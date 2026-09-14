El cursor de tu PC con Windows 11 cambiaría para siempre: esta imagen de Microsoft muestra el diseño

Microsoft mostró en una imagen oficial un posible nuevo diseño del cursor de Windows 11 dentro de una compilación experimental publicada en GitHub. (Windows Latest)

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Microsoft mostró por primera vez en una imagen oficial lo que podría ser el nuevo diseño del cursor de Windows 11, un cambio que lleva meses circulando como rumor entre analistas.

La imagen apareció dentro de la compilación experimental en GitHub, publicada el 8 de septiembre, y fue descubierta por el portal especializado Windows Latest mientras Microsoft ilustraba una función distinta: la nueva tarjeta emergente de “Reanudar” (Resume hovercard). En esa captura, de forma casi accidental, se ve un puntero con una forma que no se corresponde con el diseño actual del sistema.

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Cómo es el nuevo diseño del cursor de Windows 11

El puntero que aparece en la imagen oficial es notablemente más ancho y simétrico que la flecha clásica de Windows. Prescinde de la característica cola fina que se extiende hacia la parte inferior, un rasgo que el diseño ha mantenido durante décadas.

El nuevo trazo presenta bordes más curvados, especialmente en la zona inferior izquierda, y proporciones compactas que buscan encajar con la estética general del escritorio. El resultado es un cursor de contorno más limpio y geométrico, alineado con las líneas del resto de la interfaz moderna de Windows 11.

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El nuevo diseño del cursor de Windows 11 presenta una flecha más ancha y simétrica y elimina la cola fina que el puntero clásico conserva desde hace décadas.

Un cursor moderno para Windows 11 sería aquel diseñado bajo el lenguaje visual Fluent, con bordes más suaves, proporciones más anchas y sin la cola tradicional de la flecha clásica. Su función seguiría siendo la misma, pero su apariencia se acercaría a la de otros elementos ya renovados del sistema, como los menús o el Explorador de archivos.

Cómo se descubrió el nuevo diseño del cursor

Uno de los datos más reveladores tiene que ver con el repositorio Fluent UI System Icons de Microsoft, disponible públicamente. Allí existe un ícono llamado “Cursor” cuya forma, más limpia y ancha que la flecha tradicional, guarda un parecido notable con el puntero visto en la captura oficial.

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En particular, la versión de 32 píxeles en su variante “light” del archivo PDF de ese ícono resulta especialmente próxima en proporciones a la figura mostrada en el mock-up: un contorno con el borde izquierdo más recto y un cuerpo más geométrico.

Ese parecido no confirma por sí solo que Windows haya adoptado el ícono como cursor oficial. De hecho, la documentación actual para desarrolladores de Microsoft sigue describiendo el puntero estándar como “arrow cursor”, y el Windows App SDK todavía lista “Arrow” como la forma estándar orientada al noroeste.

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El nuevo diseño del cursor de Windows 11 presenta una flecha más ancha y simétrica y elimina la cola fina que el puntero clásico conserva desde hace décadas. (MICROSOFT)

Aun así, el hallazgo confirma que Microsoft ya cuenta con un activo Fluent con forma de cursor moderno dentro de su propio sistema de diseño, vigente desde 2020.

La aparición de esta imagen no llega de la nada. En junio, el periodista Zac Bowden ya había adelantado en X que Microsoft trabajaba internamente en un rediseño del cursor. “Escucho rumores de que Microsoft está probando un nuevo diseño de cursor para Windows 11 internamente”, escribió entonces.

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El único elemento que Windows 11 no había tocado

Windows 11 ha renovado prácticamente todos los componentes visuales heredados de versiones anteriores. Configuración, cuadros de diálogo y partes del Explorador de archivos migraron a WinUI durante el último año, dentro de un proceso de modernización que también incluyó un indicador de mouse rediseñado, capaz de resaltar la posición del cursor al presionar la tecla Ctrl.

Sin embargo, la forma del puntero en sí no había cambiado en años. La personalización disponible hasta ahora se limitaba a ajustar tamaño, color y esquemas predefinidos, sin tocar la geometría base de la flecha.

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La documentación para desarrolladores de Microsoft y el Windows App SDK todavía mantienen Arrow como el puntero estándar, pese al hallazgo del nuevo cursor. (Microsoft)

Ese contraste se da mientras sistemas como macOS y varios entornos de escritorio de Linux ya cuentan con punteros más suaves y modernos desde hace tiempo, como parte de su lenguaje visual general.

Cuándo llegaría el cambio a Windows 11

Microsoft no confirmó fecha ni versión de lanzamiento para este rediseño. Todo apunta a que la compañía habilitará el nuevo cursor en próximas compilaciones experimentales, antes de llevarlo, como es habitual en su ciclo de desarrollo, a las versiones finales del sistema operativo.

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El proceso se enmarca en el plan de modernización de interfaz de Windows 11, que incluye mejoras vinculadas a Windows K2 y un esfuerzo continuo por optimizar WinUI 3 en distintos componentes del sistema.