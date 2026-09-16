Amor y amistad con Gemini de Google: diseña juegos en pareja, sorprende con regalos y hasta comida personalizada

La organización del amigo secreto suele generar dudas sobre qué comprar y cuánto gastar. Crédito: EFE

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La IA se convirtió en una herramienta de uso cotidiano para organizar celebraciones, y el Día del Amor y la Amistad en Colombia no es la excepción. Gemini, el asistente de Google que emplean más de 1.000 millones de personas al mes en el mundo, ofrece funciones concretas para planificar reuniones, elegir regalos y coordinar detalles sin perder el factor sorpresa que caracteriza a esta fecha.

Cada 19 de septiembre, familias, amigos y compañeros de trabajo en distintas regiones de Colombia renuevan sus vínculos de cariño mediante reuniones, intercambios de regalos y celebraciones grupales.

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Gemini se presenta como un recurso para acompañar ese proceso, desde la lluvia de ideas para un menú hasta la búsqueda de obsequios ajustados a un presupuesto específico o la creación de postales sonoras personalizadas.

La IA se convirtió en una herramienta de uso cotidiano para organizar celebraciones, y el Día del Amor y la Amistad en Colombia no es la excepción. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo usar Gemini para planificar el amigo secreto sin perder la sorpresa

La organización del amigo secreto suele generar dudas sobre qué comprar y cuánto gastar, en especial cuando el destinatario del regalo es alguien con quien se busca causar una buena impresión. Gemini permite resolver ese dilema mediante instrucciones detalladas que incluyen presupuesto, tipo de obsequio y hasta el contexto emocional de la situación.

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Google compartió un ejemplo de prompt que ilustra este uso: “Gemini ayúdame a elegir el mejor regalo de amor y amistad para mi amigo secreto. Curiosamente, me salió la persona que me gusta. No quiero regalos genéricos. Para la celebración, tenemos un tope de 50.000 pesos colombianos y no quiero pasar desapercibido ni tampoco exagerar. Me estoy imaginando un regalo que contenga adentro una invitación a cenar. Dame 10 ideas de regalos y de restaurantes en los cuales pueda reservar para sorprender a mi amigo secreto”.

Este tipo de consulta muestra el nivel de personalización que admite la herramienta. En lugar de recibir una lista genérica, el usuario obtiene sugerencias ajustadas a un monto máximo, a una intención específica y a un contexto particular, como la posibilidad de combinar un obsequio físico con una invitación a un restaurante.

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Google compartió un ejemplo de prompt que ilustra el uso de Gemini en el Día del Amor y la Amistad. (Google)

La utilidad de Gemini en este escenario radica en su capacidad para cruzar variables en simultáneo: presupuesto, gustos, tipo de vínculo y objetivo de la sorpresa. Esa combinación reduce el tiempo de búsqueda y ofrece alternativas concretas, con nombres de establecimientos y productos, en lugar de ideas abstractas.

Sugerencias de regalos personalizados según gustos y presupuesto

Uno de los usos principales que propone Google para Gemini es la generación de ideas de regalos a partir de datos concretos sobre la persona destinataria. El usuario puede compartir pistas sobre gustos, pasatiempos o preferencias, y la inteligencia artificial devuelve opciones que se ajustan a esa información.

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Este proceso funciona como una lluvia de ideas dirigida. En lugar de recorrer tiendas físicas o catálogos extensos, la persona ingresa los datos disponibles sobre el destinatario y recibe alternativas concretas, junto con un rango de precios que respeta el presupuesto indicado.

La función resulta útil en dinámicas grupales como el amigo secreto, donde el margen de gasto suele estar definido de antemano y la presión por acertar con el regalo es mayor. Al delimitar un tope económico, como los 50.000 pesos colombianos del ejemplo mencionado, Gemini ajusta las propuestas a ese límite sin perder de vista la intención de sorprender.

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Gemini es un modelo de inteligencia artificial multimodal nativo. GOOGLE

Cómo diseñar un menú festivo con ayuda de la inteligencia artificial

Otra de las aplicaciones que destaca Google es el diseño de menús para reuniones de Amor y Amistad. Gemini permite construir propuestas gastronómicas que consideran los gustos de los invitados, sus restricciones alimenticias y el presupuesto disponible para la ocasión.

Esta función resulta relevante en encuentros donde participan personas con necesidades distintas, ya sea por alergias, preferencias vegetarianas o simplemente gustos particulares. La herramienta permite ingresar esas variables y obtener un menú coherente que evite improvisaciones de último momento.

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El objetivo, según describe Google, es transformar una cena casual en un recuerdo especial. La planificación anticipada del menú, con ayuda de la inteligencia artificial, libera tiempo para enfocarse en otros aspectos de la organización, como la decoración o las actividades grupales.

Gemini ofrece herramientas de generación visual y sonora. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Dinámicas y juegos interactivos generados con Gemini

La celebración de Amor y Amistad también incluye momentos de esparcimiento grupal, y Gemini puede aportar contenido original para esos espacios. Google propone usar la herramienta para inventar pistas, acertijos o coplas personalizadas inspiradas en anécdotas compartidas por el grupo de amigos o compañeros de trabajo.

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Esta función se apoya en la capacidad de la inteligencia artificial para generar texto creativo a partir de información específica que el usuario proporciona. Al compartir detalles sobre situaciones vividas en conjunto, Gemini construye contenido que hace referencia directa a esas experiencias, lo que aporta un componente personal a los juegos.

El resultado son dinámicas que se alejan de los formatos genéricos y que incorporan referencias reconocibles solo para quienes participan del grupo. Esto refuerza el vínculo entre los asistentes y añade un elemento de humor compartido a la celebración.

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La celebración de Amor y Amistad también incluye momentos de esparcimiento grupal, y Gemini puede aportar contenido original para esos espacios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Creación de imágenes, videos y postales sonoras para sorprender

Además de las funciones orientadas a la organización, Gemini ofrece herramientas de generación visual y sonora que permiten crear contenido único para acompañar los regalos o las felicitaciones. Google menciona la posibilidad de producir imágenes, clips de audio o videos en distintos estilos artísticos.

Esta capacidad se traduce en postales personalizadas, ilustraciones con estilos específicos o mensajes sonoros que acompañan un obsequio físico. La propuesta busca que estos elementos visuales lleven los regalos a un nivel adicional de personalización, más allá del objeto en sí mismo.

El uso de estas funciones no requiere conocimientos técnicos avanzados, ya que basta con describir el resultado deseado para que la herramienta genere una propuesta inicial. A partir de ahí, el usuario puede ajustar detalles hasta obtener el resultado que busca para su celebración de Amor y Amistad.