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Reino Unido invirtió 40 millones de dólares en Starshield y Starlink de SpaceX

Londres se convirtió en el primer territorio fuera de Estados Unidos que admite públicamente el uso de tecnología de Elon Musk para defensa, con unas 1.000 terminales activas

SpaceX suministra conectividad satelital para empresas, autoridades y personas naturales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)
SpaceX suministra conectividad satelital para empresas, autoridades y personas naturales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)
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El Reino Unido destinó 40 millones de dólares a los servicios Starshield y Starlink de SpaceX, la empresa de Elon Musk, con lo que se convirtió en el primer país fuera de Estados Unidos que confirmó públicamente el uso de la red de comunicaciones militares e inteligencia de la compañía.

El Ministerio de Defensa británico reveló el desembolso tras una solicitud de acceso a la información de Reuters. El total contempla cerca de 13 millones de libras, equivalentes a 17,6 millones de dólares, para terminales y tiempo de emisión de Starshield, sumado a 16,5 millones de libras para Starlink.

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Estados Unidos ya había adjudicado más de 6.000 millones de dólares en contratos plurianuales de Starshield, principalmente mediante dos grandes programas de la Fuerza Espacial estadounidense destinados a constelaciones de satélites en órbita terrestre baja. La cifra figura en los resultados trimestrales más recientes de SpaceX.

El Ministerio de Defensa británico informó que el gasto incluyó 13 millones de libras para terminales y tiempo de emisión de Starshield y 16,5 millones de libras para Starlink. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El Ministerio de Defensa británico informó que el gasto incluyó 13 millones de libras para terminales y tiempo de emisión de Starshield y 16,5 millones de libras para Starlink. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo opera la tecnología de SpaceX en las fuerzas militares del Reino Unido

Las Fuerzas Armadas británicas operan aproximadamente 1.000 terminales Starshield y 500 terminales Starlink. Londres comenzó a utilizar Starlink a mediados de 2022, pero trasladó sus comunicaciones militares operativas a Starshield después de que SpaceX limitara el uso del primer servicio a actividades de moral, bienestar, recreación y entrenamiento.

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Starshield utiliza la misma constelación de satélites que Starlink, aunque funciona con terminales específicas y pasarelas terrestres de red independientes.

El Ministerio de Defensa sostuvo que la plataforma ofrece cifrado reforzado, condiciones de servicio para uso militar, máxima prioridad dentro de la red, acuerdos de licencia flexibles y una cobertura más amplia.

Las Fuerzas Armadas del Reino Unido operan unas 1.000 terminales Starshield y 500 terminales Starlink para sus comunicaciones militares. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las Fuerzas Armadas del Reino Unido operan unas 1.000 terminales Starshield y 500 terminales Starlink para sus comunicaciones militares. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El Reino Unido empezó a contratar tiempo de emisión de Starshield en 2024 mediante terminales Starlink ya existentes. Las primeras terminales dedicadas de Starshield fueron adquiridas en 2025.

El costo del servicio militar supera ampliamente al de la oferta empresarial de Starlink. Starshield dispone en el Reino Unido de un plan de 5.500 libras mensuales por cinco terabytes de datos y otro ilimitado de 25.000 libras mensuales, mientras que Starlink ofrece a clientes empresariales dos terabytes globales por 1.830 libras al mes.

Las terminales de Starshield cuestan entre 4.000 y 7.000 libras por unidad. Ese valor equivale, como mínimo, al doble del precio de los dispositivos Starlink para empresas.

Starshield usa la constelación de satélites de Starlink, pero ofrece terminales específicas, red independiente, cifrado reforzado y prioridad para uso militar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)
Starshield usa la constelación de satélites de Starlink, pero ofrece terminales específicas, red independiente, cifrado reforzado y prioridad para uso militar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Además, Nueva Zelanda está probando Starshield para determinar su utilidad en el apoyo a operaciones militares, según indicó un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda. El Reino Unido, por su parte, conserva su propia red militar de comunicaciones satelitales, Skynet, y posee una participación en Eutelsat, empresa con sede en Francia.

Cuáles son los planes a futuro de SpaceX con la tecnología de Nvidia

SpaceX prevé lanzar en 2027 los primeros satélites Starmind AI1 equipados con chips de Nvidia para servicios de inteligencia artificial. El proyecto busca iniciar antes de 2028 la instalación de centros de cómputo en órbita.

Elon Musk, fundador de la compañía aeroespacial, comparó el sistema con la infraestructura de procesamiento terrestre: “Nuestro diseño es mucho más sencillo, barato, denso y ligero que un bastidor tradicional”.

SpaceX prevé lanzar en 2027 los satélites Starmind AI1 con chips de Nvidia para impulsar servicios de inteligencia artificial y centros de cómputo en órbita. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
SpaceX prevé lanzar en 2027 los satélites Starmind AI1 con chips de Nvidia para impulsar servicios de inteligencia artificial y centros de cómputo en órbita. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La empresa aceleró sus inversiones en inteligencia artificial durante el segundo trimestre de 2026. El gasto de capital dedicado a esa área alcanzó 15.828 millones de dólares, más del doble que en el trimestre anterior, mientras que el gasto de capital total llegó a 18 mil millones de dólares.

Asimismo, SpaceX usará procesadores Vera de Nvidia para acelerar la coordinación de tareas, la ejecución de código y el procesamiento de datos dentro de sus sistemas de inteligencia artificial agéntica. La tecnología se extenderá desde los centros de datos terrestres de gran escala hasta los sistemas que la compañía planea desplegar en órbita.

El 5 de agosto de 2026, durante la presentación de sus primeros resultados trimestrales tras salir a bolsa, Musk afirmó que SpaceX utilizará exclusivamente chips de Nvidia para construir su infraestructura de inteligencia artificial y ampliar su capacidad de cómputo.

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