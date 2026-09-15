Dólar, inflación, PBI y superávit fiscal: qué números prevé el Presupuesto 2027 y qué contrastes hay con las proyecciones del mercado

El proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 3% en 2026 y de 4% en 2027, por encima de las estimaciones del REM. (REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)

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El Gobierno presentará hoy el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, una norma que requiere la definición de toda clase de supuestos en materia de variables económicas tanto para este año como el próximo. Los números que estima la cartera de Economía, a cargo de Luis Caputo, son una buena oportunidad para comparar lo que tiene en mente el Gobierno con las previsiones del mercado.

Para comparar los números del Gobierno con las expectativas privadas, la herramienta más rápidamente disponibles es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses el Banco Central (BCRA).

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La comparación arroja que el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 3% en 2026 y de 4% en 2027, mientras que el (REM) prevé tasas de 2,1% y 2,9% para la misma variable, respectivamente. La diferencia entre las previsiones de los especialistas y las proyecciones oficiales son, este año, particularmente pequeñas. Aunque se ven brechas de relevancia en el precio esperado para el dólar y la actividad.

Especialistas esperan menor crecimiento que el Ejecutivo

Para 2026, la diferencia entre ambas proyecciones de actividad es de 0,9 puntos porcentuales. En el año siguiente, la brecha se amplía a 1,1 puntos: el Presupuesto estima un avance de 4%, frente al 2,9% que surge de la mediana del REM.

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Las previsiones también difieren en la trayectoria de los precios. El programa oficial calcula una inflación anual de 29% para diciembre de 2026 y de 18% para diciembre de 2027. Los analistas consultados por el BCRA proyectan 30% para el cierre de 2026 y 20,5% para diciembre del año siguiente.

La cotización prevista por el REM supera la pauta presupuestaria

El Gobierno incluye en el proyecto una cotización nominal de $1.600 por dólar para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027. La mediana de las expectativas privadas ubica el tipo de cambio en $1.629,6 para el primer período y en $2.015,7 para el segundo.

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La diferencia entre ambas estimaciones cambiarias llega a $29,6 en diciembre de 2026. Para diciembre del año siguiente, la proyección del REM supera en $168,1 la referencia incluida en el Presupuesto.

Las proyecciones comerciales muestran saldos externos diferentes

El Presupuesto calcula un saldo comercial de USD 16.951 millones para 2026 y de USD 15.560 millones para 2027. Esas cifras surgen de exportaciones por USD 124.801 millones y USD 133.984 millones, junto con importaciones por USD 107.850 millones y USD 118.424 millones, respectivamente.

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En cambio, la mediana del REM prevé un superávit comercial de USD 25.034 millones en 2026, con exportaciones por USD 100.895 millones e importaciones por USD 75.861 millones. Para 2027, el relevamiento estima ventas externas por USD 104.810,2 millones y compras por USD 82.885,7 millones, con un saldo de USD 21.924,5 millones.

Las previsiones sobre el resultado fiscal coinciden

Para las cuentas públicas, el Presupuesto proyecta un resultado primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI en 2026 y 2027. En valores nominales, las cifras son $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones. El resultado financiero previsto alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios.

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El REM mide el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) y lo ubica en $15.400 miles de millones para 2026 y $18.468,9 miles de millones para 2027. La encuesta del BCRA no incluye una proyección para el resultado financiero, por lo que ese indicador no cuenta con una referencia equivalente dentro del relevamiento.

El resultado primario es el indicador fiscal que permite una comparación parcial entre ambas fuentes. El Presupuesto expresa las cuentas del Sector Público Nacional en porcentaje del PBI y pesos, mientras que el REM informa el resultado del SPNF solo en miles de millones de pesos. Esa diferencia metodológica impide trasladar directamente los valores a una misma relación.

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Las proyecciones de comercio exterior muestran además una diferencia en la composición de las estimaciones. El Gobierno calcula mayores exportaciones e importaciones para ambos años frente al REM. Sin embargo, el relevamiento privado prevé saldos comerciales superiores: USD 25.034 millones en 2026 y USD 21.924,5 millones en 2027.

Para el cierre de 2026, el REM anticipa una inflación de 30% y un tipo de cambio de $1.629,6. Para diciembre de 2027, sus estimaciones ascienden a 20,5% y $2.015,7, respectivamente. El Presupuesto fija para esos mismos momentos una inflación de 29% y 18%, con un dólar de $1.600 y $1.847,6

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