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Cómo se verían Las Guerreras K-pop en los años 80

ChatGPT y Gemini permiten generar imágenes de las protagonistas de la película de Netflix en otras épocas en pocos segundos

Las guerreras k-pop se verían así si fueran latinas.
Las Guerreras K-pop son muy populares por sus canciones. (Foto: Netflix)
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Las publicaciones con inteligencia artificial (IA) que trasladan rostros, personajes y escenas a otras décadas como los años 80 circulan con en redes sociales como Instagram y Facebook.

Esta vez, se explica cómo imaginar a Las guerreras K-pop, las protagonistas de la película de Netflix, en una versión inspirada en los años 80. Las imágenes generadas muestran a tres protagonistas en una sala de videojuegos, sobre una pista de baile iluminada y con instrumentos electrónicos, un resultado que combina referencias del pop, el rock y la estética arcade de esa década.

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Cuál plataforma permite transformar una foto actual en los años 80

Gemini y ChatGPT permiten crear imágenes desde una descripción escrita y editar archivos cargados por el usuario. En ambos casos, se puede adjuntar una imagen de referencia y pedir una transformación específica, sin necesidad de empezar desde cero.

ChatGPT - Gemini
ChatGPT y Gemini son dos aplicaciones que permiten generar imágenes. (Composición Infobae)

Para este tipo de prueba, la pauta es cargar una sola imagen grupal o varias imágenes individuales si se necesita mayor control sobre cada protagonista. Luego, se debe solicitar una ilustración nueva y no una copia exacta de la imagen original.

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Qué imágenes de Las Guerreras K-pop conviene usar como referencia

El primer paso consiste en reunir referencias visuales de Las guerreras K-pop. Pueden ser capturas oficiales de la película, afiches promocionales o imágenes de sus protagonistas que permitan identificar el peinado, la ropa, los colores y los accesorios de cada personaje.

Además, conviene definir qué elementos no deben cambiar. Si las protagonistas llevan armas, micrófonos, instrumentos o prendas particulares, esos detalles deben figurar en la indicación.

Las guerreras k-pop
Las imágenes de referencia de Las Guerreras K-pop deben mostrar a las protagonistas. (Foto: Netflix)

En las imágenes obtenidas, por ejemplo, aparecen estrellas metálicas, un teclado portátil y vestuarios diferenciados para cada integrante. Esa precisión ayuda a que la inteligencia artificial no convierta a las personajes en figuras genéricas de una banda retro.

Cuál prompt se puede escribir para obtener la imagen

El prompt debe incluir a los personajes, la década, el tipo de imagen, el vestuario, el escenario y la iluminación. Puede indicar la cantidad de personas que deben aparecer y aclarar que se busca una composición grupal. Si faltan instrucciones, la herramienta puede cambiar peinados, sumar integrantes o reemplazar objetos relevantes.

Un ejemplo de texto sería: “Crear una ilustración de cómo se verían las protagonistas de Las guerreras K-pop en los años 80. Mostrar a tres jóvenes en una sala arcade con luces de neón, peinados voluminosos y coloridos, chaquetas de cuero, pantalones de tiro alto, accesorios fluorescentes y un teclado portátil. Mantener una estética de videoclip synth-pop, formato horizontal, sin texto ni logotipos”.

Tres mujeres animadas con ropa de neón y peinados ochenteros sostienen objetos luminosos dentro de un salón de juegos recreativos
Esta es una versión animada de Las Guerreras K-pop en los años 80. (Foto: Gemini)

Cómo ajustar los errores de la primera imagen

La primera generación sirve como base, aunque rara vez ofrece un resultado final. En las imágenes analizadas aparecen textos inventados en carteles y remeras, como “Neon Synth Disco” o “Cyber-Cats”.

Asimismo, pueden haber diferencias entre las versiones: una protagonista aparece con pantalones largos en una imagen y con shorts en otra; el peinado central cambia de rastas a una coleta alta.

La corrección debe ser puntual. En vez de repetir el pedido completo, conviene escribir indicaciones breves: “eliminar todos los textos”, “conservar solo tres personajes”, “cambiar los shorts por pantalones de jean”, “mantener el cabello azul corto de la personaje de la izquierda” o “quitar el cartel del fondo”.

Tres mujeres con vestimenta y peinados de los años 80 posan en una pista de baile luminosa frente a máquinas de arcade y letreros de neón
Se pueden adaptar a Las Guerreras K-pop en diferentes contextos de los 80s. (Foto: Gemini)

De qué forma descargar y publicar el resultado de la IA

Una vez elegida la versión más consistente, la imagen se puede descargar desde la propia plataforma. Antes de publicarla, es clave revisar proporciones, manos, accesorios, rostros y textos.

Otra acción muy útil es verificar que el encuadre se adapte a la red social elegida: horizontal para una nota web, vertical para historias o formato cuadrado para una publicación de Instagram.

El resultado final puede funcionar como una reinterpretación visual de Las guerreras K-pop, siempre que se identifique como contenido generado con inteligencia artificial, en caso de publicar la foto en plataformas digitales o redes sociales.

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