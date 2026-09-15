La increíble historia del esgrimista inglés que compite para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: la camiseta de Messi que fue clave

Alec Brooke es esgrimista, nació en Inglaterra y compitió en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la bandera de Argentina

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La Argentina sigue sumando medallas con sus atletas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y en medio del tercer día de competencia se conoció una historia que parece sacada de un cuento. El inglés Alec Brooke, número uno de Gran Bretaña en espada masculina y campeón de la Commonwealth, compite con la delegación albiceleste. La explicación de la decisión que tomó el deportista nacido en Londres tiene un origen tan anecdótico como cinematográfico: una remera de Lionel Messi que lució en el lugar indicado y en el momento justo.

Todo ocurrió al término de un combate en una competencia internacional. Brooke se quitó la chaqueta de esgrima para tomar aire y, debajo, apareció la imagen del capitán argentino, según relató TyC Sports. Desde las gradas, José Domínguez, referente histórico de la esgrima argentina, lo vio y se acercó: “Perdóname, ¿vos hacés esgrima?, ¿te gusta Messi?, ¿tenés algún vínculo con la Argentina?”, fueron las preguntas para el joven de 21 años, que contestó no solo que practicaba el deporte de la espada, sino que el futbolista es su máximo ídolo y que es hijo de madre argentina. “¿No querés competir para la Argentina?”, fue la siguiente pregunta de Domínguez. Ahí comenzó la historia de un inglés defendiendo la bandera albiceleste.

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Alec Brooke, el esgrimista nacido en Inglaterra que representa a la Argentina en los Juegos Suramericanos 2026 (@FIE_fencing)

La madre del esgrimista, Marissa, nació en Buenos Aires, emigró de joven a Estados Unidos para estudiar y allí conoció a Stephen Brooke, de nacionalidad inglesa. La familia se radicó en Inglaterra, donde nacieron Alec y sus dos hermanos. Ese pasaporte habilitado por línea materna fue la llave que hizo posible la convocatoria. El vínculo con el país no quedó solo en la sangre: en 2024, realizó un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella.

Lo que pone en suspenso, al menos temporalmente, es una trayectoria construida íntegramente bajo bandera británica. Brooke acumula medalla de oro individual y por equipos en el Campeonato de la Commonwealth de Esgrima 2022, plata individual y por equipos en el Campeonato Europeo del mismo año, y oro en el Europeo de Budapest 2021. Llegó a ser número 7 del ranking mundial junior y número 1 del ranking mundial cadete en su categoría. A esos títulos se suman el subcampeonato mundial junior de 2024 y la medalla de oro por equipos en el Europeo Junior de 2025, ambos con la camiseta de Inglaterra. También participó de la Copa del Mundo Senior de París, donde terminó 25°.

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El perfil de Alec Brooke en el sitio oficial de la Federación Internacional de Esgrima

Su rendimiento lo llevó a la Universidad de Princeton, donde fue uno de los esgrimistas más destacados de la Ivy League de la NCAA durante tres temporadas consecutivas. En 2024 fue primer equipo All-Ivy y clasificó al campeonato nacional; en 2025 ganó el título individual de espada de la conferencia, fue campeón regional y terminó séptimo en el nacional —además de ser parte decisiva en la victoria de Princeton sobre Columbia por 14 a 13 que le dio al equipo el título en la liga—; y en 2026 volvió a clasificar al nacional, donde terminó 11°. Los tres años fue reconocido como All-American. En paralelo al deporte, cursó una orientación en Economía, Matemáticas y Finanzas. Antes de Princeton, Brooke estudió en el Westminster School de Londres, uno de los colegios más selectivos del Reino Unido.

Como dato de color, Alec es fanático del West Ham United de la Premier League. El deportista reconoció que el club jugaba en la misma fecha que los Juegos Suramericanos, pero decidió no seguir el partido para no distraerse de la competencia. En Santa Fe, Brooke participa tanto en la modalidad individual como por equipos de espada masculina y este martes 15 de septiembre tuvo su bautismo en la competencia. El paso por la fase de grupos fue irregular: perdió cuatro de sus cinco combates, ante Hernando Roa (Colombia, 4-5), Nicolas Deguchi (Brasil, 2-5), Victor Leguizamón (Paraguay, 3-5) e Isaac Dorati (Panamá, 1-5), y sumó su única victoria ante Jorge Valderrama (Chile, 5-1). Aun así, clasificó a la Tabla de 16, donde volvió a enfrentarse al brasileño Deguchi.

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