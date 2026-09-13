Así serían las gafas de realidad mixta con las que Meta remplazaría los Quest Pro

Meta filtró el diseño final de Project Phoenix, su próximo visor de realidad mixta y sucesor del Quest Pro. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Meta filtró el diseño final de su próximo visor de realidad mixta, conocido internamente como Project Phoenix, el sucesor del Quest Pro. La información surgió de una actualización del firmware de Horizon OS, el sistema operativo que utiliza la compañía en sus dispositivos.

La filtración se originó en agosto de 2026, cuando Meta publicó una aplicación gratuita llamada HorizonOS Prescription Lens en la Horizon Store. El paquete no aparecía en la biblioteca de aplicaciones tras su instalación y se distribuía como un archivo ZIP, lo que permitió revisar su contenido sin herramientas adicionales.

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En septiembre, la compañía actualizó ese paquete y añadió imágenes completas del dispositivo, algo que no había ocurrido en la versión original, apenas compuesta por archivos funcionales sin capturas visuales.

Cómo es el diseño de Project Phoenix

Las imágenes, difundidas por UploadVR, muestran un visor delgado, con almohadillas nasales similares a las de unas gafas convencionales en lugar de la interfaz facial habitual en los cascos de realidad virtual. El diseño se aleja del volumen característico de los Quest y busca una experiencia cercana a la de unas gafas de sol.

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La filtración de Project Phoenix surgió de una actualización del firmware de Horizon OS y de la aplicación HorizonOS Prescription Lens publicada en la Horizon Store.

En los laterales y en la parte inferior de las patillas se distinguen sensores. Una de las capturas muestra a un usuario sosteniendo frente al dispositivo el código QR de sus lentes graduadas, un paso necesario para configurarlas. Esa misma imagen deja ver la parte trasera del visor, donde el cable del puck de cómputo se conecta al extremo de la patilla izquierda.

El puente nasal es ajustable en altura y separación, y admite piezas intercambiables de distinto tamaño para adaptarse al rostro de cada usuario. Según Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, este proyecto surgió después de que la compañía cancelara al sucesor directo del Quest Pro debido al alto costo de sus pantallas.

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Project Phoenix ocuparía la gama alta que hasta hace poco correspondía al Quest Pro. En términos de hardware, seguiría el mismo principio de funcionamiento que los Quest 3 y 3S: un headset de realidad mixta con visión de paso, es decir, que recrea el entorno real mediante cámaras en lugar de ofrecer transparencia óptica directa.

El dispositivo utilizaría paneles micro-OLED con una resolución de 2.560×2.560 píxeles por ojo. Esa cifra lo ubicaría por encima de los Quest 3 en densidad de píxeles, aunque todavía por debajo de las Apple Vision Pro. El campo de visión sería más reducido que el de otros modelos de Meta, a cambio de mayor nitidez de imagen.

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El visor de Meta incluye un puente nasal ajustable y piezas intercambiables para adaptar Project Phoenix al rostro de cada usuario. (REUTERS/Dado Ruvic)

El procesador previsto es un Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, sucesor de la familia XR2 Gen 2, que podría alojarse dentro del visor o en el puck externo de cómputo conectado por cable. Este chip es compatible con sistemas de passthrough y también con dispositivos de visión directa, como el XREAL Aura.

Entre las funciones confirmadas figura el escaneo mediante código QR para emparejar lentes graduadas con el dispositivo, un proceso pensado para usuarios que requieren corrección visual y que hasta ahora no contaban con una solución integrada de este tipo en los visores de la compañía.

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La agenda de Meta Connect 2026 incluye una sesión titulada “Una guía práctica para la interacción sin controles”, lo que sugiere que el enfoque de Phoenix en la interacción mediante mirada y manos podría detallarse durante ese evento.

Meta podría presentar Project Phoenix en Meta Connect 2026, donde también anticipa una interacción sin controles basada en mirada y manos.

Por el momento no existen detalles oficiales sobre el precio o la fecha de disponibilidad de Project Phoenix, aunque se anticipa que no será un dispositivo económico. Como referencia, el Quest Pro se lanzó en 1.799 euros y meses después, antes de su descontinuación, recibió una rebaja de 500 euros.

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Es probable que la compañía presente el dispositivo durante su conferencia Meta Connect, programada para el 23 de septiembre de 2026. La presencia en la agenda del evento de una sesión centrada en la interacción sin controles refuerza esa expectativa, dado que Phoenix apuesta por un manejo basado en seguimiento ocular y de manos en lugar de mandos físicos tradicionales.