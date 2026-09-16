Brasil y Marruecos muestran interés en producir y distribuir fertilizantes desde Panamá

La embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, Bouchra Boudchiche, y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, recibieron en junio las mil toneladas de fertilizantes donadas a Panamá. (Mida)

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Panamá analiza atraer inversiones para producir y distribuir fertilizantes, luego de que autoridades brasileñas expresaran interés en evaluar la instalación de una empresa de ese sector en el país.

El Gobierno informó que también trabaja en una propuesta para que el Grupo OCP de Marruecos use el territorio panameño como plataforma regional.

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La iniciativa apunta a ampliar el abastecimiento de insumos agrícolas y reducir las dificultades de acceso que enfrentan los productores.

Las autoridades panameñas buscan aprovechar la infraestructura logística, los regímenes económicos y las conexiones comerciales del país para captar operaciones de compañías internacionales del rubro.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, presentó los avances de las conversaciones con el Grupo OCP durante una reunión interinstitucional celebrada en el Salón Los Cancilleres del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) donará anualmente al país 1,000 toneladas de fertilizantes entre 2026 y 2028.

El acercamiento con la compañía marroquí surgió tras la visita a Marruecos del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. Desde entonces, las instituciones involucradas comenzaron a analizar las condiciones que Panamá podría ofrecer a la empresa.

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“El país tiene una necesidad importante de fertilizantes”, señaló Rincón. El funcionario explicó que buena parte de esos productos llega desde otros mercados y que sus precios suelen superar la capacidad económica de numerosos productores nacionales.

La propuesta en elaboración contempla las ventajas competitivas de Panamá, las facilidades para el transporte de mercancías, los incentivos disponibles y posibles mecanismos de cooperación. El objetivo es presentar una alternativa coordinada para que OCP establezca operaciones de distribución desde el país.

El Memorándum de Entendimiento firmado entre Panamá y Marruecos permitió que este año OCP enviara por primera vez una donación de fertilizantes. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario recibió los productos y los distribuyó entre productores nacionales.

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En junio el Reino de Marruecos donó a Panamá mil toneladas de fertilizantes.

El Gobierno apuesta a que la producción favorezca la disponibilidad de insumos. (Foto: Shutterstock)

El fertilizante donado fue el Triple 15, un abono balanceado que contiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio, según registra la literatura agrícola.

El acuerdo bilateral entre Panamá y el Reino de Marruecos establece que la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) donará anualmente, entre los años 2026 y 2028 unas 1,000 toneladas de fertilizantes.

Rincón afirmó que los beneficiarios tuvieron una buena recepción del insumo. “Fue un producto que los productores aceptaron muy bien”, destacó el viceministro.

Según explicó, varios agricultores no conocían el fertilizante porque utilizaban alternativas procedentes de otros países. El funcionario sostuvo que la experiencia de uso resultó favorable para quienes recibieron el producto.

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La eventual llegada de OCP permitiría a Panamá reforzar su papel como punto de distribución de insumos para el agro. Se asegura que la empresa marroquí es una referencia internacional en la producción de fertilizantes y manifestó su interés en emplear al país como base regional.

La distribución de los fertilizantes donados benefició a unos 4 mil productores y más de 300 huertos escolares, de acuerdo con las autoridades agrícolas. (Mida)

El planteamiento también busca abrir más alternativas de suministro para el mercado panameño y para los productores de otros países de la región. La disponibilidad de nuevos proveedores podría modificar la dependencia actual de importaciones procedentes de mercados más lejanos.

El viceministro informó que Panamá mantiene conversaciones separadas con Brasil sobre proyectos vinculados con la fabricación de fertilizantes.

Durante una visita reciente de autoridades brasileñas, surgió el interés de examinar la posibilidad de establecer una empresa productora en territorio panameño. Esa opción se encuentra aún en una fase de diálogo. Las autoridades no precisaron qué compañía podría participar ni los plazos para una eventual instalación.

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La reunión de coordinación reunió a entidades relacionadas con la política exterior, el comercio, las inversiones y la actividad científica. La intención es que la propuesta a OCP incorpore una posición común del Estado panameño.

Las gestiones se concentran en convertir a Panamá en una plataforma logística para fertilizantes y otros insumos agrícolas. El resultado dependerá de las condiciones que el país presente a los potenciales inversores y del avance de las conversaciones con Marruecos y Brasil.