Tecno

Cómo opera el engaño emocional en internet y apps de citas

Las estafas emocionales y el robo de dinero consolidan este delito como uno de los fraudes más costosos y silenciados en el espacio digital

Guardar
El romance digital crece, pero
El romance digital crece, pero a la par las técnicas de manipulación que afectan a miles de personas en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un momento donde los vínculos comienzan con un “match” y una conversación puede cruzar fronteras en segundos, el romance digital se ha convertido en un nuevo terreno para el fraude.

Las cifras reflejan la magnitud de este fenómeno. Solo en Estados Unidos, durante 2023 se reportaron más de 64.000 casos de fraudes románticos, con pérdidas que superaron 1.140 millones de dólares.

En el Reino Unido, se denunciaron cerca de 8.800 casos en un solo año, con pérdidas estimadas en 94,7 millones de libras esterlinas. Las plataformas de citas, como Tinder, ofrecen nuevas oportunidades de conexión, pero pueden exponer a sus usuarios a riesgos que pueden tener consecuencias emocionales y económicas graves.

De qué forma se desarrolla el engaño emocional en las plataformas digitales

Los estafadores construyen vínculos graduales
Los estafadores construyen vínculos graduales y auténticos para ganar la confianza de sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude sentimental en internet no surge de manera repentina. El proceso suele ser gradual y cuidadosamente planificado. El estafador inicia analizando la información pública disponible en las redes sociales de su objetivo.

Observa gustos, rutinas, intereses y necesidades emocionales para construir un perfil que encaje perfectamente. El contacto inicial suele ser cordial y personalizado, lo que permite generar confianza mediante una comunicación constante.

En etapas posteriores, el ciberdelincuente introduce una situación de urgencia, ya sea emocional o financiera. En muchos casos, la víctima no percibe un intento de presión explícita.

La manipulación es tan sutil que termina ofreciendo ayuda por iniciativa propia, convencida de estar actuando desde el afecto. Esta estrategia incrementa la efectividad del fraude y dificulta que la persona afectada identifique el engaño antes de que el daño esté hecho.

Qué recursos utilizan los ciberdelincuentes para manipular a sus víctimas

La información pública en redes
La información pública en redes sociales es utilizada para adaptar mensajes y estrategias de persuasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso ilimitado a datos personales en internet facilita la tarea de quienes se dedican al fraude emocional. Fotos, ubicaciones, estados de ánimo, hobbies y rutinas compartidas en redes sociales se transforman en insumos para la ingeniería social criminal.

Lo que parece inofensivo puede ser utilizado para persuadir, manipular y engañar. “El estafador hace su propio estudio de mercado: identifica qué perfiles son más fáciles de convencer y qué tácticas funcionan mejor”, explica Esteban Pinetta, Asesor Estratégico en Delitos Financieros & Riesgo Digital de SISAP.

Esta selección de víctimas se apoya en la experiencia acumulada por los delincuentes digitales. Personas adultas mayores, adolescentes y quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional suelen convertirse en los blancos predilectos.

Una de cada cinco personas usuarias de plataformas de citas ha recibido una solicitud de dinero por parte de alguien conocido en línea, lo que advierte sobre el carácter extendido del problema.

Por qué muchas víctimas no denuncian el fraude sentimental en internet

El impacto psicológico incide en
El impacto psicológico incide en que la víctima no alerte sobre este peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto psicológico del engaño emocional se refleja no solo en los daños económicos, sino además en el silencio que rodea estos casos. Estudios internacionales estiman que hasta el 90% de las víctimas de estafas románticas nunca presenta una denuncia formal.

El miedo al juicio social, la culpa y la vergüenza impiden que muchas personas busquen ayuda o compartan su experiencia con familiares cercanos. Este subregistro dificulta dimensionar el verdadero alcance del fenómeno y favorece su repetición.

