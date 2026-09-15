Política

Otra señal de Kicillof a las provincias: compartió un acto con el intendente de Córdoba, que críticó a Milei

Daniel Passerini viajó a La Plata y cerró el III Congreso Federal e Internacional de Juventudes junto al gobernador bonaerense. Antes, se reunió con Alak y evitó pronunciamientos electorales, pero cuestionó al Gobierno

Axel Kicillof, Daniel Passarini, Julio Alak
Axel Kicillof, Daniel Passarini y Julio Alak
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó otra foto para mostrar un perfil federal en su plan de construcción política y electoral hacia el 2027. Este martes recibió al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, en La Plata para cerrar el III Congreso Federal e Internacional de Juventudes. El jefe comunal de la Docta llegó a la capital bonaerense invitado por su par platense, Julio Alak. Mantuvieron una reunión en la municipalidad y luego ambos esbozaron una línea crítica a la gestión de Javier Milei. El cordobés tomó distancia de un acercamiento electoral, pero aseguró que “hoy hay que dejar los límites partidarios para buscar un consenso un poquito mayor”.

La línea discursiva va cercana a la que por estos días deja correr el gobernador bonaerense, que trabaja en su construcción política dentro del Movimiento Derecho al Futuro y busca expandirse por fuera de los límites de Buenos Aires. La semana pasada, el gobernador estuvo en Misiones junto al gobernador Hugo Passalacqua. El mandatario del nordeste mostró predisposición a la visita de su colega bonaerense. Ambos recorrieron distintos puntos de Posadas y firmaron convenios. Luego, Kicillof cerró un acto en su carácter de presidente del Partido Justicialista junto a Hugo Humada. Allí lanzó un guiño hacia 2027: “Cuento con ustedes, cuento conmigo”, cerró su discurso.

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Passerini, se mueve dentro del llamado cordobesismo y, de momento, este sector del peronismo no explicita una posición en términos electorales para el año que viene. El primero objetivo es asegurar la reelección de Martín Llaryora en la provincia. En tanto que el intendente no tiene reelección porque así lo dicta la Carta Orgánica del municipio. Kicillof busca acercarse al cordobesismo. Si bien tiempo atrás estuvo de recorrida por Córdoba y no hubo una actividad oficial con Llaryora, sí hubo un “aviso” de que iba a realizar ciertas acciones en su provincia. En La Plata, reconocen que el diálogo Kicllof-LLaryora es bueno y fluido.

Axel Kicillof, Daniel Passarini, Julio Alak
El gobernador sigue dando señales al interior del país

“Creo que la Argentina necesita federalismo, dejar de discutir quién para discutir qué y cómo. Los intendentes somos la expresión más primaria de la democracia. Deberíamos ser más escuchados. Hemos aprendido a dialogar entre nosotros. Venimos de un modelo político que hoy está proponiendo la fragmentación y nosotros lo que buscamos es justamente el consenso, confluir. Creo que hay que escuchar los mensajes. Si no les gustan los partidos, que escuchen los mensajes del papa Francisco, promover la cultura del encuentro”, dijo en un mensaje dedicado al gobierno de Javier Milei.

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“En un momento tan crítico, quienes tenemos responsabilidad de política tenemos que generar espacios más amplios, no solo por lo partidario, sino que no alcanza ni con los intendentes ni con los gobernadores. Aquí hay que convocar a las universidades, a los gremios, a las asociaciones de la sociedad civil, a los empresarios, a los industriales. El Gobierno nacional nos está maltratando a todos por igual y me parece que el primer punto para empezar a buscar un acuerdo es hacer todo diferente a lo que está haciendo este Gobierno”, dijo el jefe comunal de la provincia mediterránea en la previa al acto que mantuvo con Kicillof.

Por su parte, Alak, no dudó en elogiar a su par cordobés. El intendente de La Plata es uno de los que promueven la candidatura presidencial de Kicillof mientras explora la posibilidad de ser uno de los candidatos a la gobernación dentro del MDF. A Passerini lo describió como “uno de los dirigentes políticos más importantes de la Argentina”.

“Tuvo la generosidad de permitir que el tercer encuentro de la Juventud Nacional que se realizaba en la ciudad de Córdoba en los años 24 y 25, en esta tercera edición, se hiciera acá en nuestra ciudad de La Plata y en vísperas de una de las tragedias más tremendas que sufrió nuestra ciudad en la dictadura, que es la Noche de los Lápices”, consideró el jefe de la capital bonaerense. Dijo también que la realización del Congreso de Juventud en La Plata “es un acto de generosidad hacia nuestra ciudad, pero también es un acto de reivindicación de la lucha de estos chicos que con solo dieciséis, siete años lucharon por algo noble, que era el boleto secundario gratuito y lamentablemente fueron asesinados en la dictadura”.

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