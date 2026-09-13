Sociedad

"Pensé que era una bomba": un colectivo chocó contra una casa y el chofer murió

Un interno de la línea 527 circulaba sin pasajeros cuando impactó contra el frente de un inmueble, en Temperley. El conductor murió y dos viviendas resultaron con daños. Los inquilinos relataron lo ocurrido

El joven que vive en la casa que resultó más dañada mostró el estado en que quedó su habitación. En el momento del impacto se encontraba trabajando

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Un hombre de 35 años murió el sábado a la noche luego de que el colectivo que conducía, perteneciente a la línea 527, se incrustara a gran velocidad contra una vivienda en la localidad bonaerense de Temperley.

La unidad, que circulaba sin pasajeros, impactó contra el frente de una casa situada en la esquina de Caaguazú y Dinamarca, donde viven dos hermanos quienes no se encontraban en ese momento. El impacto causó grandes destrozos, especialmente en una habitación, y afectó también una vivienda lindera en la que se encontraba una familia, que resultó ilesa.

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Un colectivo chocó contra una casa en Temperley y murió el conductor
Del lado izquierdo, el colectivo incrustado en el inmueble. Del lado derecho, la casa completamente destruida

El choque provocó destrozos en el inmueble en el que impactó de lleno y la parte delantera del colectivo quedó dentro de la propiedad. El conductor murió como consecuencia del siniestro. Antes de llegar a la esquina donde ocurrió el choque fatal, el colectivo habría colisionado con un motociclista que realizaba repartos sobre la avenida Caaguazú. Las circunstancias del impacto contra la vivienda son materia de investigación.

El estado en que quedó la casa más afectada
El estado en que quedó la casa más afectada

“Llegué de trabajar y me encontré con todo esto. Pero bueno, qué voy a hacer”, declaró Alan a TN, uno de los inquilinos del inmueble más afectado. El joven mostró el interior de su hogar, que se veía lleno de escombros, polvo y muebles destruidos. “Me tengo que quedar porque sino se me mete alguien”, lamentó. La pared que derribó el vehículo es el de la habitación del joven cuya cama quedó completamente destruida y salvó la vida porque trabaja en horario nocturno. Además, aseguró que, en su caso, no recibió ningún llamado por parte del municipio de Lomas de Zamora o de la empresa propietaria del colectivo.

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Quien también habló a la prensa fue Viviana, que vive en la casa de al lado, que también resultó dañada. “Estaba en la sala con mis hijos, terminando de preparar una torta para mi hija. Justo a ella le empezó a sangrar un diente, así que nos fuimos al fondo para lavarle y cuando llegamos al baño sentimos el impacto. Pensé que era una bomba. Cuando salí vi a mi marido tirado y los escombros que tenía encima, que le golpearon la pierna”, relató a A24.

La habitación del joven que habita el lugar, quien en el momento del siniestro se encontraba trabajando
La habitación del joven que habita el lugar, quien en el momento del siniestro se encontraba trabajando

La mujer relató también que su marido quedó muy impactado por el estado en el que encontró al chofer, ya que cuando pudo salir de entre los escombros, dijo, intentó ayudarlo, porque aún estaba con vida, pero no pudo sacarlo de ahí y momentos después murió.

También confirmó que, horas después, se acercaron compañeros del chofer y dijeron que estaba pasando por un mal momento personal.

El conductor quedó atrapado dentro del colectivo aún con vida, pero momentos después murió en el lugar
El conductor quedó atrapado dentro del colectivo aún con vida, pero momentos después murió en el lugar

En este sentido, la mujer indicó que, según el relato de sus compañeros, “en el momento en que él tenía que estar guardando el colectivo, estaba publicando estados (en WhatsApp) como que estaba para pelear con cualquiera”. Por el mismo canal también se expresó el dueño del inmueble, que confirmó que la empresa se comunicó con él para informarle que enviarían “una cuadrilla” para “apuntalar” el hogar derrumbado.

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