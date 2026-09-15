Jornada financiera: la suba del petróleo impulsó a las acciones energéticas y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

En medio de la volatilidad bursátil, las acciones petroleras fueron las ganadoras.

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Las bolsas internacionales operaron este martes con inquietud, en un marco de presión alcista para el precio del petróleo, persistente suba de tasas de la deuda de Estados Unidos y con la expectativa puesta en la reunión de esta semana de la Reserva Federal estadounidense.

En ese contexto, los bonos Globales y Bonares de Argentina -en dólares con ley extranjera y local- cayeron un 0,3% en promedio en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 14 unidades, a 506 puntos básicos.

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El riesgo país argentino traspasó nuevamente la barrera de los 500 puntos básicos debido a una combinación de factores, como el desafiante calendario de vencimientos previstos en el programa financiero de 2027, la incertidumbre electoral del año próximo -los bonos hard dollar vencen a partir del próximo mandato- y un clima internacional adverso.

En este aspecto resalta que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo del 5,04%, su nivel más alto desde 2007, antes de moderarse el martes a un cierre de 4,99 por ciento. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años llegó al 5,39% anual durante la sesión y concluyó a 5,36 por ciento.

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El aumento de los rendimientos se produjo antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, tal como se prevé será anunciado este miércoles 16. “Los inversores han descontado una subida de 25 puntos básicos tras la reunión del FOMC de la Fed, con una probabilidad del 92%”, indicó Yahoo Finance. El FOMC (sigla en inglés de Comité Federal de Mercado Abierto) es el órgano de la Reserva Federal de EEUU encargado de dirigir la política monetaria y fijar las tasas de interés de los fondos federales, referencia del mercado.

Los precios del petróleo subieron firmes, con el barril de Brent del Mar del Norte para entregar en noviembre a USD 108,80 (+2,9%), mientras que el crudo intermedio de Texas avanzó 4,6%, a USD 106 en los contratos para octubre.

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Con ese impulso, las acciones argentinas del sector tuvieron desempeño positivo. El ADR de YPF subió 2,4%, a USD 57,69, un récord histórico si se contemplan periódicos pagos de dividendos. Vista Energy y Tenaris ganaron 2,6%, mientras que sobresalió el rebote de Satellogic (+4,5%).

“Somos de la idea de que el conflicto puede prolongarse un tiempo más, especialmente en la previa a las elecciones de medio término en EEUU, dado el efecto que una suba en el precio del petróleo está teniendo en el costo del diésel en ese país y, en consecuencia, sobre la imagen y aprobación de Trump”, señaló Balanz.

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Mientras que los principales indicadores de Wall Street retrocedieron en un rango de 0,5% a 0,8%, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 0,2%, a 3.079.779 puntos.

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, explicó que “las bolsas de Nueva York profundizaron su sesgo negativo en la rueda de este martes, condicionadas por una ‘doble presión’: el repunte del crudo a máximos y una marcada venta en el mercado de renta fija global”. Añadió que “el barril de petróleo Brent reanudó su senda alcista cotizando por encima de los USD 108 tras nuevas interrupciones de suministro en Libia y ataques contra infraestructura energética en Arabia Saudita”.

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“La sesión bursátil estuvo dominada por un ambiente de pronunciada aversión al riesgo y una elevada volatilidad en la antesala de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El mercado asimila ya una probabilidad cercana al 90% para un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés, situando el rango de fondos federales en 3,75%-4,00% impulsada por la persistencia inflacionaria, la masiva emisión fiscal y una grave crisis energética”, puntualizó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Dólar calmo y baja de reservas

Otra vez un muy alto volumen de negocios por USD 844 millones en el segmento de contado se impuso en la operatoria mayorista, donde el tipo de cambio cedió un peso, a $1.506,50 para la venta.

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El dólar mayorista encadenó la cuarta caída consecutiva. Aunque se trata de una serie con bajas marginales, llevó al dólar a su piso desde el 21 de agosto. En lo que va de septiembre cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.899,56 pesos. El dólar mayorista se ubica ahora a 393,06 pesos o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).

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“El mercado cambiario muestra calma en septiembre. El Gobierno busca sostener esta tranquilidad mientras la mirada política empieza a volcarse hacia 2027″, comentó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en dicha cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.

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El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con mínima baja en torno a 0,1%, con negocios -en pesos- equivalentes USD 1.772,5 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de septiembre, descontó dos pesos, a $1.519,50, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en 1.919,63 pesos.

A su vez, en base al IPC del INDEC correspondiente a agosto, el techo de las bandas para el cierre de octubre subió a $1.951,50, frente a un contrato futuro del dólar a $1.545,50 para fin del próximo mes.

El BCRA compró USD 14 millones en el mercado, el 1,7% de la oferta spot, a la vez que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 458 millones, a USD 49.953 millones, el monto más bajo desde el 31 de agosto.

La caída del stock se debió a pagos efectuados a organismos multilaterales (BIRF y BID) y unos USD 30 millones por baja en cotizaciones (el oro cedió 0,4%, a USD 4335,70).