Tecno

Hackers ponen en la mira a suscriptores de Claude con el objetivo de robarles sus tokens

Varios usuarios de Claude detectaron un consumo inexplicable de tokens y Anthropic habría identificado accesos no autorizados vinculados al robo de sesiones

Hackers acceden a cuentas de usuarios suscritos a Claude para robar sus tokens.
Hackers acceden a cuentas de usuarios suscritos a Claude para robar sus tokens. (Anthropic)
Guardar

Los suscriptores de Claude se han convertido en objetivo de una campaña de robo de credenciales que permite a atacantes acceder a sus cuentas y consumir sus límites de uso sin autorización.

El problema fue detectado después de que varios usuarios reportaran un aumento inexplicable en el consumo de tokens, incluso cuando no estaban utilizando las herramientas de inteligencia artificial de Anthropic.

PUBLICIDAD

Uno de los casos conocidos es el de Grant De Swardt, consultor independiente de inteligencia artificial en East Sussex, Reino Unido. El 4 de agosto detectó que el consumo de su cuenta Claude Max 20x estaba aumentando a pesar de que no había trabajado ni realizado tareas con el servicio.

Un 'hacker' roba los 'tokens' de los suscriptores de Claude mediante 'malware' en sus ordenadores.
Un 'hacker' roba los 'tokens' de los suscriptores de Claude mediante 'malware' en sus ordenadores.

La situación continuó durante el día siguiente. De Swardt desactivó las herramientas y servicios que tenía conectados a Claude y comprobó que el consumo de tokens seguía creciendo. Tras contactar con Anthropic, la compañía investigó el caso y concluyó que una sesión de Claude había sido comprometida.

PUBLICIDAD

Según la información recibida por el usuario, una clave de sesión habría sido utilizada para generar tokens OAuth no autorizados de Claude Code. Esto permitió que terceros consumieran recursos de su cuenta sin que él fuera consciente de la actividad.

El consumo aumentaba incluso cuando el usuario no utilizaba Claude

El comportamiento llamó la atención porque De Swardt intentó controlar las posibles causas del consumo. Según explicó, desactivó tareas programadas, ejecuciones en la nube y procesos locales relacionados con Claude.

Aun así, el porcentaje de uso continuó aumentando.

De Swardt solicitó a Anthropic un desglose detallado que permitiera identificar qué procesos estaban consumiendo sus tokens. La empresa no le proporcionó esa información, aunque reconoció que existía una actividad irregular.

Hackers tienen en la mira a suscriptores de Claude para robarle sus tokens. (Anthropic)
Hackers tienen en la mira a suscriptores de Claude para robarle sus tokens. (Anthropic)

Como medida de seguridad, Anthropic suspendió temporalmente la cuenta de pago, invalidó las sesiones activas y los tokens de Claude Code asociados. También realizó un reembolso parcial de 44,49 libras esterlinas por el tiempo restante de una suscripción valorada en 200 dólares mensuales.

El caso evidencia una dificultad importante para los usuarios de herramientas de inteligencia artificial con límites de consumo: detectar rápidamente cuándo otra persona está utilizando sus recursos.

Otros usuarios reportaron situaciones similares

Después de conversar con TechCrunch y publicar su experiencia en Reddit, De Swardt recibió numerosos comentarios de personas que aseguraban haber experimentado situaciones parecidas.

Algunos usuarios afirmaron que sus cuentas comenzaron a consumir su límite de uso sin que hubieran realizado tareas. Otros reportaron aumentos muy rápidos en el porcentaje de consumo después de realizar únicamente unas pocas acciones.

Anthropic identificó malware que accede a la cuenta de Claude y roba tokens de usuarios. (Europa Press)
Anthropic identificó malware que accede a la cuenta de Claude y roba tokens de usuarios. (Europa Press)

También surgieron reportes de usuarios que agotaron diariamente su límite máximo de tokens durante varios días sin utilizar Claude.

En algunos casos, los afectados compartieron correos electrónicos atribuidos a Anthropic en los que la compañía advertía sobre un atacante que utilizaba programas maliciosos diseñados para robar información.

Malware puede robar sesiones y acceder a las cuentas

Según las advertencias compartidas por algunos usuarios, los atacantes habrían utilizado un tipo de programa conocido como infostealer o ladrón de información.

Este malware puede instalarse en una computadora y recopilar datos almacenados en el dispositivo, como contraseñas, credenciales y sesiones de inicio de sesión.

Una vez que los atacantes consiguen estos datos, pueden utilizarlos para acceder a servicios digitales sin necesidad de conocer necesariamente la contraseña original del usuario.

Claude compartió las conversaciones de sus usuarios en Google.
Suscriptores de Claude son atacados por hackers que buscan robarles sus tokens. (Anthropic)

En el caso de Claude, esto permitiría a terceros utilizar una sesión comprometida y consumir los recursos disponibles en una cuenta de pago.

