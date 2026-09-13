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Los días de Wanda Nara en Río de Janeiro: lencería hot, masajes frente al mar y un guiño a Mauro Icardi

De vacaciones con Martín Migueles, la empresaria posó con un conjunto que dejó poco a la imaginación y una taza de café reavivó las versiones sobre su expareja

Los días de Wanda Nara en Río: entre lencería hot y descanso con vista al mar (Instagram)
Los días de Wanda Nara en Río: entre lencería hot y descanso con vista al mar (Instagram)
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Luego de dejar atrás el frío y la nieve de Villa La Angostura, Wanda Nara viajó a Río de Janeiro junto a Martín Migueles y compartió una seguidilla de postales de su descanso frente al mar. Entre tratamientos de relajación, platos del hotel, vistas de la costa brasileña y una producción con lencería roja, la empresaria volvió a convertir sus historias de Instagram en una ventana abierta a su intimidad.

La conductora de MasterChef Celebrity arribó a la ciudad carioca después de días de grabaciones en el sur argentino. Allí alternó compromisos laborales con una escapada junto a parte de su entorno y documentó los paisajes nevados, el hotel donde se alojó y distintas escenas de su estadía. Esta vez, el contraste apareció en las playas de Río, el clima cálido y el océano como telón de fondo.

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Según mostró en sus redes, la pareja eligió un hotel con vista directa al mar. Desde allí, Wanda exhibió la costa, la piscina del establecimiento y las veredas de la ciudad, reconocibles por los mosaicos circulares en blanco y negro que forman parte del paisaje urbano de Copacabana y otros barrios de Río de Janeiro.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue una producción que publicó desde la habitación. Wanda posó con lencería roja y sumó un enlace a una plataforma para adultos, un recurso que ya utilizó en otras oportunidades para dirigir a sus seguidores hacia su contenido exclusivo. Las imágenes se sumaron a la secuencia de vacaciones que compartió durante el viaje con Migueles.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con lencería diminuta en color rojo, la empresaria dejó vislumbrar parte del contenido que publicó en una plataforma con contenido para adultos (Instagram)

El plan de descanso incluyó además masajes frente al mar. En los videos se vio el sector exterior del alojamiento, con el sonido de las olas de fondo y una vista abierta hacia el agua. “Off”, escribió simplemente para resumir el momento en que pudo apaciguar las tensiones. La empresaria eligió registrar cada detalle de la jornada, desde los servicios del hotel hasta las comidas que pidió para disfrutar sin salir de la habitación.

La gastronomía también tuvo lugar en las historias. Durante una cena, Wanda mostró un plato de pastas con salsa roja, salmón acompañado por verduras y gaseosas. Más tarde, publicó otra imagen con una bandeja de comida y una película de fondo. “Soy muy fan del room service + peli”, escribió sobre la postal, que resumió una de las noches de la pareja en Brasil.

A la mañana siguiente, el desayuno abrió otro capítulo entre sus seguidores. Sobre la mesa aparecieron una bruschetta con tomates confitados y queso, además de una taza de café con leche. Sin embargo, el detalle que concentró la atención estuvo en la espuma: el dibujo de un león.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La taza de café de la conductora sorprendió a sus seguidores con un dibujo que muchos describieron como una señal hacia su expareja (Instagram)

La imagen dio pie a interpretaciones en las redes. Varios usuarios relacionaron el símbolo con Mauro Icardi, expareja de Wanda y padre de sus hijas Francesca e Isabella. El delantero se identificó con el león durante su paso por el Galatasaray de Turquía, donde construyó un vínculo estrecho con los hinchas y celebró goles con ese emblema.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Soy fan del room service + peli", dijo la empresaria al lado de la imagen que mostraba diferentes platos de comida en su hora de descanso (Instagram)

Por eso, algunos seguidores leyeron el café como una posible indirecta, aunque Wanda no acompañó la foto con ninguna referencia a Icardi ni explicó el significado de la figura. La empresaria se limitó a mostrar el desayuno y continuó con las postales de su estadía junto a Migueles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las típicas veredas de la ciudad carioca fueron registradas en detalle por la empresaria en medio de su descanso con Martín Migueles (Instagram)

Antes de llegar a Brasil, Wanda había exhibido parte de su paso por Villa La Angostura, donde se alojó con amigas y miembros de su equipo. Allí mostró el hotel, el jacuzzi de la habitación y el paisaje frente al lago Nahuel Huapi. El viaje a Río cambió la nieve por la playa y extendió una pausa que la empresaria decidió compartir, imagen por imagen, con sus millones de seguidores.

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