Quiénes son los otros dos históricos de La Scaloneta que solo jugarán el amistoso con Messi: las dudas sobre su futuro

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España contra Argentina - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026. Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina abandonan el terreno de juego tras perder la final del Mundial. REUTERS/Jeenah Moon

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Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso solo disputarán el amistoso del 6 de octubre ante Benín, el mismo partido en el que Lionel Messi se despedirá de la selección argentina, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el comunicado que acompañó la lista de convocados de Lionel Scaloni. La coincidencia entre los tres nombres abrió interrogantes sobre la continuidad de dos de los futbolistas que integraron el núcleo duro del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

El comunicado oficial de la AFA fue escueto pero contundente: “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”. La frase, ubicada al cierre del texto que detalla la convocatoria para los tres amistosos de la próxima fecha FIFA, no incluyó ninguna aclaración adicional sobre los motivos de esta citación parcial, lo que alimentó las especulaciones en torno al futuro de ambos volantes en el seleccionado.

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Mientras la mayoría de los convocados por Scaloni participará de los tres compromisos programados, el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba y el 3 y 6 de octubre ante Burkina Faso y Benín en el Monumental, De Paul y Lo Celso quedaron reservados únicamente para el cierre de la ventana. Se trata del mismo tratamiento que recibió Messi, quien ya había anunciado su retiro de la Albiceleste tras la final del Mundial 2026 y jugará ese partido como despedida.

Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en un entrenamiento de la selección argentina (Reuters/Brett Davis)

La decisión de citarlos solo para ese encuentro contrasta con el rol que ambos ocuparon durante el ciclo de Scaloni. De Paul fue titular indiscutido en el mediocampo desde el Mundial de Qatar 2022, mientras que Lo Celso alternó entre la titularidad y el banco, aunque siempre integró el círculo de confianza del entrenador. Ninguno de los dos había manifestado públicamente intenciones de retirarse del seleccionado, a diferencia de Messi.

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La citación exclusiva para el 6 de octubre se da en paralelo a la incorporación de varios futbolistas jóvenes que no formaron parte del plantel mundialista, entre ellos Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega, además del regreso de Juan Foyth y Leonardo Balerdi, ausentes del Mundial por lesión. El esquema de la lista sugiere que Scaloni, en caso de continuar al mando del equipo, avanzaría en un recambio generacional que dejaría atrás a parte del núcleo histórico que consiguió el título en Qatar.

De los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo y disputaron también el Mundial 2026, la ausencia de figuras como Nicolás Otamendi, ya retirado, y las bajas por sanción de Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada reducen aún más la presencia de referentes con trayectoria en la era Scaloni. En ese contexto, la citación limitada de De Paul y Lo Celso se lee como un indicio adicional de que el entrenador, de continuar en el cargo, tendría manos libres para conducir un proceso de reconstrucción del equipo hacia el Mundial 2030.

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A diferencia de lo que ocurre con De Paul y Lo Celso, el resto de los futbolistas que disputaron el Mundial 2026 y rindieron en la competencia fueron citados para los tres partidos sin restricciones. Entre ellos figuran Cristian Romero, candidato a asumir la cinta de capitán en la nueva etapa, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes conformarían el bloque sobre el cual Scaloni proyectaría la reconstrucción del equipo si continúa en el cargo más allá de diciembre, fecha límite de su contrato actual.

La AFA todavía no confirmó los motivos oficiales detrás de la citación parcial de De Paul y Lo Celso, y tampoco se pronunció sobre si ambos jugadores continuarán vinculados al proceso de cara al Mundial 2030. Los futbolistas convocados del fútbol local, que completarán la nómina para los tres amistosos, se conocerán el viernes.

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LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Delanteros

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Lionel Messi (Inter Miami)