Anthropic habría indicado que este tipo de malware no procede del uso de Claude. Los programas maliciosos pueden llegar a un dispositivo mediante distintas vías, como la descarga de software infectado o el acceso a anuncios y páginas fraudulentas.

Cuando la empresa detectó actividad sospechosa en algunas cuentas, cerró las sesiones de los usuarios, invalidó autorizaciones existentes y, en determinados casos, realizó reembolsos.

Anthropic ya tiene tiene conocimiento sobre los ataques a Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Anthropic ya tiene tiene conocimiento sobre los ataques a Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La falta de información detallada dificulta detectar el problema

Uno de los principales cuestionamientos planteados por los usuarios afectados está relacionado con la falta de un historial detallado del consumo.

De Swardt aseguró que, aunque el sistema muestra el uso total de los tokens, no ofrece suficiente información para conocer con precisión qué actividad está consumiendo esos recursos. Esto puede dificultar la detección de un acceso no autorizado.

El consultor señaló que no encontró pruebas de que su propio ordenador hubiera sido infectado y aseguró que todavía desconoce cómo los atacantes pudieron acceder a su sesión.

Su cuenta fue reactivada aproximadamente dos semanas después, pero la experiencia terminó provocando que cancelara su suscripción a Claude y buscara otras alternativas.

Usuarios piden a Anthropic brindarles más información sobre el uso de sus tokens para identificar posibles ataques. (Anthropic)
Usuarios piden a Anthropic brindarles más información sobre el uso de sus tokens para identificar posibles ataques. (Anthropic)

Cómo reducir el riesgo de un acceso no autorizado

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de proteger las sesiones y credenciales utilizadas para acceder a servicios basados en inteligencia artificial. Los usuarios pueden reducir los riesgos evitando la descarga de software desde fuentes desconocidas y desconfiando de anuncios, enlaces y archivos sospechosos.

También resulta recomendable revisar periódicamente las sesiones activas y cerrar aquellas que no se reconozcan, cuando el servicio ofrezca esta opción. Mantener actualizado el sistema operativo y utilizar herramientas de seguridad puede ayudar a reducir la exposición a programas diseñados para robar información.

Por ahora, el caso de los suscriptores de Claude demuestra que los ataques contra servicios de inteligencia artificial no necesariamente buscan robar datos personales. En un mercado donde los modelos avanzados funcionan con límites de uso y recursos de pago, los propios tokens se han convertido en un objetivo de valor para los atacantes.

Temas Relacionados

ClaudeAnthropicHackersTokensLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ChatGPT no garantiza que tus conversaciones sean privadas: así puede acceder OpenAI a ellas

OpenAI utiliza revisores humanos para analizar respuestas de ChatGPT y calificarlas, un proceso que puede involucrar conversaciones con datos médicos, legales o financieros

ChatGPT no garantiza que tus conversaciones sean privadas: así puede acceder OpenAI a ellas

El primer iPhone plegable debuta en los Emmy de la mano de John Ternus, el nuevo CEO de Apple

Al abrirse, el iPhone Duo despliega una pantalla interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max

El primer iPhone plegable debuta en los Emmy de la mano de John Ternus, el nuevo CEO de Apple

Alex Gibney estrena un documental sobre Elon Musk y lo define como “extremadamente peligroso”

La producción de casi cuatro horas analiza los negocios, los contratos públicos, las controversias sobre Autopilot y la capacidad del magnate para intervenir en conversaciones sociales y políticas

Alex Gibney estrena un documental sobre Elon Musk y lo define como “extremadamente peligroso”

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy martes 15 de septiembre

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy martes 15 de septiembre

iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro: cuáles son las diferencias entre los dos teléfonos de Apple

Los cambios más notorios están en la tecnología de la cámara y un nuevo chip con mejor rendimiento

iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro: cuáles son las diferencias entre los dos teléfonos de Apple

DEPORTES

Copa Davis: la Selección Argentina de tenis tuvo su primer entrenamiento en Neuquén

Copa Davis: la Selección Argentina de tenis tuvo su primer entrenamiento en Neuquén

Platense irá por la hazaña contra Fluminense en busca del pase a las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Polémica con el hijo de una leyenda del fútbol: sufrió un accidente de tránsito, lo acusaron de dar positivo de drogas y publicó el test

Un ex jugador de Boca Juniors que brilla en Europa podría ser convocado para la selección de Italia

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria del padre de su hija: “No había recibido un peso hasta ayer”

Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria del padre de su hija: “No había recibido un peso hasta ayer”

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 26 mil conductores han sido sancionados en Honduras por infringir la Ley de Tránsito

Más de 26 mil conductores han sido sancionados en Honduras por infringir la Ley de Tránsito

Congresista pide frenar la deportación de periodista nicaragüense detenido por ICE

Dinamarca denunció que un buque de guerra ruso disparó dos begalas hacia un helicóptero en el mar Báltico

Jane Goodall, primatóloga inglesa: “Miles de personas que dicen ‘amar’ a los animales se sientan una o dos veces al día a disfrutar de la carne de criaturas que han sido tratadas con una crueldad tremenda”

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”