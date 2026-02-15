Cómo opera el engaño emocional en internet y apps de citas

El romance digital crece, pero a la par las técnicas de manipulación que afectan a miles de personas en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un momento donde los vínculos comienzan con un “match” y una conversación puede cruzar fronteras en segundos, el romance digital se ha convertido en un nuevo terreno para el fraude.

Las cifras reflejan la magnitud de este fenómeno. Solo en Estados Unidos, durante 2023 se reportaron más de 64.000 casos de fraudes románticos, con pérdidas que superaron 1.140 millones de dólares.

En el Reino Unido, se denunciaron cerca de 8.800 casos en un solo año, con pérdidas estimadas en 94,7 millones de libras esterlinas. Las plataformas de citas, como Tinder, ofrecen nuevas oportunidades de conexión, pero pueden exponer a sus usuarios a riesgos que pueden tener consecuencias emocionales y económicas graves.

De qué forma se desarrolla el engaño emocional en las plataformas digitales

Los estafadores construyen vínculos graduales y auténticos para ganar la confianza de sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude sentimental en internet no surge de manera repentina. El proceso suele ser gradual y cuidadosamente planificado. El estafador inicia analizando la información pública disponible en las redes sociales de su objetivo.

Observa gustos, rutinas, intereses y necesidades emocionales para construir un perfil que encaje perfectamente. El contacto inicial suele ser cordial y personalizado, lo que permite generar confianza mediante una comunicación constante.

En etapas posteriores, el ciberdelincuente introduce una situación de urgencia, ya sea emocional o financiera. En muchos casos, la víctima no percibe un intento de presión explícita.

La manipulación es tan sutil que termina ofreciendo ayuda por iniciativa propia, convencida de estar actuando desde el afecto. Esta estrategia incrementa la efectividad del fraude y dificulta que la persona afectada identifique el engaño antes de que el daño esté hecho.

Qué recursos utilizan los ciberdelincuentes para manipular a sus víctimas

La información pública en redes sociales es utilizada para adaptar mensajes y estrategias de persuasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso ilimitado a datos personales en internet facilita la tarea de quienes se dedican al fraude emocional. Fotos, ubicaciones, estados de ánimo, hobbies y rutinas compartidas en redes sociales se transforman en insumos para la ingeniería social criminal.

Lo que parece inofensivo puede ser utilizado para persuadir, manipular y engañar. “El estafador hace su propio estudio de mercado: identifica qué perfiles son más fáciles de convencer y qué tácticas funcionan mejor”, explica Esteban Pinetta, Asesor Estratégico en Delitos Financieros & Riesgo Digital de SISAP.

Esta selección de víctimas se apoya en la experiencia acumulada por los delincuentes digitales. Personas adultas mayores, adolescentes y quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional suelen convertirse en los blancos predilectos.

Una de cada cinco personas usuarias de plataformas de citas ha recibido una solicitud de dinero por parte de alguien conocido en línea, lo que advierte sobre el carácter extendido del problema.

Por qué muchas víctimas no denuncian el fraude sentimental en internet

El impacto psicológico incide en que la víctima no alerte sobre este peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto psicológico del engaño emocional se refleja no solo en los daños económicos, sino además en el silencio que rodea estos casos. Estudios internacionales estiman que hasta el 90% de las víctimas de estafas románticas nunca presenta una denuncia formal.

El miedo al juicio social, la culpa y la vergüenza impiden que muchas personas busquen ayuda o compartan su experiencia con familiares cercanos. Este subregistro dificulta dimensionar el verdadero alcance del fenómeno y favorece su repetición.

Asimismo, la ausencia de denuncia complica la generación de datos precisos y limita la capacidad de las autoridades y las plataformas para prevenir y sancionar estos delitos. El aislamiento que experimentan las víctimas contribuye a la perpetuación del engaño y a la falta de contención efectiva.

Cuáles son las señales de alerta y cómo prevenir el fraude emocional en internet

La prevención y la cautela son esenciales para evitar caer en trampas sentimentales en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención se convierte en una herramienta clave para reducir el impacto de los fraudes sentimentales. Evitar compartir información personal o financiera con desconocidos y sospechar de historias de emergencia que impliquen transferencias de dinero son pautas esenciales.

Verificar identidades y mantener las conversaciones dentro de las aplicaciones oficiales ayuda a reducir los riesgos. Asimismo, los expertos insisten en recordar que nadie que no se ha conocido en persona debería solicitar ayuda económica.

En este sentido, en tiempos donde el amor puede iniciar con un clic, proteger el corazón implica proteger la información, la identidad y el patrimonio. Una historia romántica sin precaución puede terminar costando mucho más que una decepción emocional.