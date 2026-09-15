Tecno

Crear reuniones virtuales falsas en el trabajo, la nueva tendencia para tener tiempo de trabajar y evitar más encuentros

Microsoft señaló que un empleado promedio sufre una interrupción cada dos minutos entre reuniones, correos y chats

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un empleado promedio sufre una interrupción cada dos minutos entre reuniones, correos y chats, según datos de Microsoft. Ante ese nivel de fragmentación, una porción de trabajadores ha decidido recuperar el control de su agenda de una manera poco ortodoxa: inventándose reuniones consigo mismos.

El fenómeno fue documentado por Financial Times y consiste en reservar bloques de una o dos horas en el calendario bajo nombres corporativos vacíos de contenido, como “Revisión de proyectos” o “Sincronización de objetivos”. El objetivo no es asistir a ningún encuentro, sino blindar tiempo real de trabajo mientras el resto del equipo asume que la persona está ocupada.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el truco de las reuniones falsas

Jaime Warren, coach ejecutiva radicada en Louisville, Kentucky, y especialista en organización laboral, explicó al Financial Times, que ese bloque “permite básicamente ponerse al día” con el trabajo real, aquel que las interrupciones constantes impiden completar.

Warren defiende que proteger ese tiempo es indispensable en jornadas saturadas de “reuniones para hablar de reuniones”. Advierte además sobre lo que ocurre si no se hace. “Si no lo proteges, alguien aprovechará con gusto para dejarte caer una llamada rápida de seguimiento justo encima de tu último nervio de paciencia”, dijo.

PUBLICIDAD

Una mujer sentada a un escritorio se toca los ojos frente a un monitor que muestra una videollamada.
Una mujer se toca el puente de la nariz con los ojos cerrados mientras trabaja frente a un ordenador con una videoconferencia activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variantes del truco abundan. En hilos de la red social Reddit, algunos usuarios recomiendan crear una reunión en Teams, unirse y compartir pantalla para que el estado quede en “en llamada” o “no molestar”, lo que permite atender otras tareas lejos del ordenador. “Nadie respeta el ‘estoy ocupado’”, sostiene uno de esos usuarios citados por el diario.

El caso más extremo lo protagonizó una alta directiva de un club deportivo británico, que bloqueó el último martes de cada mes en su agenda bajo la etiqueta “FAMT”. Sus colegas asumieron que se trataba de alguna reunión con un comité o una federación deportiva.

En realidad, las siglas correspondían a “Fuck All Meetings Tuesday”. Cuando confesó el significado, sus compañeros no se ofendieron: les pareció una idea acertada.

Por qué la solución no la debería tener el empleado

Megan Reitz, investigadora asociada de la Saïd Business School de la Universidad de Oxford, sostiene que la cultura corporativa actual se ha vuelto un sistema “patológicamente ocupado”. En sus palabras, “la ocupación es un símbolo de estatus elevado: la actividad visible resulta muy importante para cómo creemos que los demás nos perciben”.

Ilustración de un hombre sentado ante un escritorio con computadora en una oficina vacía con ventanales y un gráfico al fondo.
Un empleado sostiene su cabeza frente al escritorio en una oficina vacía de la Ciudad de México, en un contexto de presión laboral e indicadores del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reitz distingue dos modos de atención en el trabajo. El modo “hacer” concentra la atención en tareas concretas y entregables inmediatos.

El modo “amplio” implica dar un paso atrás para comprender el conjunto, pensar en sistemas y establecer prioridades. Ambos resultan necesarios, pero la cultura del cortoplacismo laboral favorece casi siempre al primero, según la investigadora.

Una encuesta de Reitz a 3.000 trabajadores, citada por el Financial Times, encontró que un 86% considera que las conversaciones sobre tareas concretas son la prioridad en su trabajo, frente a apenas un 37% que dice lo mismo de las conversaciones creativas o estratégicas. Fabricar reuniones falsas, apunta la investigadora, permite a los empleados abrir espacio para ese pensamiento expansivo que la agenda diaria no contempla.

Para la consultora Gartner, en cambio, no debería ser tarea del trabajador esconderse para poder rendir. La firma recomienda que las organizaciones tomen la iniciativa mediante lo que llama “descanso proactivo”: días sin reuniones formalizados o bloques de tiempo reservados para trabajo individual.

