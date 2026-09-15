Economía

Dólar, inflación, PBI y superávit fiscal: qué números prevé el Presupuesto 2027 y qué contrastes hay con las proyecciones del mercado

La encuesta mensual del Banco Central estima un escenario con menor expansión de la actividad y una cotización más alta de la divisa estadounidense

El proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 3% en 2026 y de 4% en 2027, por encima de las estimaciones del REM. (REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)
El proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 3% en 2026 y de 4% en 2027, por encima de las estimaciones del REM. (REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)
Guardar

El Gobierno presentará hoy el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, una norma que requiere la definición de toda clase de supuestos en materia de variables económicas tanto para este año como el próximo. Los números que estima la cartera de Economía, a cargo de Luis Caputo, son una buena oportunidad para comparar lo que tiene en mente el Gobierno con las previsiones del mercado.

Para comparar los números del Gobierno con las expectativas privadas, la herramienta más rápidamente disponibles es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central (BCRA).

PUBLICIDAD

La comparación arroja que el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 3% en 2026 y de 4% en 2027, mientras que el (REM) prevé tasas de 2,1% y 2,9% para la misma variable, respectivamente. La diferencia entre las previsiones de los especialistas y las proyecciones oficiales son, este año, particularmente pequeñas. Aunque se ven brechas de relevancia en el precio esperado para el dólar y la actividad.

Especialistas esperan menor crecimiento que el Ejecutivo

Para 2026, la diferencia entre ambas proyecciones de actividad es de 0,9 puntos porcentuales. En el año siguiente, la brecha se amplía a 1,1 puntos: el Presupuesto estima un avance de 4%, frente al 2,9% que surge de la mediana del REM.

PUBLICIDAD

Las previsiones también difieren en la trayectoria de los precios. El programa oficial calcula una inflación anual de 29% para diciembre de 2026 y de 18% para diciembre de 2027. Los analistas consultados por el BCRA proyectan 30% para el cierre de 2026 y 20,5% para diciembre del año siguiente.

La cotización prevista por el REM supera la pauta presupuestaria

El Gobierno incluye en el proyecto una cotización nominal de $1.600 por dólar para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027. La mediana de las expectativas privadas ubica el tipo de cambio en $1.629,6 para el primer período y en $2.015,7 para el segundo.

La diferencia entre ambas estimaciones cambiarias llega a $29,6 en diciembre de 2026. Para diciembre del año siguiente, la proyección del REM supera en $168,1 la referencia incluida en el Presupuesto.

Las proyecciones comerciales muestran saldos externos diferentes

El Presupuesto calcula un saldo comercial de USD 16.951 millones para 2026 y de USD 15.560 millones para 2027. Esas cifras surgen de exportaciones por USD 124.801 millones y USD 133.984 millones, junto con importaciones por USD 107.850 millones y USD 118.424 millones, respectivamente.

En cambio, la mediana del REM prevé un superávit comercial de USD 25.034 millones en 2026, con exportaciones por USD 100.895 millones e importaciones por USD 75.861 millones. Para 2027, el relevamiento estima ventas externas por USD 104.810,2 millones y compras por USD 82.885,7 millones, con un saldo de USD 21.924,5 millones.

Las previsiones sobre el resultado fiscal coinciden

Para las cuentas públicas, el Presupuesto proyecta un resultado primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI en 2026 y 2027. En valores nominales, las cifras son $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones. El resultado financiero previsto alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios.

El REM mide el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) y lo ubica en $15.400 miles de millones para 2026 y $18.468,9 miles de millones para 2027. La encuesta del BCRA no incluye una proyección para el resultado financiero, por lo que ese indicador no cuenta con una referencia equivalente dentro del relevamiento.

El resultado primario es el indicador fiscal que permite una comparación parcial entre ambas fuentes. El Presupuesto expresa las cuentas del Sector Público Nacional en porcentaje del PBI y pesos, mientras que el REM informa el resultado del SPNF solo en miles de millones de pesos. Esa diferencia metodológica impide trasladar directamente los valores a una misma relación.

