Deportes

Copa Davis: Javier Frana elogió la cancha de Neuquén de cara al duelo ante Turquía

Los jugadores argentinos completaron su segundo día de entrenamiento en el Estadio Ruca Che, sobre superficie rápida bajo techo

Las dos mejores raquetas nacionales comenzaron su preparación para la serie del sábado 19 y domingo 20 de septiembre frente a Turquía por el Grupo Mundial I.
Guardar

La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis tuvo su segundo día de entrenamientos en vísperas de la serie frente a Turquía, que se disputará el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I. “La cancha está en unas condiciones impecables”, explicó el capitán nacional, Javier Frana, al finalizar el entrenamiento, en diálogo con la prensa.

Ante un aire frío y seco, un cielo enorme y bajo al mismo tiempo, con una luz patagónica que no se parece a ninguna otra, la capital neuquina ultima los detalles para la denominada Serie Austral, que tendrá como objetivos para el equipo conducido por Frana conseguir el pase a los Qualifiers 2027 y alcanzar la victoria número 100 de la Argentina en la competencia.

PUBLICIDAD

El entrenador también se refirió al proceso de adaptación que atraviesa el equipo durante estos primeros días de trabajo en la Patagonia: “Tiene una buena calidad, no tiene imperfecciones y de a poco le estamos tomando la mano a la reacción del pique, cómo responde. Con los días, la cancha se va estabilizando y uno se va adaptando y las sensaciones van mejorando”, sostuvo.

El escenario elegido para la serie fue montado sobre una estructura de madera especialmente preparada para la ocasión por la empresa española GreenSet. Presenta una velocidad intermedia, nivel 3 de acuerdo con la clasificación de World Tennis, y cuenta con características similares a las utilizadas en algunos de los principales escenarios del circuito profesional.

PUBLICIDAD

El entrenador también destacó la presencia de Juan Manuel La Serna como sparring del equipo argentino y valoró su predisposición para acompañar al seleccionado antes de viajar a Rosario, donde disputará los Juegos Suramericanos a partir del próximo lunes 21 de septiembre.

El capitán resaltó además la importancia de contar con un jugador zurdo durante la preparación, teniendo en cuenta que Turquía cuenta con un tenista de esas características, y consideró que esta experiencia le permitirá al catamarqueño conocer de cerca cómo se vive una serie de Copa Davis.

Mariano Navone, durante el entrenamiento de la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
Mariano Navone, durante el entrenamiento de la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)

Mariano Navone, quien disputará su primera serie como local, habló sobre lo que significa para él ser uno de los protagonistas ante los turcos: “Todos estamos muy contentos de jugar de local en Neuquén, seguramente será en un estadio muy ruidoso por todo el público local y ojalá que se caiga la cancha. Yo vi toda mi vida la Copa Davis en el Parque Roca y siempre soñé con alguna vez ser uno de esos jugadores y ver que el estadio explote”.

El bonaerense también dejó atrás la victoria ante Novak Djokovic en la primera ronda del US Open y ya tiene la cabeza puesta en la serie frente a Turquía: “Lo que pasó, pasó. El tenis da lugar a disfrutar algunas cosas, pero son las menos veces porque, por lo general, tenés partido al otro día. Lo de Djokovic obviamente fue un hito en mi carrera y de esas cosas que me voy a acordar, pero realmente ahora vino la Copa Davis”, explicó.

En cuanto a las condiciones del escenario, Navone sostuvo: “La cancha está muy bien, la pelota, el pique y la velocidad nos gustó mucho. Obviamente jugar en un estadio así cerrado con estas condiciones se asemeja un poco a los indoor de Europa”.

Temas Relacionados

Tenis ArgenbtinoMariano NavoneJavier FranaNovak DjokovicTenisCopa Davisdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto sorprendió al revelar la regla sexual que debe cumplir los fines de semana de carrera en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine fue invitado a un conocido programa español y habló de todo: el esfuerzo de su padre, el merchandising trucho y una divertida anécdota en plena competencia

Franco Colapinto sorprendió al revelar la regla sexual que debe cumplir los fines de semana de carrera en la Fórmula 1

La sorpresa de la primera convocatoria de Scaloni tras el Mundial 2026 y las apuestas de cara al 2030

El entrenador de la selección argentina citó a ocho futbolistas que apuntan a ser parte importante del camino hacia la próxima Copa del Mundo

La sorpresa de la primera convocatoria de Scaloni tras el Mundial 2026 y las apuestas de cara al 2030

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó 1-0 en la ida en La Bombonera y ahora deberá mantener la ventaja en el mítico Morumbí. Transmite DSports desde las 21.30

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en los partidos se disputarán en el país en la ventana FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre

Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

El áspero cruce entre Cristiano Ronaldo y un ex jugador de la selección argentina en la dura derrota de Al Nassr

El astro portugués y Matías Palacios terminaron en el piso tras un agarrón mutuo en un duelo por la Champions de Asia. Ya habían tenido un forcejeo años antes

El áspero cruce entre Cristiano Ronaldo y un ex jugador de la selección argentina en la dura derrota de Al Nassr

MALDITOS NERDS

‘Dragon Ball Xenoverse 3′ revela seis razas jugables y suma androides

‘Dragon Ball Xenoverse 3′ revela seis razas jugables y suma androides

Neowiz vincula la secuela de ‘Lies of P’ con Oz al registrar ‘Wonders of O’

EA Sports FC 27 presenta su banda sonora con 120 canciones de todo el mundo, incluyendo talento argentino

Level-5 anuncia el remake de ‘El profesor Layton y la villa misteriosa’ para 2027

Entrevistamos a Jennifer Hepler y Tiffany K. Wat, Narrative Director y Senior Production Director de Diablo V

ENTRETENIMIENTO

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

HBO presenta a los nuevos fichajes de Harry Potter rumbo a La cámara secreta

Tom Cruise confiesa que no le teme a morir en una escena de riesgo: “Me gusta estar al borde de un precipicio”

INFOBAE AMÉRICA

De los libros a las redes: el historiador que cuenta las curiosidades de El Salvador en un minuto

De los libros a las redes: el historiador que cuenta las curiosidades de El Salvador en un minuto

El movimiento de contenedores creció en Panamá 2.8% hasta agosto pese al retroceso de los puertos de Balboa y Cristóbal

La ONU alerta que los apagones en Cuba ponen en riesgo la vacunación de 70,000 niños

Bessent se reunirá con su homólogo chino previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping

Intensa búsqueda en alta mar: cinco pescadores se encuentran desaparecidos en Masachapa, Nicaragua