Asimismo, la ausencia de denuncia complica la generación de datos precisos y limita la capacidad de las autoridades y las plataformas para prevenir y sancionar estos delitos. El aislamiento que experimentan las víctimas contribuye a la perpetuación del engaño y a la falta de contención efectiva.

Cuáles son las señales de alerta y cómo prevenir el fraude emocional en internet

La prevención y la cautela
La prevención y la cautela son esenciales para evitar caer en trampas sentimentales en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención se convierte en una herramienta clave para reducir el impacto de los fraudes sentimentales. Evitar compartir información personal o financiera con desconocidos y sospechar de historias de emergencia que impliquen transferencias de dinero son pautas esenciales.

Verificar identidades y mantener las conversaciones dentro de las aplicaciones oficiales ayuda a reducir los riesgos. Asimismo, los expertos insisten en recordar que nadie que no se ha conocido en persona debería solicitar ayuda económica.

En este sentido, en tiempos donde el amor puede iniciar con un clic, proteger el corazón implica proteger la información, la identidad y el patrimonio. Una historia romántica sin precaución puede terminar costando mucho más que una decepción emocional.

Temas Relacionados

InternetAplicacionesEstafasRoboDineroTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Robotaxis sin conductor: la apuesta de Tesla que podría llevar sus acciones hasta los 500 dólares

La compañía de Elon Musk apuesta por la expansión de su tecnología Full Self-Driving y busca consolidarse frente a rivales como Waymo

Robotaxis sin conductor: la apuesta

Códigos de Free Fire para redimir hoy 15 de febrero de 2026: aprende a canjearlos

Garena libera una tanda limitada de combinaciones que desbloquean trajes, skins y diamantes, pero no está permitido su uso para jugadores con perfiles invitados

Códigos de Free Fire para

¿Sin planes para el fin de semana? descubre 10 animes para maratonear en Crunchyroll

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

¿Sin planes para el fin

Starlink cambia sus tarifas en 2026: ahora será más flexible reducir el precio del servicio

Los usuarios ahora pueden elegir la fecha exacta para el cambio de plan, ya sea inmediato o al finalizar el ciclo de facturación vigente

Starlink cambia sus tarifas en

De doctores a repartidores: el drama de la sobrecualificación que golpea a la Gen Z

Las nuevas tecnologías están cambiando las reglas del juego, desplazando empleos de entrada y aumentando la presión sobre los recién graduados

De doctores a repartidores: el
DEPORTES
Sufríó varias caídas y caminó

Sufríó varias caídas y caminó 200 metros sin un esquí en la nieve, pero se recuperó para ganar una increíble medalla para su país

La respuesta de Adam Bareiro sobre el interés de Boca Juniors y el guiño para Riquelme en su último festejo de gol

El ataque de furia de Almeyda contra el árbitro en el partido del Sevilla: “Actitud desafiante e intimidatoria”

El video del “aterrador” choque entre unas embarcaciones en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados

El tenso cruce entre dos jugadores de la selección argentina en un partido: reproches y el “juego mental” en un penal

TELESHOW
Un corazón rojo y una

Un corazón rojo y una foto junto al lago: así oficializó Cande Tinelli su historia de amor con Franco Trabucco

La inolvidable noche de Cazzu, como invitada de Bad Bunny en River

La nueva etapa de María Susini: naturaleza, destrezas y mensajes indirectos tras la separación de Facundo Arana

Maxi El Brother recordó cómo convenció a Bad Bunny para venir por 1° vez al país: “Había que conquistar las plazas”

La carta de amor de Bad Bunny a la Argentina: el reencuentro con Cazzu, Duki y Khea en su segundo baile inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

EEUU incautó en el Océano

EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní

Es hora de decir adiós

Rafael Grossi propuso una reestructuración profunda de la ONU: “Necesita menos grasa y más músculo”

Hong Kong incrementará la vigilancia masiva con la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial en las calles

Detuvieron al ex ministro de Energía ucraniano implicado en un escándalo de corrupción cuando intentaba huir del país