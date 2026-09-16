Luana Fernández y Cinzia Francischiello explotaron con acusaciones, insultos y amenazas: “La peor persona que conocí en mi vida”

Luana Fernández y Cinzia Francischiello protagonizaron un cruce de acusaciones en All Access, el stream sobre Gran Hermano transmitido por DGO (Video: DGO)

Guardar

Luana Fernández y Cinzia Francischiello protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones durante el stream All Access, centrado en Gran Hermano y transmitido por DGO, en un enfrentamiento que evidenció que las diferencias entre ambas exparticipantes continúan vigentes fuera de la casa del reality. El intercambio, conducido por el Tucu López, escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los momentos más tensos de la transmisión.

El cruce comenzó a partir de una acusación de Cinzia hacia Luana, vinculada a la desaparición de ciertos objetos personales durante la convivencia dentro de la casa. “¿Cinzia te afanó cosas?”, indagó Tucu López, ante lo cual Luana respondió con matices. “Me tocaba absolutamente todo, para todas las galas. Me pedía, yo no tenía ningún tipo de problema de prestarle nada. Nos prestamos cosas”, explicó, en un primer momento con un tono más conciliador.

PUBLICIDAD

La discusión comenzó cuando Cinzia Francischiello apuntó contra Luana Fernández por la desaparición de objetos personales durante la convivencia

Sin embargo, el clima cambió de inmediato cuando Cinzia le recriminó directamente a su excompañera. “El problema es cuando la gente se creía dueña del objeto”, lanzó la venezolana, a lo que la influencer respondió con una acusación concreta sobre unas uñas postizas. “Un par de uñas. No seas rata, Cinzia”, disparó, en referencia a un objeto que, según su versión, Cinzia se había quedado sin devolver.

La disputa escaló cuando la presentadora de televisión vinculó ese reclamo con un episodio de salud que había atravesado durante su paso por la casa. “Qué mala persona tenés que ser para cuando sabés que alguien está en una clínica con la espalda rota, ir a ver qué le podés afanar”, sostuvo, en referencia a una lesión que había sufrido durante el reality. La futura esposa de Dylan Gissi, remató la respuesta con ironía sobre el origen de sus propias uñas. “Te quedan muy lindas mis uñas. Las mandó a hacer mi peluquera, que es lo más, mi manicurista. Las fue a buscar mi novio con todo el amor del mundo”, agregó.

PUBLICIDAD

El intercambio de acusaciones se intensificó de inmediato. La venezolana calificó a la exparticipante del reality con una serie de adjetivos despectivos. “Eres la peor persona que conocí en mi vida. Malagradecida. Mala gente. Eres mala persona, mala mina, sucia”, lanzó, y continuó con definiciones cada vez más filosas. “Eres un asco. Además, eres cleptómana y mitómana. Te crees tus mentiras y no sabés ni qué significa porque eres demasiado bruta”, sostuvo Francischiello.

Luana Fernández acusó a Cinzia Francischiello de haberse quedado con unas uñas postizas que, según dijo, no le devolvió

Luana no se quedó atrás y respondió con una provocación directa hacia la vida privada de su rival. “Ay, ¿sí? Preguntale a tu novio si soy bruta”, lanzó, en una frase que generó una reacción inmediata del panel. Cinzia calificó ese comentario como un ataque a su entorno familiar. “No te metas con la familia, golpe bajo, asquerosa”, reclamó.

PUBLICIDAD

El cruce alcanzó su punto más alto cuando Luana amenazó con iniciar acciones legales contra su excompañera. “Vos no te metas con mi mamá. No te metas con mi mamá, porque te va a llegar pronto una cartita de documento”, advirtió Fernández, y sumó una referencia al origen venezolano de Cinzia en medio de la discusión. “Te vas a tener que volver a Venezuela, a tu país, que tanto apoyaste cuando le acaba de pasar lo que le pasó”, agregó, en una frase que generó la respuesta inmediata de Francischiello. “Grasa, grasa, eres grasa, xenófoba”, le retrucó.

La tensión continuó cuando la jugadora que quedó en 4to puesto vinculó las dificultades atravesadas por su excompañera dentro de la casa con una supuesta retribución por su comportamiento. “Dicen que a la gente buena le pasan cosas buenas. Y a la gente mala le pasan cosas malas. Fijate todo lo que te pasó dentro de la casa”, sostuvo, en alusión a la lesión física que había sufrido su excompañera durante el reality. Cinzia respondió con indignación ante esa asociación. “¿Como qué, que me fracturé? Te hundes sola, porque eres una porquería”, disparó, antes de que el conductor del ciclo interviniera en la discusión.

PUBLICIDAD