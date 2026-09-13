Samsung se burló de la imagen de una cantante de K-Pop con el iPhone 18 Pro Max

Por qué Samsung se burló del post de Rosé con el nuevo iPhone 18 Pro Max (Apple - Samsung)

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Rosé, la cantante de K-Pop conocida por formar parte de BLACKPINK, se convirtió en tendencia después de publicar en Instagram una imagen en la que aparece con el nuevo iPhone 18 Pro Max. La fotografía llamó la atención por un detalle inesperado: varios usuarios señalaron que el teléfono parecía estar añadido mediante un fotomontaje.

La burla de Samsung

La edición fue tan evidente para parte de la audiencia que la publicación comenzó a llenarse de comentarios irónicos. Entre las respuestas destacó la de Samsung Canadá, que aprovechó la situación para lanzar una provocación directa contra Apple: “Si necesitabas un teléfono de verdad nos podrías haber preguntado”. La intervención convirtió una publicación promocional en una nueva batalla publicitaria entre las dos marcas.

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Samsung Canadá y Picsart reaccionaron públicamente a la imagen compartida por la cantante, cuyas fallas de montaje provocaron una amplia conversación entre sus seguidores - captura de pantalla

La publicación de Rosé buscaba aprovechar el estreno de los nuevos teléfonos de Apple, pero terminó generando una conversación diferente. Miles de usuarios comentaron que el iPhone 18 Pro Max no parecía integrado de forma natural en la escena y que su posición, iluminación y proporciones daban la impresión de haber sido modificadas digitalmente.

En lanzamientos de gran alcance, las compañías suelen recurrir a celebridades, creadores de contenido y publicaciones coordinadas para mostrar los productos desde el primer día. En este caso, la atención se centró menos en las características del teléfono y más en la supuesta edición de la fotografía.

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La frase mantiene el tono habitual de las campañas comparativas entre Apple y Samsung, dos fabricantes que compiten en el segmento de mayor precio del mercado. La respuesta también muestra cómo las marcas utilizan las conversaciones espontáneas de internet para promocionar sus propios productos sin necesidad de lanzar una campaña formal.

El iPhone 18 Pro Max busca destacar en Instagram y otras redes sociales con una cámara de mayor capacidad, controles manuales y un rendimiento pensado para crear y compartir fotografías y videos con calidad profesional - (Meta)

Picsart, la plataforma de edición de imágenes, también intervino con otro comentario sarcástico: “Por favor, usa Picsart la próxima vez”

La respuesta reforzó la idea de que el supuesto montaje había sido descubierto por los usuarios y convirtió el caso en una pieza de contenido viral.

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Apple también publicó un video relacionado

La imagen no fue el único contenido asociado con el lanzamiento del iPhone. En otra publicación compartida por Apple y Rosé, la cantante aparece recibiendo un globo relacionado con la presentación del nuevo dispositivo.

Ese material siguió una línea promocional más tradicional y buscó vincular la imagen de la artista con el estreno de los teléfonos de Apple. Sin embargo, la fotografía del supuesto montaje terminó concentrando la mayor parte de la conversación en redes sociales.

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Apple inicia la venta de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max - (Apple)

Apple inició las reservas del iPhone 18 Pro Max

El episodio coincidió con la apertura de reservas de los nuevos modelos profesionales de Apple. La compañía comenzó a aceptar pedidos del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max el 12 de septiembre.

El iPhone 18 Pro parte de 1.199 dólares con 256 GB

El iPhone 18 Pro Max comienza en 1.299 dólares

Ambos modelos estarán disponibles desde el 18 de septiembre

El iPhone Duo tendrá un precio inicial de 1.999 dólares

Los teléfonos incorporan el procesador A20 Pro, 12 GB de memoria integrada, cámaras renovadas y la herramienta Pro Controls para ajustar parámetros de fotografía y video. El sensor de apertura variable estará reservado para el iPhone 18 Pro Max, que también contará con una batería de mayor capacidad.

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Las reservas pueden realizarse desde la página web de Apple o mediante la aplicación Apple Store. Los compradores tienen la posibilidad de escoger el color, el almacenamiento y el método de entrega antes de completar el pago.

El iPhone 18 Pro Max representa la apuesta de Apple por consolidar un teléfono de gama alta que combine potencia, autonomía y herramientas avanzadas para fotografía y video. Su procesador A20 Pro, la memoria integrada de 12 GB, la batería de mayor capacidad y los controles manuales de cámara buscan ofrecer una experiencia dirigida a usuarios que exigen rendimiento profesional en un dispositivo móvil.

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