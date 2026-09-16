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La Fórmula 1 tomaría una polémica decisión con una de sus carreras clásicas: los motivos

El cambio afectaría a una competencia que se corre desde antes que nació la Máxima. Los fanáticos expresaron su descontento. Los detalles

El año próximo habría dos carreras en el tradicional callejero monegasco (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)
El año próximo habría dos carreras en el tradicional callejero monegasco (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)
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La Fórmula 1 confirmaría este miércoles que el Gran Premio de Mónaco de 2027 incluirá por primera vez en su historia una carrera Sprint, una modificación que ya generó críticas entre los seguidores del automovilismo por tratarse del circuito con menos oportunidades de adelantamiento del calendario.

La noticia trascendió a través del sitio especializado GPBlog. El nuevo formato alterará por completo la estructura tradicional del fin de semana en las calles de Montecarlo, que tiene su Gran Premio desde 1929 y la F1 tuvo su primer campeonato en 1950.

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El viernes 4 de junio de 2027 se disputaría una única sesión de entrenamientos libres, seguida de la clasificación sprint (Sprint Shootout). El sábado 5 de junio se correría la primera carrera sprint de la historia del trazado, que otorgará puntos para el campeonato, y a continuación se realizará la clasificación tradicional que definirá la parrilla para la carrera principal del domingo 6 de junio, disputada a lo largo de 78 vueltas.

El calendario de la 84ª edición del Gran Premio de Mónaco ya figura en el sitio oficial del Automóvil Club de Mónaco (ACM) para el fin de semana del 3 al 6 de junio de 2027, con el evento identificado como la primera cita europea de la temporada. La página incluye además a la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la Porsche Supercup entre las categorías teloneras, aunque todavía no confirma de manera oficial la disputa de una carrera sprint, algo que se espera se resuelva con el anuncio del calendario completo de la próxima temporada.

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Franco Colapinto Gran Premio de Gran Bretaña
Franco Colapinto en las calles del Principado con su Alpine A526 (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

La decisión responde, de acuerdo con GPBlog, al interés de Formula One Management (FOM), propietaria de los derechos comerciales de la categoría, y del propio ACM por revitalizar el espectáculo en un trazado cuestionado en los últimos años por convertir la carrera dominical en un desfile con escasos rebases. La edición de este año había sido, hasta la fallida prueba en el circuito de Madring, la que menos adelantamientos había registrado en toda la temporada.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, había adelantado en declaraciones ante AutoRacer que la temporada 2027 contará con más fines de semana Sprint que los seis disputados en 2026. Según informó Sky Sports en julio, la cifra podría ubicarse entre nueve y 10 carreras cortas, aunque el propio dirigente aclaró que no todas las citas del calendario adoptarán ese esquema, como sí ocurre en MotoGP.

“No habrá en todas como MotoGP, eso lo aseguro. Será menos de la mitad”, afirmó Domenicali, quien vinculó la expansión del formato con las preferencias de las nuevas generaciones de aficionados. “Los jóvenes de hoy aprecian cada vez más la idea de tener un fin de semana con clasificación el viernes, en lugar de sesiones de práctica que no les interesan”, explicó el dirigente italiano.

Mientras la categoría avanza en la definición del calendario 2027, Domenicali todavía no logró cerrar el cronograma vigente de 2026 debido al conflicto bélico en Medio Oriente, que compromete las visitas a Qatar y Abu Dhabi previstas para el cierre de la temporada. La definición será inminente y, en caso de cancelarse ambas carreras, el cierre del campeonato se trasladaría a Europa, con Imola (Italia) y Portimao (Portugal) como alternativas.

El Gran Premio de Mónaco se corre desde 1929 (REUTERS/Yves Herman/Pool)
El Gran Premio de Mónaco se corre desde 1929 (REUTERS/Yves Herman/Pool)

“Aún tenemos la confirmación de Qatar y Abu Dhabi, pero no quiero ocultarme tras situaciones que no puedo abordar con transparencia. Estamos monitoreando la situación porque, obviamente, habrá momentos en que, si las condiciones no garantizan plenamente la seguridad y la operatividad, tendremos que tomar otras decisiones”, declaró Domenicali. El directivo agregó que mantiene diálogo semanal con los organizadores de ambas citas y que, por el momento, el calendario oficial sigue vigente.

Además del nuevo esquema de fines de semana, la temporada 2027 traerá otro cambio relevante: las carreras dominicales pasarán de 305 a 290 kilómetros, un recorte equivalente a un promedio de tres vueltas menos respecto de la actualidad. La medida responde al nuevo reglamento técnico que modificará el reparto de potencia entre el motor eléctrico y el de combustión, que pasará de una proporción de 58% a 42% y aumentará el flujo de gasolina permitido, sin que se autorice un incremento en la capacidad de los depósitos de combustible.

La reducción de vueltas fue votada por unanimidad por los equipos. “Por lo que entiendo, hablamos de dos o tres vueltas, así que no creo que sea un problema. Si hubiera sido un número mayor, se habría discutido, pero en ese sentido, no me preocupa”, cerró Domenicali.

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