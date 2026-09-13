“Todos trabajan en empresas de energía o minería”: la ironía de Caputo y Milei por un video de Avenida Corrientes llena de gente

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo respondió en X al video filmado en Avenida Corrientes, donde se registró movimiento de personas con 7 °C.

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En una semana complicada para el Gobierno, en donde se conocieron datos de caída de la industria y construcción en julio, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirieron a un video de Avenida Corrientes que mostraba una importante presencia de personas pese a una temperatura de 7 °C.

La grabación circuló en la red social X con el mensaje “7 de grados centígrados y esto esta lleno de gente”. A partir de esa publicación, Milei y Caputo cuestionaron las interpretaciones sobre las dificultades que distintos sectores señalan en relación con el consumo. Las intervenciones de ambos funcionarios se produjeron además luego de las críticas de integrantes del oficialismo al informe de ventas minoristas de la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME), que informó una caída de 3,8% en julio frente al mismo mes de 2025.

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Caputo respondió directamente al usuario que difundió el video. “Tipito, avivate! Todavía no es ‘fin de mes’ y Calle Corrientes es un ‘consumo de primera necesidad’”, escribió en X. El titular del Ministerio de Economía cuestionó con ironía así el sentido que el autor de la publicación dio al movimiento de personas en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, vinculada con la oferta de teatros, locales gastronómicos y comercios.

El video presenta una calle urbana concurrida durante la noche. Se observa a numerosos peatones transitando por la acera y la calle, junto con tráfico vehicular. Entre los edificios iluminados se distingue la marquesina del Teatro Metropolitan. Una persona con barba y vestimenta oscura aparece en un primer plano, mirando a la cámara. Luces de la ciudad y anuncios luminosos son visibles en el entorno. Este metraje corresponde a un vlog personal documentando una experiencia urbana.

El ministro sumó luego una referencia a las actividades que registran un mejor desempeño económico. “Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería”, expresó. En el mismo mensaje, agregó entre paréntesis: “Acordate que son solo dos los sectores que andan bien”. La publicación terminó con otra observación irónica: “Así que tu vídeo es totalmente sesgado!”.

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Milei también respondió frente al mismo contenido en la red social X y utilizó la frase “la gente no llega a fin de mes”. El presidente sostuvo que esa mirada partía de una interpretación equivocada sobre la realidad económica y agregó que persistir en ese error resultaba peor. Su mensaje cerró con la expresión “CIAO!”.

El presidente argentino Javier Milei difunde una publicación del ministro Luis Caputo sobre el consumo en la avenida Corrientes.

Dos velocidades

La discusión sobre el consumo ocurrió en una semana en la que también se difundieron los datos de actividad de la industria y la construcción. Antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara importantes variaciones negativas de ambos sectores en julio frente a junio, Caputo sostuvo que, en los procesos de reconversión económica, existen actividades que avanzan a una velocidad diferente de otras.

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El ministro realizó esas declaraciones el lunes por la tarde durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), organizado por el Club de Finanzas. Durante su exposición, afirmó que ese comportamiento forma parte de un proceso en el que determinados sectores cuentan con condiciones para mostrar una evolución más rápida.

“Lo primero que hay que entender es que es natural que haya sectores que piquen en punta”, afirmó Caputo. Según explicó, esa situación surge cuando algunas industrias tienen una capacidad productiva amplia y dejan atrás restricciones que, desde su perspectiva, limitaban sus posibilidades de desarrollo. El funcionario vinculó esa explicación con el proceso de reconversión económica que atraviesa el país.

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El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, reconoció que hay sectores a los que les va a costar más. (Foto: Fundación Libertad y Progreso).

Las declaraciones se conocieron antes de que el Indec difundiera una nueva caída de la industria y la construcción durante julio, frente a junio. Con ese último dato, la industria acumuló una baja de 2,6% en los primeros seis meses del año. La construcción, en cambio, registró un repunte de 1,7% contra los mismos meses de 2025.

