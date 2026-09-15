Crimen y Justicia

Horror en Santa Fe: prendió fuego a su novia de 20 años mientras dormía y lo imputaron por femicidio

Naiara Esperanza Coronel sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo y murió horas después en el hospital Cullen. La fiscalía solicitará la prisión preventiva del acusado, de 34 años

Santa Fe prendió fuego
La joven murió producto de una falla multiorgánica
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Un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales E.E.C., fue imputado este martes por el femicidio de su pareja de 20, Naiara Esperanza Coronel, en la ciudad de Santa Fe. Según la acusación de la fiscal Natalia Giordano, utilizó un líquido inflamable para prenderle fuego mientras dormía en un colchón. La víctima sufrió graves quemaduras y murió ese mismo día en el hospital José María Cullen.

El ataque ocurrió el lunes 7 de septiembre, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en la vivienda que ambos compartían en calle Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre de la capital provincial.

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Durante la audiencia imputativa, Giordano explicó que mantenían una relación de pareja y convivencia desde el año pasado, caracterizada por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.

En ese contexto, “el imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderle fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir”, relató la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal sostuvo que el acusado actuó con el objetivo de matar a su pareja.

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Coronel falleció en el hospital José María Cullen
Coronel falleció en el hospital José María Cullen

Coronel sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo y fue trasladada al hospital José María Cullen. Allí, alrededor de las 15 del mismo lunes, una falla multiorgánica le provocó la muerte.

El acusado había acompañado a la víctima al centro de salud y fue detenido allí. De acuerdo con Giordano, las diligencias realizadas durante la investigación permitieron avanzar con la hipótesis de un ataque femicida.

La imputación se formalizó este martes en los tribunales de la capital provincial, durante una audiencia ante el juez Luis Octavio Silva. La fiscal le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio).

Las medidas cautelares se debatirán este miércoles 16 de septiembre, en un horario que definirá la Oficina de Gestión Judicial. Giordano adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado y que en esa audiencia brindará más información sobre las pruebas reunidas.

Santa Fe víctima prendió fuego
“Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”, escribió una familiar de la víctima

Mientras la causa avanza, los familiares de Naiara expresaron su dolor y reclamaron justicia en las redes sociales. “Tenías apenas 20 años, tantos sueños, tantos momentos por vivir chiquita. Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”, publicó Vanesa Chavez en su cuenta de Facebook. Y continuó: “Hoy te decimos adiós con lágrimas en los ojos pero con la certeza de que tu recuerdo vivirá en nuestro corazón. Ahora sí descansa en paz mi niña Naiara Esperanza Coronel”.

“Queremos justicia por Naiara Esperanza Coronel, que esto no quede como una menos. Basta ya, nos queremos vivas”, dice otro de los posteos que escribió Chavez.

El reclamo por Naiara se suma a las cifras de violencia de género relevadas por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta. Según su último registro, elaborado a partir del análisis de medios de comunicación, entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 hubo al menos 173 víctimas fatales de violencia machista en el país: una cada 34 horas.

El informe contabilizó 142 femicidios directos, 18 vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios y transfemicidios. También registró 273 intentos de femicidio y femicidio vinculado y al menos 182 niños y niñas que perdieron a sus madres.

En el 64,1% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. A su vez, el 42,2% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en el domicilio compartido. El relevamiento indicó que 24 víctimas habían realizado denuncias previas y 16 contaban con medidas judiciales.

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