación por dos años y que se paga según raciones entregadas en San Pedro de Macorís (Foto cortesía INABIE)
El director del INABIE explicó que el monto es el tope de facturación por dos años y que se paga según raciones entregadas en San Pedro de Macorís (Foto cortesía INABIE)

Los pagos a proveedores dependen de la entrega efectiva de los alimentos

Durante la reunión, Pérez de León explicó que los suplidores no reciben por adelantado el total de los contratos adjudicados. Los pagos se efectúan según las raciones que entreguen y las pruebas documentales que presenten.

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Si tú no entregas, no te pago”, expresó el director del INABIE al explicar el mecanismo de desembolso.

También abordó los contratos adjudicados a empresas de jóvenes de Azua para suministrar almuerzos escolares en San Pedro de Macorís. Según los datos difundidos por El Nacional, los acuerdos alcanzan unos RD$110 millones, equivalentes a aproximadamente US$1,86 millones, con una referencia de RD$59,19 por dólar.

Pérez de León indicó que las compañías operan desde cocinas ubicadas en San Pedro de Macorís y que cumplen los requisitos para participar como suplidores del Estado.

El proceso estaba dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas

El director de la institución gubernamental sostuvo que la contratación se diseñó para micro, pequeñas y medianas empresas locales. Bajo las reglas del proceso, los participantes no debían acreditar experiencia previa, aunque sí demostrar capacidad para cumplir con el suministro.

La institución informó a los diputados que el episodio ocurrió en las primeras tres semanas del año escolar, cuando se sirven cerca de 2 millones de porciones diarias, y que se inspeccionó el plantel afectado
La institución informó a los diputados que el episodio ocurrió en las primeras tres semanas del año escolar, cuando se sirven cerca de 2 millones de porciones diarias, y que se inspeccionó el plantel afectado

Entre los mecanismos previstos figuran cartas de crédito bancarias o respaldos emitidos por otros suplidores. El funcionario señaló que la normativa de compras públicas no fija una edad mínima para crear una empresa ni para participar en una licitación.

Cada almuerzo escolar tiene un costo de RD$93, que representan cerca de USD $1,57 con la misma tasa de referencia. Los contratos tienen una vigencia de dos años y fijan el máximo que cada empresa puede facturar, sujeto a las entregas diarias y a los controles de calidad.

Pérez de León afirmó que el INABIE revisa las condiciones de las empresas adjudicatarias y sostuvo que la incorporación de nuevos proveedores busca ampliar la participación de emprendimientos y mipymes en las compras estatales.

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