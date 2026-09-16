Sistema de salud pública de Panamá se consolida como referente regional en cirugía asistida por robot

El bypass gástrico representa el primer procedimiento de cirugía de alta complejidad del tracto digestivo. (CSS)

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El primer bypass gástrico laparoscópico asistido por robot se realizó en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L. de la Caja de Seguro Social (CSS), en la provincia de Chiriquí, constituyéndose en el tercer caso de esta naturaleza tratado en el país.

La operación se practicó a una paciente de 60 años con obesidad y enfermedades asociadas, y fue presentada oficialmente como un hito en el desarrollo de la cirugía robótica de alta complejidad en la provincia chiricana.

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La misma corresponde a una cirugía bariátrica de alta complejidad en la que se reduce el tamaño funcional del estómago y se reconecta el tracto digestivo utilizando una técnica ejecutada mediante abordaje mínimamente invasivo (laparoscopia) y con el apoyo de un sistema robótico que amplifica la precisión de los movimientos del cirujano, explicaron los especialistas.

Además de su dimensión técnica, añadieron que este bypass gástrico robótico simboliza la consolidación de Panamá como referente regional en cirugía asistida por robot dentro de un sistema público de salud, y abre la puerta a que pacientes del interior del país accedan a tecnología de vanguardia para el tratamiento de la obesidad mórbida y sus consecuencias metabólicas.

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El componente robótico, dijeron, añade una plataforma de brazos articulados y visión tridimensional que permite movimientos más estables, menor sangrado, mayor seguridad y, en muchos casos, tiempos quirúrgicos más cortos que la laparoscopia tradicional, con beneficios traducidos en menos dolor postoperatorio, recuperación acelerada y disminución de complicaciones para pacientes con obesidad severa.

Los galenos habían completado una etapa básica mediante procedimientos robóticos de menor complejidad. (CSS)

El caso reportado en Chiriquí se inscribe exactamente en un perfil de alto riesgo, donde la combinación de edad, exceso de peso y comorbilidades hace que el abordaje quirúrgico de la obesidad tenga un impacto potencialmente decisivo sobre la evolución de su salud.

En situaciones de obesidad mórbida, los tratamientos convencionales basados en dieta, ejercicio y medicamentos suelen fracasar a largo plazo, en parte porque los cambios requeridos son muy intensos y difíciles de sostener y porque el metabolismo de la persona obesa se encuentra profundamente alterado, lo que favorece la recuperación del peso perdido.

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La Dra. Mariela Hurtado, especialista en Cirugía General, Cirugía Bariátrica y Metabólica, explicó que la paciente fue evaluada previamente por el equipo multidisciplinario de la Clínica de Obesidad, como parte del proceso establecido antes de someterse al procedimiento quirúrgico.

Destacó que la plataforma robótica aportó importantes ventajas durante la intervención, entre ellas, mayor ergonomía, precisión y eficiencia en los movimientos, lo que permitió realizar una cirugía limpia y sin inconvenientes.

“La robótica en las cirugías representa no solo un adelanto tecnológico, sino también todos los beneficios que esta herramienta conlleva para el paciente, además de permitir una visión más cercana de los tejidos y órganos”, manifestó la especialista.

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La robótica en las cirugías representa no solo un adelanto tecnológico, sino también todos los beneficios que conlleva para el paciente, señalan los especialistas. (CSS)

El procedimiento contó con el acompañamiento del Dr. José Miguel Cabada, especialista en Cirugía General y del Tracto Digestivo en Ciudad de la Salud, quien sostuvo que los médicos habían completado una etapa básica mediante procedimientos robóticos de menor complejidad, por lo que este bypass gástrico representa el primer procedimiento de alta complejidad del tracto digestivo realizado como parte de este proceso de formación.

Tras la intervención, la paciente continuará bajo vigilancia y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario de la Clínica de Obesidad del hospital de David.

En condiciones favorables, este tipo de pacientes puede ser dado de alta al día siguiente y, posteriormente, continuar controles periódicos con cirujanos, nutricionistas, psicólogos y otros especialistas, según sus necesidades.

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Con este procedimiento, se informó que el país da un nuevo paso en el desarrollo de la cirugía robótica de alta complejidad, fortaleciendo la formación de sus especialistas y ampliando las alternativas de tratamiento para pacientes con obesidad en la provincia de Chiriquí.