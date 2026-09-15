Economía

Industria: cayó el uso de la capacidad instalada en julio y seis sectores trabajaron por debajo del 50%

Seis sectores aumentaron el uso de su capacidad instalada y otros seis retrocedieron en el último año. Cuáles son los segmentos más y los menos activos

Seis ramas de actividad operan con menos del 50% de su capacidad instalada. (Foto: REUTERS)
Seis ramas de actividad operan con menos del 50% de su capacidad instalada. (Foto: REUTERS)
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La brecha entre lo que la industria podría producir y lo que efectivamente produce es un dato que el Indec releva mes a mes y que admite lecturas muy distintas según la rama que se observe. Mientras algunos sectores lograron sostener niveles de actividad elevados durante el último año, otros continúan trabajando con una porción mayoritaria de sus equipos parados. El informe correspondiente a julio permite dimensionar ese panorama a partir del indicador de utilización de la capacidad instalada (UCII).

El nivel general se ubicó en 58,2% durante julio, lo que implica que el 41,8% de la capacidad productiva de la industria permaneció sin utilizarse en el mes, y una caída intermensual de 0,9 puntos porcentuales. Frente a julio de 2025, cuando el indicador había marcado 58,4%, se registra una caída interanual de 0,2 puntos porcentuales. El dato surge del relevamiento que realiza el organismo sobre un panel de entre 600 y 700 empresas, en el que se mide “la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial”.

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A lo largo de 2026, el indicador mostró oscilaciones, provocadas en parte por la estacionalidad. Comenzó el año en 53,9% en enero, subió a 54,6% en febrero y dio un salto en marzo hasta 59,8%. Luego se mantuvo relativamente estable, con 59,9% en abril, 58,3% en mayo, 59,1% en junio y el mencionado 58,2% de julio. La comparación con el mismo tramo de 2025 muestra un comportamiento similar, con un primer semestre más volátil y una segunda mitad del año que había alcanzado picos de 61,4% en septiembre y descensos de hasta 53,8% en diciembre.

Los sectores por encima del promedio

De acuerdo con el Indec, los tres bloques sectoriales con mayor uso de su capacidad instalada en julio fueron refinación del petróleo, con 89,9%; industrias metálicas básicas, con 71,8% y “papel y cartón”, con 69,6 por ciento. Más atrás aparecen otras ramas de actividad que también estuvieron por encima del promedio, pero con niveles algo más discretos. Se trata de los “productos alimenticios y bebidas”, con 66,0%, y sustancias y productos químicos, con 61,4 por ciento. Todos estos rubros, además, mejoraron su desempeño frente a julio de 2025.

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La refinación del petróleo fue la actividad con mayor utilización de su capacidad instalada, muy por encima del 81,7% de un año atrás. El Indec explicó esa suba por “el mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo”. Las industrias metálicas básicas, por su parte, treparon desde el 63,9% de julio de 2025, lo que significó un salto de 7,9 puntos porcentuales en un año. De acuerdo con el organismo, el repunte se debe a que “la producción de acero crudo registró un aumento interanual de 15,3% en el séptimo mes del año”.

En el caso del papel y cartón, la utilización pasó de 59,7% a 69,6% en la comparación interanual. El informe atribuyó esa mejora a que “la fabricación de papel y productos de papel presentó un aumento interanual de 12,6% en julio”. Por último, se puede destacar la situación particular de los productos alimenticios y bebidas, que avanzaron de 65,2% a 66,0%, un incremento que el Indec vinculó “principalmente a la mayor molienda de oleaginosas”.

YPF refineria Mendoza
La refinación de petróleo operó con una capacidad instalada de 89,9% en julio.

Las ramas con menor nivel de producción

Del otro lado -por debajo del promedio general- se ubicaron edición e impresión, con 54,6%; productos minerales no metálicos, con 48,6% y productos textiles, con 45,3 por ciento. Por su parte, los productos del tabaco, con 45,2%; productos de caucho y plástico, con 40,2%; industria automotriz, con 39,0%, y metalmecánica excepto automotores, con 38,3%, el nivel más bajo de todo el relevamiento sectorial.

Los productos minerales no metálicos retrocedieron desde el 57,1% de julio de 2025 “como consecuencia de la menor elaboración de vidrio, cemento y de otros materiales para la construcción”, según el informe. La industria automotriz, por su parte, cayó desde 44,1% a 39,0%, una baja que el organismo explicó por “la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices”.

El descenso más pronunciado se dio en la metalmecánica excepto automotores, que pasó de 49,0% a 38,3% en la comparación interanual. El Indec relacionó esa caída “principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico”. Según el IPI manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria registró una disminución interanual de 46,6%, mientras que la de aparatos de uso doméstico cayó 20,9% en la misma comparación.

Más allá de julio, el recorrido de la industria automotriz a lo largo del año reflejó un nivel de utilización que no logró despegar en ningún tramo de 2026. El mes de enero había marcado el registro más bajo de todo el período relevado por el Indec entre 2025 y 2026, con apenas 24,0% de la capacidad instalada en uso para ese sector.

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