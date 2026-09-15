Política

El Turco García expuso en la Legislatura su proyecto de ley para declarar el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos

El ex futbolista, ahora lanzado a la política en la Ciudad de Buenos Aires, contó el flagelo de las adicciones en primera persona. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría y será tratada en el recinto

El ex futbolista, ahora lanzado a la política en la Ciudad de Buenos Aires, contó el flagelo de las adicciones en primera persona

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Claudio “El Turco” García expuso este martes, ante la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, lo que las adicciones le hicieron a su vida. El ex futbolista, que hoy milita en el Partido Integrar y recorre escuelas y clubes de barrio, expuso en apoyo del proyecto que busca instituir el 26 de junio como Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. No fue a dar un discurso preparado: fue a contar lo que vivió.

García dejó el fútbol y, con él, la estructura que había ordenado su vida durante décadas. Fue en ese período donde, según su propio relato, comenzó su vínculo con el consumo de sustancias. Lejos de ocultar esa etapa, la convirtió en el centro de su trabajo actual junto al Partido Integrar, desde donde impulsa actividades de concientización en clubes de barrio y establecimientos vinculados al tratamiento de adicciones, con foco en el sur porteño.

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La jornada tuvo un resultado concreto: tras la exposición, el proyecto obtuvo dictamen de mayoría y quedó habilitado para ser tratado en el recinto. La iniciativa fue acompañada por todos los bloques presentes, con excepción de los representantes de La Libertad Avanza. Entre los legisladores que participaron de la sesión estuvieron Claudia Negri —impulsora del proyecto—, Facundo Del Gaiso, Silvia Lospennato, Edgardo Alifraco, Pablo Donati, Victoria Montenegro, Francisco Loupias, Berenice Iañez y Andrea González.

El proyecto que Negri lleva adelante propone la realización de jornadas destinadas a promover acciones de prevención, información y concientización sobre los consumos problemáticos en todo el ámbito de la Ciudad. La elección del 26 de junio no es arbitraria: esa fecha coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por las Naciones Unidas (ONU). La norma también apunta a darle continuidad institucional a las campañas preventivas, algo que García señaló como una deuda pendiente del sistema público.

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Desde el inicio de su intervención, el ex jugador fue directo. “Soy una persona que nunca careteó nada: todo lo que se sabe de mi vida fue porque yo lo conté. Pasé por una etapa muy difícil por las adicciones, algo que casi siempre termina en la muerte, la cárcel o el hospital. Gracias a los que me ayudaron y a mi fuerza de voluntad pude superarlo, y como creo que de todo lo malo se aprende, ahora uso mi experiencia para evitar que los jóvenes pasen por lo que yo pasé”, afirmó ante los legisladores.

Turco García
El Turco García expuso en la Legislatura porteña para presentar su proyecto de declarar el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos

García también subrayó que el problema de las adicciones no distingue clases ni edades: “Los consumos problemáticos de sustancias afectan a todos los sectores sociales. Lo veo en los barrios carenciados y también en los más acomodados. Lo veo en chicos y en adultos. Está en todos lados y es un problema que hay que frenar urgente”, sostuvo.

Uno de los ejes de su exposición fue el papel que los clubes de barrio pueden cumplir como espacios de contención. García vinculó directamente esa función con el trabajo que realiza junto a Daniel Amoroso y el Partido Integrar en la zona sur de la Ciudad. “Este proyecto va de la mano con el trabajo que venimos haciendo en los clubes de barrio para que vuelvan a tener el rol social, deportivo y educativo que tuvieron en otra época, como cuando yo era pibe. Un chico o una chica en el club es una persona menos en la calle, por lo tanto, alejado de las tentaciones”, afirmó.

Turco García
El Turco García y Claudia Negri, impulsora del proyecto

En ese mismo tramo de su intervención, el ex candidato a diputado nacional recordó su propia infancia: “Para mí, el club fue mi primera casa: iba a bañarme con agua caliente porque en casa no tenía, a comer un sándwich y hasta a dormir en una cama mejor”.

García remarcó que la prevención no puede recaer sobre un solo actor y que debe articularse “en conjunto con las escuelas, las familias, los profesionales especializados y el Estado”, con el objetivo de “concientizar y prevenir sobre el consumo de sustancias”. Esa mirada integral atravesó toda su exposición y quedó plasmada también en los fundamentos del proyecto.

Amoroso, por su parte, valoró la decisión de García de exponer públicamente su historia. “El Turco podría haber elegido no volver a hablar nunca más de lo que vivió, pero eligió exponerse para ayudar a otros. Ese testimonio tiene un enorme valor cuando llega a un chico, a una familia o a un club que está enfrentando esta problemática”, señaló.

El cierre de la intervención de García concentró el tono de toda la jornada. “A mí nunca me dio vergüenza contar lo que sufrí, por eso cuando doy mis charlas siempre digo: ‘No prueben’. Tampoco estoy arrepentido de lo que pasó porque ahora lo uso para ayudar y tratar de que nadie pase por lo mismo. Quiero ayudar porque mi familia y mis amigos sufrieron mucho. Cuando uno es adicto parece que está todo bien, pero no es así: la droga te hace perder la dignidad y hacés sufrir a los que te quieren. Ojalá se pueda aprobar este proyecto”, concluyó. El dictamen obtenido este martes lo acerca un paso a esa posibilidad.

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