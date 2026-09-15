Microsoft anuncia que una de las versiones de Office 2021 dejará de funcionar en un mes

Microsoft anunció que dejará de brindar actualizaciones a Office 2021. (Microsoft)

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Microsoft confirmó que Office 2021 LTSC dejará de recibir soporte el 13 de octubre de 2026, por lo que los usuarios de esta versión tienen menos de un mes para evaluar qué harán con sus aplicaciones de productividad. A partir de esa fecha, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y otros programas incluidos en la suite dejarán de recibir actualizaciones, correcciones de errores y parches de seguridad.

La compañía ya comenzó a enviar avisos a los usuarios para que planifiquen la migración a una versión más reciente de Office o a Microsoft 365. A diferencia de lo ocurrido con Windows 10, cuyo soporte tuvo una extensión adicional bajo determinadas condiciones, Microsoft no ha anunciado una prórroga para Office 2021 LTSC.

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El final del soporte, sin embargo, no significa que las aplicaciones desaparezcan o dejen de abrirse inmediatamente. Word, Excel y el resto de programas podrán seguir utilizándose después del 13 de octubre, pero funcionarán sin las actualizaciones de seguridad de Microsoft.

Microsoft da a conocer que dejará de brindar todo tipo de soporte para Office 2021. (Microsoft)

Office 2021 será más vulnerable

Cuando termine el soporte, Microsoft dejará de corregir las vulnerabilidades que puedan descubrirse en Office 2021 LTSC. Esto representa un riesgo especialmente importante para quienes reciben documentos de terceros o descargan archivos de internet.

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Un documento aparentemente normal de Word o Excel puede utilizar una vulnerabilidad de una aplicación desactualizada para ejecutar código malicioso. Si Microsoft ya no desarrolla parches para solucionar ese tipo de fallos, los usuarios quedarán más expuestos a ataques.

Por este motivo, continuar utilizando Office 2021 después de la fecha de finalización será técnicamente posible, pero no constituye una alternativa recomendable para equipos que manejan información personal, laboral o empresarial.

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El paquete Office 2021 perderá su soporte oficial el 13 de octubre. (Microsoft)

Publisher tiene una fecha de cierre diferente

Dentro de las aplicaciones relacionadas con Office existe un caso que tendrá un final todavía más próximo. Microsoft Publisher dejará de funcionar el 1 de octubre de 2026 para los usuarios de Microsoft 365.

Publisher era una herramienta orientada a la creación de folletos, invitaciones, boletines, tarjetas y otros documentos con diseños más elaborados. Microsoft ha decidido retirarla de sus servicios y, desde esa fecha, los usuarios de Microsoft 365 ya no podrán abrir ni editar archivos con extensión .pub utilizando esta aplicación.

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Por ello, quienes todavía tengan documentos creados con Publisher deberían revisar esos archivos y considerar su conversión a otro formato antes de que llegue la fecha límite.

Microsoft Publisher dejará de funcionar desde el 1 de octubre de 2026. (Microsoft)

Qué pueden hacer los usuarios de Office 2021

La principal alternativa para quienes quieran mantener una licencia sin suscripción es Office 2024. Microsoft comercializa esta versión para PC y Mac como una compra única, por lo que el usuario no necesita pagar una mensualidad para acceder a las aplicaciones.

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La otra opción es Microsoft 365, que funciona mediante una suscripción e incluye las versiones más recientes de las aplicaciones de Office, además de otras funciones y servicios dependiendo del plan contratado.

El problema para quienes utilizan Office 2021 LTSC es que Microsoft no ofrece un descuento especial por actualizar desde esta versión. Quienes quieran comprar Office 2024 deberán adquirir una nueva licencia.

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Office 2021 dejará de recibir soporte desde el 13 de octubre y podría ser un peligro para los usuarios que lo usan. (Microsoft)

El cambio no obliga a comprar inmediatamente

El fin del soporte no implica que Office 2021 LTSC deje de funcionar el mismo día. Los programas instalados continuarán ejecutándose, pero Microsoft dejará de proporcionar las actualizaciones que mantienen protegida la suite frente a nuevas amenazas.

Por eso, el 13 de octubre funciona principalmente como una fecha límite de seguridad y soporte. Los usuarios que dependan de Office 2021 deberían utilizar las próximas semanas para comprobar qué versión tienen instalada, respaldar sus documentos y decidir si migran a Office 2024, Microsoft 365 u otra alternativa.

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En el caso de Publisher, el plazo es aún menor: quienes tengan archivos .pub deberían actuar antes del 1 de octubre de 2026 para evitar quedarse sin acceso a ellos mediante la aplicación.