Las proyecciones de comercio exterior muestran además una diferencia en la composición de las estimaciones. El Gobierno calcula mayores exportaciones e importaciones para ambos años frente al REM. Sin embargo, el relevamiento privado prevé saldos comerciales superiores: USD 25.034 millones en 2026 y USD 21.924,5 millones en 2027.

Para el cierre de 2026, el REM anticipa una inflación de 30% y un tipo de cambio de $1.629,6. Para diciembre de 2027, sus estimaciones ascienden a 20,5% y $2.015,7, respectivamente. El Presupuesto fija para esos mismos momentos una inflación de 29% y 18%, con un dólar de $1.600 y $1.847,6

Temas Relacionados

PresupuestoBanco Central de la República ArgentinaInflaciónTipo de cambioÚltimas noticiasSuperávitDólar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Industria: cayó el uso de la capacidad instalada en julio y seis sectores trabajaron por debajo del 50%

Seis sectores aumentaron el uso de su capacidad instalada y otros seis retrocedieron en el último año. Cuáles son los segmentos más y los menos activos

Industria: cayó el uso de la capacidad instalada en julio y seis sectores trabajaron por debajo del 50%

Colombia se perfila como el mercado de la región andina con mejores perspectivas de desempeño, según Bank of America

Gestores y fondos internacionales aumentan liquidez en cartera y muestran prudencia ante posibles ajustes de tasas a nivel internacional y riesgos derivados de tendencias tecnológicas

Colombia se perfila como el mercado de la región andina con mejores perspectivas de desempeño, según Bank of America

Jornada financiera: la suba del petróleo impulsó a las acciones energéticas y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

El crudo Brent avanzó 3% y los títulos de YPF se acercaron a USD 58 en Wall Street. El S&P Merval cedió 0,2% y los bonos cayeron 0,3%, con un riesgo país otra vez sobre los 500 puntos. Las reservas cedieron debajo de USD 50.000 millones por pagos de deuda

Jornada financiera: la suba del petróleo impulsó a las acciones energéticas y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

La deuda pública registró un leve aumento en agosto: qué factor explicó la suba

La Administración Central hizo operaciones financieras por USD 28.251 millones: USD 12.607 millones correspondieron a financiaciones y USD 15.644 millones a cancelaciones. El saldo neto contractivo en USD 3.036 millones fue neutralizado por ajustes de valuación por USD 3.231 millones

La deuda pública registró un leve aumento en agosto: qué factor explicó la suba

Privatización de Aysa: qué pasará con los aumentos en las tarifas, las obras y los empleados tras su venta

El actual presidente de la empresa, Alejo Maxit, detalló los alcances del nuevo contrato de concesión, firmado por 30 años y prorrogable por una década, además de las metas de inversión y cobertura exigidas al futuro operador

Privatización de Aysa: qué pasará con los aumentos en las tarifas, las obras y los empleados tras su venta

DEPORTES

Un reconocido entrenador se postuló para dirigir a la selección argentina en caso de que Scaloni no siga: “Estoy preparado”

Un reconocido entrenador se postuló para dirigir a la selección argentina en caso de que Scaloni no siga: “Estoy preparado”

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

“El último tango”: así anunció la selección argentina el partido despedida de Messi, con un gesto con los campeones del mundo de Qatar

La increíble historia del esgrimista inglés que compite para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: la camiseta de Messi que fue clave

TELESHOW

Julieta Prandi contó cómo fue la propuesta de Emanuel Ortega: “Fue repentino, yo soy antigua y él cumplió con todo”

Julieta Prandi contó cómo fue la propuesta de Emanuel Ortega: “Fue repentino, yo soy antigua y él cumplió con todo”

Tamara Báez respaldó a L-Gante por la causa que le iniciaron y descalificó a las denunciantes: “Pedazo de crotas”

La palabra de Julieta Ortega sobre la boda de su hermano: "Me enteré hace dos minutos"

Mauro Icardi compartió sus días en Argentina: mates, piscina y besos

De un mensaje en Instagram al Registro Civil: la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

“Él quería cambios en su país”: madre denuncia que su hijo no puede ni sentarse del dolor en una cárcel de Cuba

Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos

Honduras: Tegucigalpa prepara 15 nuevos pozos ante la crisis de agua y advierte riesgo de una emergencia alimentaria y sanitaria