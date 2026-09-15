Nicaragua

Marco Rubio expresó su apoyo a Nicaragua por su independencia y apuntó contra la dictadura de Murillo-Ortega

Durante el aniversario emancipador del país centroamericano, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la búsqueda de libertad sigue vigente pese a los intentos del régimen de Murillo y Ortega por extinguirla

El secretario de Estado de Estados Unidos transmitió un mensaje de apoyo en la conmemoración de la independencia. Sostuvo que el anhelo democrático sigue vivo dentro del país y entre quienes viven fuera (Fotografía de archivo fechada el 24 de abril de 2018, que muestra a manifestantes que participan en una protesta en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua. EFE/ Jorge Torres)
El secretario de Estado de Estados Unidos transmitió un mensaje de apoyo en la conmemoración de la independencia. Sostuvo que el anhelo democrático sigue vivo dentro del país y entre quienes viven fuera (Fotografía de archivo fechada el 24 de abril de 2018, que muestra a manifestantes que participan en una protesta en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua. EFE/ Jorge Torres)
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Marco Rubio expresó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua durante la conmemoración de su independencia y afirmó que sus aspiraciones de libertad persisten pese a los “brutales esfuerzos de la dictadura de Murillo-Ortega por aniquilarla”.

El secretario de Estado de Estados Unidos recordó que los nicaragüenses “forjaron su propio camino para determinar su futuro” hace más de dos siglos. Esa convicción, sostuvo, se mantiene tanto dentro del país como entre quienes viven en el exilio.

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“Las aspiraciones del pueblo nicaragüense a un futuro libre de tiranía no pueden ser canceladas ni borradas”, dijo Rubio. Estados Unidos también reconoció la determinación de los nicaragüenses y celebró los lazos entre ambos pueblos.

El secretario de Estado afirmó que el anhelo de vivir sin tiranía sigue vigente dentro del país y entre quienes están en el exilio, durante un mensaje por la conmemoración patria (Publicación del Departamento de Estado)
El secretario de Estado afirmó que el anhelo de vivir sin tiranía sigue vigente dentro del país y entre quienes están en el exilio, durante un mensaje por la conmemoración patria (Publicación del Departamento de Estado)

Nicaragua no fue el único país de la región Centroamericana a la que Marco Rubió envió un mensaje en conmemoración del aniversario de independencia patria. El funcionario felicitó al pueblo de Guatemala por la fecha y destacó los avances alcanzados durante el último año en la relación bilateral.

Rubio atribuyó esos progresos a la cooperación en seguridad entre ambos países, que incluye la interrupción de las operaciones de los cárteles y de los traficantes de fentanilo. También señaló la construcción de una alianza migratoria que calificó como una de las más amplias del hemisferio.

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Entre los acuerdos mencionados figuran un pacto comercial recíproco para abrir mercados a agricultores, fabricantes y trabajadores, un memorando de entendimiento de cinco años sobre salud global y una ampliación de la cooperación económica en infraestructura crítica. El convenio sanitario se enmarca en la Estrategia de Salud Global “America First” de la Administración Trump y fue impulsado durante el gobierno del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.

En cuanto a su saludo para El Salvador, Marco Rubio manifestó: “El Salvador con la seguridad regional ha hecho a nuestro hemisferio más seguro, incluso mediante su participación en el Grupo Permanente de Socios para restablecer la estabilidad en Haití. El Salvador se mantiene junto a nosotros como miembro fundador del Escudo de las Américas, defendiendo la soberanía democrática en todo nuestro hemisferio, y como miembro de Pax Silica para impulsar la innovación y asegurar las cadenas de suministro regionales”.

“Farsa legislativa de la dictadura de Murillo-Ortega”

Fotografía de archivo, tomada el 23 de abril de 2018, en la que se registró a miles de manifestantes durante una protesta en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer
Fotografía de archivo, tomada el 23 de abril de 2018, en la que se registró a miles de manifestantes durante una protesta en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer

El pasado 2 de septiembre, el Secretario Rubio manifestó que Estados Unidos acusó a la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Rosario Murillo y Daniel Ortega, de reescribir la Constitución para afianzar su permanencia en el poder y privar indefinidamente a la población de elecciones libres y justas.

La Administración Trump sostuvo que la ofensiva del gobierno nicaragüense contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad del hemisferio. También afirmó que las dictaduras que niegan los derechos de sus ciudadanos no deberían recibir los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad regionales.

Estados Unidos instó, para entonces, a sus socios internacionales a abandonar sus relaciones habituales con el gobierno de Ortega y Murillo. La Administración Trump anunció que identificará y aplicará medidas para responder a las violaciones de derechos humanos, incluso en la Organización de los Estados Americanos, y respaldó el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país.

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