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Se ocultó por 66 años y engañó a la ciencia confundiéndose con otras aves de Bolivia: así es el verdillo del Beni

El análisis de su ADN, plumaje, ojos y vocalizaciones permitió a los investigadores diferenciar finalmente a este pequeño pájaro de las especies brasileñas emparentadas con las que había sido clasificado erróneamente durante décadas

Un ave de plumaje amarillo y coronilla castaña posada en una rama delgada con espinas y pequeñas hojas
El hallazgo del verdillo del Beni, publicado en Avian Systematics, resolvió una confusión taxonómica que se mantuvo durante más de seis décadas (Gentileza, estudio Una nueva especie de verdillo de Bolivia del grupo Hylophilus poicilotis/amaurocephalus (Vireonidae), publicado en Avian Systematics)
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Un equipo de ornitólogos confirmó que el verdillo del Beni, Hylophilus moxensis, es una nueva especie de ave cantora que habita los matorrales pantanosos de las sabanas del Beni, en Bolivia, tras comparar su ADN, plumaje, ojos y vocalizaciones con los de especies similares.

El hallazgo fue publicado en la revista Avian Systematics y la identificación resuelve una confusión que se mantuvo durante más de 6 décadas.

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Según Sci.News, desde 1960 los ejemplares registrados en esta región eran considerados poblaciones aisladas de 2 pájaros brasileños: el verdillo de corona rojiza (Hylophilus poicilotis) y el verdillo de ojos grises (Hylophilus amaurocephalus).

El análisis genético diferenció al verdillo del Beni

Dos aves de plumaje verde y cabeza castaña yacen sobre un fondo blanco junto a etiquetas de papel con anotaciones manuscritas
El análisis genético de ADN mitocondrial y genes nucleares diferenció al Hylophilus moxensis de las especies similares del género Hylophilus (Gentileza, estudio Una nueva especie de verdillo de Bolivia del grupo Hylophilus poicilotis/amaurocephalus (Vireonidae), publicado en Avian Systematics)

La especie pertenece al género Hylophilus, incluido en la familia Vireonidae, un grupo de aves cantoras que reúne vireos, verdillos y otras especies emparentadas. Sus integrantes suelen compartir tonos verdes, grises, amarillos y marrones, lo que dificulta distinguirlos solo por su apariencia externa.

El estudio estuvo encabezado por el ornitólogo Paul van Els, vinculado al Museo Nacional de Historia Natural de La Paz, Sovon y Anthus Bolivia. Los investigadores analizaron un gen mitocondrial y 3 genes nucleares de las poblaciones comparadas.

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Los genes mitocondriales proceden de estructuras celulares encargadas de producir energía, mientras que los nucleares se encuentran en el núcleo de las células; ambos aportan información para reconstruir parentescos evolutivos.

Cuatro cabezas de aves ilustradas con coronas anaranjadas, caras grises y pechos amarillos, junto a sus nombres de clasificación
Durante años, los ejemplares del Beni fueron identificados como poblaciones aisladas de Hylophilus poicilotis y Hylophilus amaurocephalus, dos verdillos de Brasil (Gentileza, estudio Una nueva especie de verdillo de Bolivia del grupo Hylophilus poicilotis/amaurocephalus (Vireonidae), publicado en Avian Systematics)

Los resultados indicaron que la población del Beni constituye una rama hermana del grupo formado por Hylophilus poicilotis y Hylophilus amaurocephalus.

Según la investigación, la separación evolutiva ocurrió hace unos 6,6 millones de años, bastante antes de la divergencia entre las 2 especies brasileñas, calculada en cerca de 3,5 millones de años.

Los autores señalaron que “la variación morfológica entre muchas especies de Hylophilus greenlet es relativamente escasa”.

El plumaje, los ojos y el canto respaldaron la identificación

Muestras preservadas de un ave pequeña de plumaje verdoso y cabeza castaña con etiquetas blancas adjuntas sobre un fondo oscuro
El plumaje sin marcas oscuras en la zona de los oídos y los ojos marrón oscuro respaldaron la identificación del Hylophilus moxensis (Gentileza, estudio Una nueva especie de verdillo de Bolivia del grupo Hylophilus poicilotis/amaurocephalus (Vireonidae), publicado en Avian Systematics)

El Hylophilus moxensis carece de marcas negras o marrones en las plumas que cubren la zona de los oídos, una característica que sí aparece de forma constante en las otras especies comparadas. Además, tiene ojos marrón oscuro de manera uniforme.

“En algunas especies, el color del iris puede ser uno de los caracteres más útiles para diferenciarlas de otras especies congéneres de aspecto similar”, indicaron los investigadores. El término congéneres se refiere a especies que pertenecen al mismo género biológico.

La revisión también incluyó grabaciones de los sonidos emitidos por estas aves. El canto del verdillo del Beni contiene notas con forma de “V”, mientras que sus llamadas presentan armónicos similares a los de las hembras de Hylophilus amaurocephalus.

Dos aves pequeñas disecadas de plumaje amarillo y verde yacen boca arriba sobre una superficie blanca junto a etiquetas escritas a mano
La investigación indicó que el verdillo del Beni se separó evolutivamente hace unos 6,6 millones de años del linaje vinculado a los verdillos brasileños (Gentileza, estudio Una nueva especie de verdillo de Bolivia del grupo Hylophilus poicilotis/amaurocephalus (Vireonidae), publicado en Avian Systematics)

Los armónicos son componentes adicionales de un sonido que modifican su tono y timbre, esta combinación no fue detectada en las otras dos especies utilizadas para la comparación.

El nuevo ejemplar recibe su nombre científico por los Llanos de Moxos, otra denominación de las sabanas del Beni. Se trata de una amplia región de sabanas inundables en determinadas épocas del año, donde el verdillo vive en sectores de vegetación arbustiva y pantanosa.

La quema agrícola plantea un riesgo para la biodiversidad

Los autores no consideran que la especie se encuentre actualmente amenazada porque todavía hay hábitat adecuado distribuido en la región. Sin embargo, no pudieron calcular el tamaño de su población y advirtieron que los escasos registros disponibles podrían responder a una distribución realmente limitada.

Dos especímenes de aves conservadas de plumaje verde y crema, con etiquetas de papel manuscritas sujetadas a las patas sobre un fondo blanco
El canto del verdillo del Beni incluye notas en forma de V y llamadas con armónicos que no aparecieron en las otras especies comparadas (Crédito: Gentileza, estudio Una nueva especie de verdillo de Bolivia del grupo Hylophilus poicilotis/amaurocephalus (Vireonidae), publicado en Avian Systematics)

“El reconocimiento de Hylophilus moxensis como un taxón endémico adicional en la región debería impulsar los esfuerzos de priorización de la conservación”, plantearon los científicos.

Por eso, los autores señalaron que “las quemas indiscriminadas para la agricultura a gran escala constituyen un grave problema para la biodiversidad en la región”.

La descripción formal del verdillo del Beni incorpora una nueva especie a la avifauna de Bolivia y precisa su relación evolutiva con los verdillos brasileños que durante décadas sirvieron como referencia para identificarlo.

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