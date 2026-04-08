Estos son los 10 países que están tomando medidas para prohibir las redes sociales a niños

Cada vez más gobiernos buscan limitar el acceso de menores a redes sociales por riesgos a la salud mental y la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, varios países han avanzado en la restricción del acceso a redes sociales para niños y adolescentes. El objetivo de estas iniciativas es reducir los efectos negativos asociados al uso de estas plataformas entre menores, como el ciberacoso, la adicción, los problemas de salud mental y la exposición a depredadores.

Australia marcó el comienzo de esta tendencia al aprobar la primera prohibición de este tipo a finales de 2025. Desde entonces, otros gobiernos han seguido su ejemplo o están en proceso de debatir leyes similares.

A continuación, un repaso de los 10 países que ya adoptaron o están discutiendo medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales.

Australia: pionera en la prohibición

Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La ley abarca plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch y Kick, aunque excluye WhatsApp y YouTube Kids. Las empresas responsables deben implementar sistemas de verificación de edad y pueden enfrentar multas de hasta 34,4 millones de dólares si no cumplen con la normativa.

Las nuevas leyes obligan a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad más estrictos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dinamarca y Francia: regulaciones en camino

Dinamarca prevé prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. El gobierno anunció en noviembre de 2025 que cuenta con el apoyo parlamentario necesario y espera que la ley entre en vigor a mediados de 2026. El país desarrollará una aplicación de “prueba digital” con herramientas de verificación de edad.

En Francia, la Asamblea Nacional aprobó en enero un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. El presidente Emmanuel Macron respalda la medida, que aún debe superar el trámite en el Senado y una votación final en la Cámara Baja.

Alemania y Grecia: avances y debates legislativos

En Alemania, el gobierno discute un proyecto para vetar el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Aunque la iniciativa está impulsada por el bloque conservador, enfrenta dudas entre los socios de la coalición de centroizquierda.

En Grecia, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis anunció que la restricción se aplicará a partir de enero de 2027 para menores de 15 años, con el objetivo de combatir la ansiedad, problemas de sueño y la adicción vinculada al diseño de estas plataformas.

Las propuestas generan controversia sobre privacidad y el papel del Estado en la vida digital de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indonesia, Malasia y Eslovenia: regulaciones en Asia y Europa del Este

Indonesia informó en marzo que prohibirá el acceso a redes sociales y plataformas digitales a menores de 16 años, incluyendo servicios como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox.

En Malasia, el gobierno anunció en noviembre de 2025 su intención de imponer la misma restricción a menores de 16 años durante el año en curso.

Eslovenia trabaja en una ley para vetar las redes sociales a menores de 15 años, centrando el debate en TikTok, Snapchat e Instagram.

España y Reino Unido: proyectos en discusión

España busca implementar una prohibición para menores de 16 años, pendiente aún de la aprobación parlamentaria. El gobierno también evalúa exigir responsabilidades personales a los ejecutivos de las redes sociales por discursos de odio en sus plataformas.

Organizaciones como Amnesty Tech advierten que las prohibiciones podrían ser ineficaces y afectar derechos fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Reino Unido, las autoridades estudian la posibilidad de vetar el acceso a menores de 16 años, aunque antes consultarán a padres, jóvenes y organizaciones civiles. Además, analizan limitar funciones que fomentan el uso compulsivo, como el desplazamiento infinito.

Debate sobre privacidad y eficacia

Estas iniciativas han generado críticas de grupos como Amnesty Tech, que advierten sobre posibles riesgos para la privacidad de los menores al establecer sistemas de verificación invasivos y cuestionan la efectividad real de las prohibiciones. A pesar de las controversias, la tendencia global apunta a un mayor control y regulación del acceso de los más jóvenes a las redes sociales.