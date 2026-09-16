Se entregó el excomisario general de Misiones acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja: estuvo 11 días prófugo

González estaba prófugo desde el 4 de septiembre

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El excomisario general de Misiones Adolfo Miguel González, de 63 años, se entregó este martes tras permanecer 11 días prófugo, acusado de haber abusado sexualmente de las hijas de su ex pareja. Quedó alojado en una dependencia policial y será indagado el jueves.

La entrega fue voluntaria. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, González se presentó en la casa de su hermana, en Posadas, y desde allí llamaron a la Policía. Efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones se dirigieron a la vivienda, ubicada en las inmediaciones de las avenidas Lavalle e Ituzaingó, y lo detuvieron.

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La orden de detención había sido dictada por el juez Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas, en una causa iniciada a partir de actuaciones de la Fiscalía de Instrucción Nº 2.

El excomisario está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado

El excomisario está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado. Según pudo saber este medio, el jueves será trasladado al juzgado para la audiencia de declaración indagatoria.

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Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que el examen ginecológico de una de las víctimas arrojó lesiones genitales. Además, señalaron que aún resta realizar las entrevistas en Cámara Gesell a las menores. Según explicaron, se aguardaba a que el acusado quedara a disposición de la Justicia para garantizar la intervención de su defensa y evitar planteos de nulidad.

“Tiene derecho incluso a proponer un perito de parte para que también tome la intervención correspondiente en esa pericia”, señalaron.

Los investigadores creían que existía riesgo de fuga hacia Brasil o Paraguay

La denuncia y la búsqueda

La investigación comenzó el viernes 4 de septiembre, cuando la madre de las denunciantes, quien también integra la fuerza policial, radicó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Posadas.

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De acuerdo con su relato, una de sus hijas, que actualmente tiene 11 años, habría sido víctima de reiterados episodios de abuso sexual con acceso carnal por parte de González entre 2019 y 2023.

Ese mismo día se dio intervención al Juzgado de Instrucción N.º 2, que emitió la orden de detención. También se enviaron alertas a Gendarmería Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones ante el riesgo de que el acusado se fugara hacia Paraguay o Brasil.

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“En Misiones la situación es muy particular. Hay lugares donde vos cruzás una calle y estás en Brasil. Con Paraguay, como hay río de por medio, tienen la posibilidad de subirse a una canoa y en cinco minutos estás del otro lado”, habían explicado las fuentes consultadas por este medio.

En la búsqueda participaron efectivos de la Unidad Regional I, de la División Búsqueda de Prófugos y Evadidos de la Dirección de Investigaciones Complejas y del área de Relaciones Internacionales de la Policía de Misiones.

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