El Salvador

El Salvador: Bukele inaugura una nueva carretera y escuela a Los Toles en el Día de la Independencia

El mandatario presentó las obras y dijo que cumplen una promesa hecha un año antes a la comunidad ubicada en el departamento de Ahuachapán

El Salvador, Nayib Bukele, Los Toles
Nayib Bukele inauguró en Ahuachapán la renovación de una carretera de 15.14 kilómetros y el nuevo Centro Escolar Los Toles durante el Día de la Independencia. (Cortesía: Casa Presidencial)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró en el marco del Día de la Independencia, 15 de septiembre, la renovación de una carretera de 15.14 kilómetros y el nuevo Centro Escolar Los Toles, en el departamento de Ahuachapán. El mandatario presentó las obras como el cumplimiento de una promesa realizada un año antes ante estudiantes y residentes de la zona.

“Hace exactamente un año hicimos una promesa y hoy estamos aquí diciendo: ‘Misión cumplida’”, afirmó Bukele frente a miembros de la comunidad educativa, autoridades y habitantes de los caseríos beneficiados.

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La intervención vial buscaba inicialmente conectar Ahuachapán con Los Toles mediante una ruta de ocho kilómetros. Sin embargo, según explicó el jefe de Estado, el proyecto incorporó luego otros tramos solicitados por comunidades cercanas, con el propósito de llegar a cantones, caseríos y centros educativos ubicados en el área.

Bukele indicó que la primera ampliación llevó la extensión prevista de ocho a 12 kilómetros. Más tarde, las autoridades decidieron prolongar la carretera hasta alcanzar 15.14 kilómetros de carretera, cerca de la frontera con Guatemala.

El Salvador, Nayib Bukele, Escuelas salvadoreñas
Bukele presentó las obras en El Salvador como el cumplimiento de una promesa hecha un año antes a estudiantes y residentes de Los Toles. (Cortesía: Casa Presidencial)

El mandatario salvadoreño sostuvo que la vía facilitará el traslado de productos agrícolas, entre ellos maíz, frijol y ganado, además de reducir los tiempos de desplazamiento de los residentes hacia servicios de salud, comercios y otros puntos de Ahuachapán.

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De acuerdo con Bukele, el trayecto que antes podía tomar entre una hora y una hora y media ahora es de unos 15 minutos. También señaló que la carretera beneficia a cinco centros escolares y a las comunidades ubicadas a lo largo de su recorrido.

El presidente vinculó la obra con la posibilidad de que, a futuro, se fortalezca la conexión con Guatemala. Mencionó que una eventual continuidad vial del lado guatemalteco podría impulsar un paso fronterizo y generar actividad comercial, turística y de servicios.

El Salvador, Nayib Bukele, Los Toles
El proyecto vial en Ahuachapán pasó de una ruta inicial de ocho kilómetros a una carretera de 15.14 kilómetros tras incorporar tramos pedidos por comunidades cercanas. (Cortesía: Casa Presidencial)

El centro escolar recibió aulas, cocina, comedor y espacios para primera infancia

La inauguración incluyó el nuevo Centro Escolar Los Toles, construido durante el último año. La infraestructura cuenta con aulas, cocina, comedor, baños, área de recreo, juegos infantiles y espacios destinados a la atención de primera infancia.

Bukele afirmó que la decisión de intervenir la escuela surgió después de comprometer la rehabilitación de la vía. “Si ya le vamos a hacer la carretera, hagámosle la escuela también”, relató al recordar la promesa hecha durante el desfile cívico de 2025.

El mandatario destacó que los estudiantes de Los Toles y de otras comunidades realizaron este año el desfile de Independencia sobre la nueva carretera, a diferencia de la conmemoración anterior, cuando el recorrido transcurrió sobre una calle de tierra y lodo.

El Salvador, Nayib Bukele, Escuelas salvadoreñas
El nuevo Centro Escolar Los Toles cuenta con aulas, cocina, comedor, baños, área de recreo, juegos infantiles y espacios para primera infancia. (Cortesía: Casa Presidencial)

Bukele anunció la instalación de internet y tutores de inteligencia artificial

Durante su discurso, el presidente pidió a la ministra de Educación, Karla Trifueros, que el sistema educativo del plantel incorpore internet, computadoras y tutores de Inteligencia Artificial.

Bukele recordó que los alumnos tendrán acceso a becas para estudios superiores tras concluir el bachillerato. “Lo único que falta es su esfuerzo al estudiar”, sostuvo, al dirigirse a los niños y jóvenes presentes.

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