Mujer con anteojos escribe en un teclado frente a una computadora, con una agenda, un teléfono y carpetas sobre el escritorio.
Una secretaria realiza sus labores diarias frente a una computadora en una oficina compartida con otros empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su investigación, recogida por la revista Fortune, sostiene que estas políticas previenen el desgaste laboral y mejoran el rendimiento de los empleados en un 26%.

Reitz coincide en que la solución de fondo debe originarse en los niveles directivos. “A menos que haya un líder senior que dé el ejemplo de lo que significa indagar de verdad, ser curioso, tomarse tiempo para la reflexión, resulta bastante difícil para el resto de la organización”, afirmó al Financial Times.

Temas Relacionados

MicrosoftMicrosoft TeamReuniones virtualesEmpleoTecnología-noticiaLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Sony dijo que “la empresa aún no ha fijado una fecha para el lanzamiento de la PS6”

El precio de la consola es otra duda, analistas aseguran que podría superar los 1.000 dólares

CEO de Sony dijo que “la empresa aún no ha fijado una fecha para el lanzamiento de la PS6”

Microsoft anuncia que una de las versiones de Office 2021 dejará de funcionar en un mes

Microsoft dejará de proporcionar actualizaciones y parches de seguridad para Office 2021 LTSC desde el 13 de octubre

Microsoft anuncia que una de las versiones de Office 2021 dejará de funcionar en un mes

Reino Unido invirtió 40 millones de dólares en Starshield y Starlink de SpaceX

Londres se convirtió en el primer territorio fuera de Estados Unidos que admite públicamente el uso de tecnología de Elon Musk para defensa, con unas 1.000 terminales activas

Reino Unido invirtió 40 millones de dólares en Starshield y Starlink de SpaceX

Valve revela cuánto costará el Steam Frame y regalará uno de sus videojuegos más populares

El nuevo visor de realidad virtual podrá ejecutar juegos de forma local y llegará en dos versiones de almacenamiento

Valve revela cuánto costará el Steam Frame y regalará uno de sus videojuegos más populares

WhatsApp prueba la posibilidad de añadir una tercera cuenta en iPhone

La función permitiría gestionar tres números desde un mismo dispositivo, con conversaciones, copias de seguridad, archivos y preferencias independientes para cada perfil configurado

WhatsApp prueba la posibilidad de añadir una tercera cuenta en iPhone

DEPORTES

Cristiano Ronaldo pidió expulsiones perpetuas a los hinchas que se burlaron de la muerte de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo pidió expulsiones perpetuas a los hinchas que se burlaron de la muerte de Diogo Jota

El cambio reglamentario en la competencia Hydrox tras el accidente escatológico de la atleta australiana que abrió un debate

Estremecedor: el amigo de Federico Martín Aramburu reconstruyó la noche del crimen y reveló la frase que le dijo el ex Puma antes de morir

Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: el gesto del abogado de uno de los acusados que sorprendió a la audiencia

El inspirador discurso de Alexander Zverev sobre su diabetes y la lucha de su madre tras ser campeón del US Open: “Esta enfermedad no nos va a definir”

TELESHOW

Tamara Paganini mostró cómo está hoy la primera casa de Gran Hermano: “Es un flash”

Tamara Paganini mostró cómo está hoy la primera casa de Gran Hermano: “Es un flash”

Jimena Monteverde recordó sus orígenes en la cocina: “Vendía alfajores y facturaba 2500 dólares por fin de semana”

Dani La Chepi habló de la deuda alimentaria del padre de su hija: “No había recibido un peso hasta ayer”

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

INFOBAE AMÉRICA

Qatar alertó sobre consecuencias catastróficas ante la amenaza hutí de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb

Qatar alertó sobre consecuencias catastróficas ante la amenaza hutí de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb

Honduras prepara un presupuesto de casi $17,000 millones para 2027 con foco en Salud, Educación y Seguridad

El Banco Mundial le pidió más ambición a Uruguay: “Convertir la credibilidad en crecimiento”

El río Las Vacas aparece con una coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala

Atentado contra la fiscal general de Uruguay: viajes a Bolivia, vínculos con Marset y un plan para borrar las pruebas