Hackers ponen en la mira a suscriptores de Claude con el objetivo de robarles sus tokens

Hackers acceden a cuentas de usuarios suscritos a Claude para robar sus tokens. (Anthropic)

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Los suscriptores de Claude se han convertido en objetivo de una campaña de robo de credenciales que permite a atacantes acceder a sus cuentas y consumir sus límites de uso sin autorización.

El problema fue detectado después de que varios usuarios reportaran un aumento inexplicable en el consumo de tokens, incluso cuando no estaban utilizando las herramientas de inteligencia artificial de Anthropic.

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Uno de los casos conocidos es el de Grant De Swardt, consultor independiente de inteligencia artificial en East Sussex, Reino Unido. El 4 de agosto detectó que el consumo de su cuenta Claude Max 20x estaba aumentando a pesar de que no había trabajado ni realizado tareas con el servicio.

Un 'hacker' roba los 'tokens' de los suscriptores de Claude mediante 'malware' en sus ordenadores.

La situación continuó durante el día siguiente. De Swardt desactivó las herramientas y servicios que tenía conectados a Claude y comprobó que el consumo de tokens seguía creciendo. Tras contactar con Anthropic, la compañía investigó el caso y concluyó que una sesión de Claude había sido comprometida.

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Según la información recibida por el usuario, una clave de sesión habría sido utilizada para generar tokens OAuth no autorizados de Claude Code. Esto permitió que terceros consumieran recursos de su cuenta sin que él fuera consciente de la actividad.

El consumo aumentaba incluso cuando el usuario no utilizaba Claude

El comportamiento llamó la atención porque De Swardt intentó controlar las posibles causas del consumo. Según explicó, desactivó tareas programadas, ejecuciones en la nube y procesos locales relacionados con Claude.

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Aun así, el porcentaje de uso continuó aumentando.

De Swardt solicitó a Anthropic un desglose detallado que permitiera identificar qué procesos estaban consumiendo sus tokens. La empresa no le proporcionó esa información, aunque reconoció que existía una actividad irregular.

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Hackers tienen en la mira a suscriptores de Claude para robarle sus tokens. (Anthropic)

Como medida de seguridad, Anthropic suspendió temporalmente la cuenta de pago, invalidó las sesiones activas y los tokens de Claude Code asociados. También realizó un reembolso parcial de 44,49 libras esterlinas por el tiempo restante de una suscripción valorada en 200 dólares mensuales.

El caso evidencia una dificultad importante para los usuarios de herramientas de inteligencia artificial con límites de consumo: detectar rápidamente cuándo otra persona está utilizando sus recursos.

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Otros usuarios reportaron situaciones similares

Después de conversar con TechCrunch y publicar su experiencia en Reddit, De Swardt recibió numerosos comentarios de personas que aseguraban haber experimentado situaciones parecidas.

Algunos usuarios afirmaron que sus cuentas comenzaron a consumir su límite de uso sin que hubieran realizado tareas. Otros reportaron aumentos muy rápidos en el porcentaje de consumo después de realizar únicamente unas pocas acciones.

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Anthropic identificó malware que accede a la cuenta de Claude y roba tokens de usuarios. (Europa Press)

También surgieron reportes de usuarios que agotaron diariamente su límite máximo de tokens durante varios días sin utilizar Claude.

En algunos casos, los afectados compartieron correos electrónicos atribuidos a Anthropic en los que la compañía advertía sobre un atacante que utilizaba programas maliciosos diseñados para robar información.

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Malware puede robar sesiones y acceder a las cuentas

Según las advertencias compartidas por algunos usuarios, los atacantes habrían utilizado un tipo de programa conocido como infostealer o ladrón de información.

Este malware puede instalarse en una computadora y recopilar datos almacenados en el dispositivo, como contraseñas, credenciales y sesiones de inicio de sesión.

Una vez que los atacantes consiguen estos datos, pueden utilizarlos para acceder a servicios digitales sin necesidad de conocer necesariamente la contraseña original del usuario.

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Suscriptores de Claude son atacados por hackers que buscan robarles sus tokens. (Anthropic)

En el caso de Claude, esto permitiría a terceros utilizar una sesión comprometida y consumir los recursos disponibles en una cuenta de pago.

Anthropic habría indicado que este tipo de malware no procede del uso de Claude. Los programas maliciosos pueden llegar a un dispositivo mediante distintas vías, como la descarga de software infectado o el acceso a anuncios y páginas fraudulentas.

Cuando la empresa detectó actividad sospechosa en algunas cuentas, cerró las sesiones de los usuarios, invalidó autorizaciones existentes y, en determinados casos, realizó reembolsos.

Anthropic ya tiene tiene conocimiento sobre los ataques a Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La falta de información detallada dificulta detectar el problema

Uno de los principales cuestionamientos planteados por los usuarios afectados está relacionado con la falta de un historial detallado del consumo.

De Swardt aseguró que, aunque el sistema muestra el uso total de los tokens, no ofrece suficiente información para conocer con precisión qué actividad está consumiendo esos recursos. Esto puede dificultar la detección de un acceso no autorizado.

El consultor señaló que no encontró pruebas de que su propio ordenador hubiera sido infectado y aseguró que todavía desconoce cómo los atacantes pudieron acceder a su sesión.

Su cuenta fue reactivada aproximadamente dos semanas después, pero la experiencia terminó provocando que cancelara su suscripción a Claude y buscara otras alternativas.

Usuarios piden a Anthropic brindarles más información sobre el uso de sus tokens para identificar posibles ataques. (Anthropic)

Cómo reducir el riesgo de un acceso no autorizado

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de proteger las sesiones y credenciales utilizadas para acceder a servicios basados en inteligencia artificial. Los usuarios pueden reducir los riesgos evitando la descarga de software desde fuentes desconocidas y desconfiando de anuncios, enlaces y archivos sospechosos.

También resulta recomendable revisar periódicamente las sesiones activas y cerrar aquellas que no se reconozcan, cuando el servicio ofrezca esta opción. Mantener actualizado el sistema operativo y utilizar herramientas de seguridad puede ayudar a reducir la exposición a programas diseñados para robar información.

Por ahora, el caso de los suscriptores de Claude demuestra que los ataques contra servicios de inteligencia artificial no necesariamente buscan robar datos personales. En un mercado donde los modelos avanzados funcionan con límites de uso y recursos de pago, los propios tokens se han convertido en un objetivo de valor para los atacantes.