Estos son los 10 países que están tomando medidas para prohibir las redes sociales a niños

En los últimos meses, varios países han avanzado en la restricción del acceso a redes sociales para niños y adolescentes. El objetivo de estas iniciativas es reducir los efectos negativos asociados al uso de estas plataformas entre menores, como el ciberacoso, la adicción, los problemas de salud mental y la exposición a depredadores.
Australia marcó el comienzo de esta tendencia al aprobar la primera prohibición de este tipo a finales de 2025. Desde entonces, otros gobiernos han seguido su ejemplo o están en proceso de debatir leyes similares.
A continuación, un repaso de los 10 países que ya adoptaron o están discutiendo medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales.
Australia: pionera en la prohibición
Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La ley abarca plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch y Kick, aunque excluye WhatsApp y YouTube Kids. Las empresas responsables deben implementar sistemas de verificación de edad y pueden enfrentar multas de hasta 34,4 millones de dólares si no cumplen con la normativa.
Dinamarca y Francia: regulaciones en camino
Dinamarca prevé prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. El gobierno anunció en noviembre de 2025 que cuenta con el apoyo parlamentario necesario y espera que la ley entre en vigor a mediados de 2026. El país desarrollará una aplicación de “prueba digital” con herramientas de verificación de edad.
En Francia, la Asamblea Nacional aprobó en enero un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. El presidente Emmanuel Macron respalda la medida, que aún debe superar el trámite en el Senado y una votación final en la Cámara Baja.
Alemania y Grecia: avances y debates legislativos
En Alemania, el gobierno discute un proyecto para vetar el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Aunque la iniciativa está impulsada por el bloque conservador, enfrenta dudas entre los socios de la coalición de centroizquierda.
En Grecia, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis anunció que la restricción se aplicará a partir de enero de 2027 para menores de 15 años, con el objetivo de combatir la ansiedad, problemas de sueño y la adicción vinculada al diseño de estas plataformas.
Indonesia, Malasia y Eslovenia: regulaciones en Asia y Europa del Este
Indonesia informó en marzo que prohibirá el acceso a redes sociales y plataformas digitales a menores de 16 años, incluyendo servicios como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox.
En Malasia, el gobierno anunció en noviembre de 2025 su intención de imponer la misma restricción a menores de 16 años durante el año en curso.
Eslovenia trabaja en una ley para vetar las redes sociales a menores de 15 años, centrando el debate en TikTok, Snapchat e Instagram.
España y Reino Unido: proyectos en discusión
España busca implementar una prohibición para menores de 16 años, pendiente aún de la aprobación parlamentaria. El gobierno también evalúa exigir responsabilidades personales a los ejecutivos de las redes sociales por discursos de odio en sus plataformas.
En el Reino Unido, las autoridades estudian la posibilidad de vetar el acceso a menores de 16 años, aunque antes consultarán a padres, jóvenes y organizaciones civiles. Además, analizan limitar funciones que fomentan el uso compulsivo, como el desplazamiento infinito.
Debate sobre privacidad y eficacia
Estas iniciativas han generado críticas de grupos como Amnesty Tech, que advierten sobre posibles riesgos para la privacidad de los menores al establecer sistemas de verificación invasivos y cuestionan la efectividad real de las prohibiciones. A pesar de las controversias, la tendencia global apunta a un mayor control y regulación del acceso de los más jóvenes a las redes sociales.