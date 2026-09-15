Tecno

iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro: cuáles son las diferencias entre los dos teléfonos de Apple

Los cambios más notorios están en la tecnología de la cámara y un nuevo chip con mejor rendimiento

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se podrán reservar desde el 12 de septiembre y llegarán a las tiendas el 18 de septiembre.
El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se podrán reservar desde el 12 de septiembre y llegarán a las tiendas el 18 de septiembre.
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Ya tenemos todos los detalles de la nueva generación de teléfonos de Apple: iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, dos equipos que mantienen la línea estética de sus antecesores pero incorporan cambios de fondo en procesador, cámaras y autonomía.

La marca permitirá reservar ambos modelos a partir del 12 de septiembre, mientras que la llegada a tiendas está prevista para el 18 de septiembre. Frente a los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, las diferencias no son solo cosméticas.

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Cuáles son las diferencias de diseño y pantalla

El chasis en aluminio se mantiene como base en ambas generaciones, así como el módulo de triple cámara trasera. Sin embargo, el grosor en la zona de los sensores aumenta levemente para alojar las nuevas ópticas.

El peso también sube unos gramos, resultado de una batería de mayor capacidad y de un sistema de cámara de vapor mejorado para su refrigeración. Pese a estos ajustes, las fundas del iPhone 17 Pro siguen siendo compatibles con el nuevo modelo.

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Apple elevó el peso del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max por una batería de mayor capacidad y un sistema de cámara de vapor mejorado. (REUTERS/Carlos Barria)
Apple elevó el peso del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max por una batería de mayor capacidad y un sistema de cámara de vapor mejorado. (REUTERS/Carlos Barria)

En el iPhone 18 Pro, la trasera de cristal se unifica en tono con el marco de aluminio, lo que elimina el contraste bicolor del año pasado. La paleta de colores suma el tono Cereza oscuro junto al Azul Cielo y el Plata clásico.

La pantalla pasa a tecnología LTPO+, pensada para reducir el consumo energético sin afectar brillo ni fluidez. El iPhone 18 Pro además reduce el tamaño de la Dynamic Island, algo que no ocurre en el iPhone 18 Pro Max, cuyo panel conserva las mismas dimensiones que el modelo anterior.

Cuáles son las mejoras de rendimiento del iPhone 18 Pro y Pro Max

El cambio más relevante es el nuevo procesador A20 Pro, fabricado con arquitectura de dos nanómetros. Se trata del primer chip de este tipo en un teléfono inteligente, algo similar al M6 que ya utiliza el Mac Mini.

La diferencia entre versiones aparece en la GPU: el iPhone 18 Pro Max incorpora ocho núcleos gráficos, mientras que el iPhone 18 Pro se queda en siete, enfocados al procesamiento de inteligencia artificial y a juegos exigentes. Apple promete un 18% más de rendimiento y hasta un 30% más de eficiencia energética frente al A19 Pro de la generación anterior de teléfonos.

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)
Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)

Estas son las mejoras en la cámara del iPhone 18 Pro

El salto fotográfico es compartido por ambas versiones Pro. La cámara principal de 48 megapíxeles estrena apertura variable, un mecanismo físico que regula la entrada de luz al sensor y mejora el control de la profundidad de campo en disparos nocturnos.

Apple también rediseñó la aplicación de Cámara para permitir el ajuste manual de esa apertura. El teleobjetivo gana luminosidad en ambos casos, con capturas de larga distancia de mayor definición y menor ruido.

La cámara frontal del iPhone 18 Pro Max sube a 25 megapíxeles, frente a los 18 megapíxeles que conserva el iPhone 18 Pro, que es igual a la del modelo de 2025.

Cómo mejora la batería y la autonomía

La combinación del chip A20 Pro con la pantalla LTPO+ eleva la duración de batería en toda la gama. El iPhone 18 Pro Max promete hasta 45 horas de reproducción de video, frente a las horas de autonomía del modelo del año pasado.

El iPhone 18 Pro Max incorpora una GPU de ocho núcleos y el iPhone 18 Pro una de siete, con una mejora del 18% en rendimiento y de hasta 30% en eficiencia energética. (Apple)
El iPhone 18 Pro Max incorpora una GPU de ocho núcleos y el iPhone 18 Pro una de siete, con una mejora del 18% en rendimiento y de hasta 30% en eficiencia energética. (Apple)

El iPhone 18 Pro, por su parte, alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, por encima de las 31 horas del iPhone 17 Pro. La carga rápida permite llegar al 50% de batería en 15 minutos en el modelo Pro Max.

iPhone 18 Pro aumenta los precios frente al iPhone 17 Pro

El aumento de precio afecta a toda la línea Pro. Según Apple para los modelos base de 256 GB, el iPhone Pro pasó de USD 1.099 a USD 1.199, un incremento de 100 dólares.

El iPhone Pro Max siguió el mismo patrón: de USD 1.199 a USD 1.299. En el mercado europeo, el modelo más básico del iPhone 18 Pro Max parte de 1.619 euros, 150 euros por encima del iPhone 17 Pro Max.

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