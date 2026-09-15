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Franco Colapinto sorprendió al revelar la regla sexual que debe cumplir los fines de semana de carrera en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine fue invitado a un conocido programa español y habló de todo: el esfuerzo de su padre, el merchandising trucho y una divertida anécdota en plena competencia

Franco Colapinto cuenta la anécdota del pelo en una carrera de Fórmula 1
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Franco Colapinto visitó este martes el programa español La Revuelta, donde compartió con David Broncano detalles poco conocidos de su vida personal y su carrera como piloto de Fórmula 1. El encuentro se produjo horas después de que ambos se conocieran en persona durante una entrevista matutina, tras lo cual acordaron verse de nuevo esa misma tarde en el teatro. Para hacerlo posible, el piloto argentino decidió retrasar su vuelo.

Colapinto llegó al estudio impresionado por el aforo del teatro, las pantallas y el despliegue de cámaras del programa de Televisión Española. Aun así, conocía el tono desenfadado que caracteriza las entrevistas de Broncano y no dudó en bromear con el presentador desde el inicio: “No tenés ni idea de Fórmula 1, qué vas a saber. Tenés una cara de chanta”, le dijo entre risas.

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La visita se produjo pocos días después de que Colapinto lograra el séptimo puesto en el Gran Premio de España, donde finalizó en sexta posición. Consultado sobre el mercado de artículos oficiales de la categoría, el piloto de Alpine se mostró crítico con los precios: “Es muy caro. Me gusta, me representa, pero no sé si me gusta que la gente se gaste tanto en esas cosas”, explicó.

Colapinto valoró el esfuerzo económico que hacen los aficionados para asistir a las carreras y se inclinó por una alternativa poco convencional: “Prefiero que compren cosas truchas. Es mucho más original”, afirmó ante la audiencia del programa. En 2024, cuando estaba en Williams, ya había instado a los fans a que no compraran lo original por los altos precios.

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Franco Colapinto reveló su restricción sexual en los fines de semana de la de F1

Nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, el 27 de mayo de 2003, Colapinto repasó los orígenes de su carrera deportiva. Empezó a conducir vehículos motorizados a los cuatro años, cuando recibió un cuatriciclo de 100 centímetros cúbicos como regalo. A los ocho años se inició en el karting gracias a los contactos de su padre en el ambiente. “Mi viejo era amigo de pilotos”, contó.

El salto definitivo llegó a los 14 años, cuando se mudó solo a Italia para continuar su formación. “Me vine solo a Europa, a Italia”, donde llegó a vivir en un taller. “Mi viejo vendió la casa para que yo corriera en Fórmula 4 a los 15 años”, relató el piloto, que subrayó las dificultades que enfrentan los deportistas latinoamericanos para acceder a oportunidades en el automovilismo europeo. “Siendo de Latinoamérica hay muchas menos oportunidades, y hay que aprovecharlas muy bien”, sostuvo.

Colapinto se convirtió en 2024, a sus 21 años, en el primer piloto argentino en disputar la Fórmula 1 en 23 años. Sobre el crecimiento del deporte en su país tras su llegada a la categoría, expresó: “Todo lo que se generó fue mucho más especial y más grande que yo mismo llegando a la Fórmula 1”.

Franco Colapinto recuerda su camino hacia la F1

Durante la sección de preguntas habituales del programa, Colapinto evitó responder sobre su vida sexual al citar una norma impuesta por su equipo de trabajo. Fernando Belasteguín, ex número uno mundial de pádel y encargado de la parte deportiva del piloto, estableció una restricción particular: “Está prohibido acabar (eyacular) en un fin de semana de carreras, porque te baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse”.

El piloto también habló sobre su cabello largo, que no está obligado a cortar pese a algunos inconvenientes en pista. “Una vez se me metió el pelo en los ojos, cayó un poco el flequillo por la capucha y se me complicó un poco”, relató sobre un incidente durante una competencia.

Colapinto reveló que ya había visto a Broncano en persona antes de esta visita al programa, durante un concierto del rapero argentino Duki en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En esa ocasión, el piloto se encontraba junto a Yami Safdie cuando observó al conductor de La Revuelta rodeado de gente. “Estaba sentado en una silla y tenía alrededor a tres mujeres. Si pudiera, viviría como vos”, le dijo Colapinto a Broncano durante la entrevista, en referencia a aquel primer avistamiento.

FRANCO COLAPINTO EN LA REVUELTA

Franco se saluda con David Broncano (@LaRevuelta_TVE)
Franco se saluda con David Broncano (@LaRevuelta_TVE)
Colapinto mostró toda su empatía en la entrevista (@LaRevuelta_TVE)
Colapinto mostró toda su empatía en la entrevista (@LaRevuelta_TVE)
Las risas estuvieron a la orden del día (@LaRevuelta_TVE)
Las risas estuvieron a la orden del día (@LaRevuelta_TVE)
Colapinto habló de todo (@LaRevuelta_TVE)
Colapinto habló de todo (@LaRevuelta_TVE)

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