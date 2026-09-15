Copa Davis: Javier Frana elogió la cancha de Neuquén de cara al duelo ante Turquía

Las dos mejores raquetas nacionales comenzaron su preparación para la serie del sábado 19 y domingo 20 de septiembre frente a Turquía por el Grupo Mundial I.

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La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis tuvo su segundo día de entrenamientos en vísperas de la serie frente a Turquía, que se disputará el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I. “La cancha está en unas condiciones impecables”, explicó el capitán nacional, Javier Frana, al finalizar el entrenamiento, en diálogo con la prensa.

Ante un aire frío y seco, un cielo enorme y bajo al mismo tiempo, con una luz patagónica que no se parece a ninguna otra, la capital neuquina ultima los detalles para la denominada Serie Austral, que tendrá como objetivos para el equipo conducido por Frana conseguir el pase a los Qualifiers 2027 y alcanzar la victoria número 100 de la Argentina en la competencia.

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El entrenador también se refirió al proceso de adaptación que atraviesa el equipo durante estos primeros días de trabajo en la Patagonia: “Tiene una buena calidad, no tiene imperfecciones y de a poco le estamos tomando la mano a la reacción del pique, cómo responde. Con los días, la cancha se va estabilizando y uno se va adaptando y las sensaciones van mejorando”, sostuvo.

El escenario elegido para la serie fue montado sobre una estructura de madera especialmente preparada para la ocasión por la empresa española GreenSet. Presenta una velocidad intermedia, nivel 3 de acuerdo con la clasificación de World Tennis, y cuenta con características similares a las utilizadas en algunos de los principales escenarios del circuito profesional.

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El entrenador también destacó la presencia de Juan Manuel La Serna como sparring del equipo argentino y valoró su predisposición para acompañar al seleccionado antes de viajar a Rosario, donde disputará los Juegos Suramericanos a partir del próximo lunes 21 de septiembre.

El capitán resaltó además la importancia de contar con un jugador zurdo durante la preparación, teniendo en cuenta que Turquía cuenta con un tenista de esas características, y consideró que esta experiencia le permitirá al catamarqueño conocer de cerca cómo se vive una serie de Copa Davis.

Mariano Navone, durante el entrenamiento de la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)

Mariano Navone, quien disputará su primera serie como local, habló sobre lo que significa para él ser uno de los protagonistas ante los turcos: “Todos estamos muy contentos de jugar de local en Neuquén, seguramente será en un estadio muy ruidoso por todo el público local y ojalá que se caiga la cancha. Yo vi toda mi vida la Copa Davis en el Parque Roca y siempre soñé con alguna vez ser uno de esos jugadores y ver que el estadio explote”.

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El bonaerense también dejó atrás la victoria ante Novak Djokovic en la primera ronda del US Open y ya tiene la cabeza puesta en la serie frente a Turquía: “Lo que pasó, pasó. El tenis da lugar a disfrutar algunas cosas, pero son las menos veces porque, por lo general, tenés partido al otro día. Lo de Djokovic obviamente fue un hito en mi carrera y de esas cosas que me voy a acordar, pero realmente ahora vino la Copa Davis”, explicó.

En cuanto a las condiciones del escenario, Navone sostuvo: “La cancha está muy bien, la pelota, el pique y la velocidad nos gustó mucho. Obviamente jugar en un estadio así cerrado con estas condiciones se asemeja un poco a los indoor de Europa”.

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