Esas cifras se difundieron en un momento en el que se esperaba el período de “mejores 18 meses” mencionado por el ministro. Caputo sostuvo ante los estudiantes que el desempeño favorable de ciertos sectores puede generar cuestionamientos, pero rechazó que esa situación deba interpretarse como un resultado negativo para el conjunto de la economía.

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Para explicar su postura, el ministro utilizó un ejemplo futbolístico y mencionó a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández. Planteó el caso de un equipo que dispone de esos jugadores, pero los deja entre los suplentes. Según su argumento, el rendimiento colectivo mejora cuando los futbolistas con mayores capacidades juegan desde el inicio.

“Que a esos sectores les vaya bien contribuye al equilibrio general”, expresó Caputo. El funcionario señaló que algunos economistas no analizan ese efecto de manera adecuada y sostuvo que Milei también cuestiona ese enfoque. De acuerdo con su explicación, existe una tendencia a responsabilizar a las actividades que consiguen mejores resultados dentro de la economía. “Hoy se quiere culpar a esos sectores porque les va bien, no, es todo lo contrario”, afirmó el ministro durante el encuentro en la UTDT. Caputo agregó que las actividades con un desempeño más favorable permiten enfrentar shocks externos desde una posición distinta a la que, según su planteo, tuvo la economía argentina en otros momentos.

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El cruce por CAME

Las respuestas de Milei y Caputo se dieron luego de las críticas de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre a los relevamientos de ventas minoristas de CAME que marcaban una caída de 3,8% en julio. El empresario cuestionó el indicador de ventas minoristas difundido por la cámara y planteó que debía compararse el volumen que releva la entidad con el nivel de transacciones de Mercado Libre Argentina.

“Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”, escribió Galperin a través de su cuenta de X. El empresario sostuvo que el volumen de operaciones de la compañía podía superar al universo que cubre la medición de la entidad pyme y señaló que ese aspecto no aparecía en las discusiones sobre el estado del consumo.

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El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, en una charla del Centro de Estadios para el Desarrollo de Uruguay (CED)

En otra parte de su publicación, Galperin afirmó: “Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo”. Su mensaje puso el foco en el crecimiento de las transacciones de la plataforma durante el último trimestre y en la diferencia entre ese registro y el resultado del relevamiento de ventas minoristas.

Desde CAME respondieron que los datos de la cámara y los de Mercado Libre no se podían comparar de manera directa, ya que abarcan universos de actividad distintos. La entidad señaló que su estudio no busca medir la totalidad del comercio, sino la facturación real del sector pyme, según la clasificación de tamaño empresarial establecida por la Resolución 19/2021 de la Secretaría Pyme, que va desde micro hasta medianas empresas.

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Dato por dato

“Estamos confundiendo la base de cálculo. Que crezca un 38% la base de lo que vende Mercado Libre no significa que nuestro indicador no pueda caer”, explicaron desde la entidad. La cámara remarcó que el crecimiento de las operaciones en una plataforma digital no impide que exista una baja en el índice que elabora sobre los comercios relevados.

CAME precisó que su indicador se concentra en actividades y productos determinados. “El nuestro cae porque estamos midiendo comercios de cercanía y consumos básicos”, detallaron desde la organización. Esa explicación apuntó a diferenciar el alcance del relevamiento de la entidad de las operaciones que Mercado Libre Argentina registra en su plataforma, con rubros y modalidades de comercialización que no necesariamente coinciden con los comercios que integran la muestra.

La cámara agregó que el informe se construye a partir de datos de más de 1.000 comercios ubicados en distintas zonas del país. Según explicó, el resultado reúne información de alcance federal y pasa por un proceso de promedio, ponderación y deflactación, con el objetivo de evitar que las variaciones de precios alteren el resultado final de la medición. “También incluimos lo que esos mismos comercios venden a través de canales electrónicos”, indicaron desde CAME. Con esa aclaración, la entidad señaló que el informe contempla operaciones digitales de los negocios consultados, aunque sostuvo que el indicador se refiere de forma específica a la facturación del sector pyme relevado y no al total de las transacciones que se realizan en el comercio electrónico.