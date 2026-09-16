Honduras: Teniente coronel Ever Maldonado vuelve al Estadio Nacional un año después del accidente que sufrió durante un show de paracaidismo

Las Fuerzas Armadas destacaron el coraje, valor y trayectoria de Maldonado Chacón como paracaidista. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

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Un año después de sufrir una aparatoso accidente durante las celebraciones patrias, el militar hondureño Ever David Maldonado Chacón regresó al Estadio Nacional de Tegucigalpa. Esta vez no lo hizo suspendido de un paracaídas ni como parte de una demostración aérea, sino para recibir un reconocimiento por su valentía, trayectoria y espíritu de superación.

Maldonado Chacón se convirtió en un ejemplo de resiliencia luego de sobrevivir a la grave caída que sufrió durante las actividades del 204 aniversario de la independencia patria. El accidente ocurrió frente a miles de personas que presenciaban la celebración en el Estadio Nacional.

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Aquel día, el entonces oficial realizaba un salto en paracaídas como parte de las actividades programadas. Sin embargo, durante el descenso ocurrió el accidente que cambiaría radicalmente los siguientes meses de su vida.

El militar cayó pesadamente de espaldas sobre el césped y quedó inmovilizado de inmediato, mientras los asistentes observaban con preocupación la escena. Compañeros de su unidad y cuerpos de socorro acudieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios.

La caída ocurrida durante el 204 aniversario de la independencia generó preocupación por las graves lesiones que sufrió el militar. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

La gravedad de las lesiones obligó a realizar un traslado aéreo de emergencia en helicóptero hacia un centro hospitalario de Tegucigalpa. Su condición era delicada y, tras su ingreso, fue llevado directamente a la sala de operaciones.

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Los estudios médicos confirmaron la magnitud de las lesiones. Ever Maldonado sufrió una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11, daños que requerían una compleja intervención quirúrgica y abrían un período de incertidumbre sobre su recuperación.

Después de la cirugía comenzó una etapa marcada por la rehabilitación física, el esfuerzo y la esperanza. La recuperación no fue inmediata y demandó meses de terapias para intentar recuperar su movilidad y avanzar después de las severas secuelas provocadas por la caída.

Parte de ese proceso se desarrolló en Estados Unidos, donde recibió atención y continuó con su rehabilitación. Posteriormente, regresó a Honduras para seguir con las terapias y el proceso médico que le permitiría avanzar gradualmente en su recuperación.

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El militar fue reconocido durante las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras. El presidente Nasry Asfura participó en el reconocimiento otorgado al militar hondureño. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Durante ese tiempo, el respaldo de sus familiares y seres queridos se convirtió en una parte fundamental del proceso. El accidente había puesto a prueba no solo la condición física del militar, sino también su capacidad para enfrentar una recuperación prolongada y llena de desafíos.

Con el paso de los meses, Maldonado Chacón comenzó a mostrar avances. Su historia pasó de ser la de un accidente que generó preocupación durante una celebración nacional a convertirse en un ejemplo de perseverancia frente a la adversidad.

Un año después de aquella jornada, el militar regresó precisamente al lugar donde ocurrió el accidente.

En el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia Patria, el presidente Nasry Asfura, junto al ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchart, y la cúpula de las Fuerzas Armadas, encabezada por el general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, otorgaron un reconocimiento al ahora teniente coronel Ever David Maldonado Chacón.

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El homenaje destacó su coraje, valor y trayectoria militar, así como el proceso de recuperación que ha enfrentado desde el accidente ocurrido durante las celebraciones patrias del año anterior.

El proceso de recuperación del ahora teniente coronel incluyó meses de terapia física en Estados Unidos y Honduras. (Foto: Cortesía)

Las Fuerzas Armadas también resaltaron su experiencia como paracaidista de salto libre “Cinco Estrellas”, una distinción que forma parte de su trayectoria dentro de la institución militar.

Pero el reconocimiento tuvo un significado especial por el lugar donde fue entregado. Maldonado Chacón volvió al mismo estadio en el que, apenas un año antes, había sufrido la caída que obligó a una intervención quirúrgica de emergencia y dio inicio a un largo proceso de rehabilitación.

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En esta ocasión, estuvo acompañado por sus compañeros de salto libre, quienes también formaron parte de un momento cargado de simbolismo para el oficial y para quienes siguieron de cerca su recuperación.

Su presencia en el Estadio Nacional representó el cierre de un año marcado por uno de los episodios más difíciles de su vida.

Para las Fuerzas Armadas, el homenaje también buscó destacar su historia como un mensaje dirigido a las futuras generaciones, resaltando valores como la perseverancia, el compromiso y la capacidad de continuar adelante después de enfrentar circunstancias adversas.

La gravedad de las lesiones obligó a realizar un traslado aéreo de emergencia y una compleja intervención quirúrgica. (Foto: Archivo / La Prensa)

El regreso de Maldonado Chacón al estadio donde sufrió el accidente se convirtió así en una imagen de fortaleza y determinación.

Un año después de caer durante un salto y enfrentar lesiones que amenazaron con dejarle secuelas permanentes, el ahora teniente coronel volvió al mismo lugar, acompañado por sus compañeros y reconocido por las máximas autoridades del país.

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Su historia dejó de estar marcada únicamente por aquella caída ocurrida durante el 204 aniversario de la independencia. En el 205 aniversario, Ever David Maldonado Chacón regresó para recibir un homenaje y demostrar que, detrás de un largo proceso de recuperación, también hubo una historia de esfuerzo, disciplina y perseverancia.

Para el militar, el Estadio Nacional dejó de ser solamente el escenario de uno de los momentos más difíciles de su vida. Un año después, volvió al mismo césped convertido en símbolo de superación.