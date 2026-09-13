Tecno

Convierte a la IA Gemini en un profesor gratuito: no es humano pero enseña desde matemáticas hasta inglés

Con hesta herramienta, Google permite aprender cualquie tema con una guía que genera imágenes, videos y más

La función educativa de Gemini descompone problemas, adapta la explicación al nivel del usuario y suma imágenes, diagramas, videos y cuestionarios interactivos.
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Google convirtió a Gemini en un profesor personal capaz de explicar cualquier tema paso a paso. La compañía presentó el Aprendizaje Guiado, un modo dentro de su asistente de inteligencia artificial que reemplaza las respuestas cerradas por un diálogo pensado para enseñar.

La herramienta no se limita a resolver dudas de forma directa. Según explicó Google en el anuncio oficial de la función, el Aprendizaje Guiado “fomenta la participación a través de preguntas abiertas que fomentan la discusión y brindan la oportunidad de profundizar en un tema”.

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Qué es el Aprendizaje Guiado y cómo funciona

El Aprendizaje Guiado de Gemini es una nueva forma de estudiar con ayuda de inteligencia artificial: en lugar de entregar una respuesta cerrada, descompone los problemas en pasos, adapta el nivel de la explicación a quien pregunta y refuerza el aprendizaje con imágenes, diagramas, videos y cuestionarios interactivos.

La función se apoya en LearnLM, una familia de modelos que Google afinó específicamente para tareas educativas. Estos modelos se integraron después en Gemini 2.5, lo que permitió incorporar el modo tutor a la aplicación principal del asistente.

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El Aprendizaje Guiado de Gemini reemplaza las respuestas cerradas por preguntas abiertas para profundizar el aprendizaje. (GOOGLE)
El Aprendizaje Guiado de Gemini reemplaza las respuestas cerradas por preguntas abiertas para profundizar el aprendizaje. (GOOGLE)

El desarrollo no partió de cero. En 2022, Google formó un equipo interdisciplinario de expertos en inteligencia artificial, neurocientíficos y científicos cognitivos que trabajó junto a educadores y pedagogos externos. Ese grupo concluyó que los enfoques simples (dar respuestas directas o entrenar modelos con grandes volúmenes de datos específicos) resultaban insuficientes para enseñar de verdad.

De esas conversaciones surgió también un objetivo explícito: evitar lo que la compañía denomina “descarga” o “externalización” cognitiva, es decir, que el usuario obtenga una respuesta rápida sin detenerse a pensar en el razonamiento que hay detrás.

Qué se puede hacer con esta función de Gemini

El Aprendizaje Guiado está disponible de forma gratuita dentro de Gemini, tanto en su versión web como en las aplicaciones para iOS, iPadOS y Android, y sirve para estudiantes, docentes y cualquier persona con una duda puntual.

Entre los estudiantes, la herramienta puede resolver ecuaciones o explicar conceptos de física y contabilidad con ejemplos progresivos. También funciona como examinador: plantea preguntas de diagnóstico antes de una evaluación y, según las respuestas, señala qué temas conviene repasar.

El desarrollo de Aprendizaje Guiado surgió del trabajo conjunto entre expertos en inteligencia artificial, neurocientíficos, científicos cognitivos, educadores y pedagogos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El desarrollo de Aprendizaje Guiado surgió del trabajo conjunto entre expertos en inteligencia artificial, neurocientíficos, científicos cognitivos, educadores y pedagogos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La función también sirve para comprender términos técnicos mediante comparaciones y un vocabulario más accesible, así como para practicar idiomas, ampliar vocabulario, repasar conjugaciones o entender estructuras gramaticales, siempre mediante preguntas que se ajustan al nivel de quien consulta.

Para docentes, el modo permite planificar una clase completa a partir de la duración disponible, el tema y el público objetivo. También genera materiales de estudio personalizados (resúmenes, tarjetas o actividades interactivas) y diseña evaluaciones con preguntas ajustadas al nivel del alumnado, que después pueden modificarse según cada caso.

Fuera del ámbito educativo tradicional, el Aprendizaje Guiado sirve para aprender a manejar una herramienta digital nueva o para reforzar habilidades de análisis de datos, como el uso de tablas dinámicas y fórmulas avanzadas, siempre que se indique el contexto de uso.

Google también facilitó a los docentes un enlace específico para compartir el acceso al Aprendizaje Guiado directamente en Google Classroom o por cualquier otro medio, sin necesidad de configuraciones adicionales.

El Aprendizaje Guiado de Gemini está disponible gratis en la web y en iOS, iPadOS y Android, y sirve para estudiantes, docentes y usuarios con dudas puntuales. (GOOGLE)
El Aprendizaje Guiado de Gemini está disponible gratis en la web y en iOS, iPadOS y Android, y sirve para estudiantes, docentes y usuarios con dudas puntuales. (GOOGLE)

Cómo activarlo y sacarle provecho

Activar el modo tutor de Gemini requiere pocos pasos. Hay que abrir la aplicación, tocar el desplegable de funciones y seleccionar la opción Aprendizaje Guiado. A partir de ese momento, el cuadro de preguntas muestra la etiqueta “Aprender” junto a un icono de libro, señal de que el modo quedó activo.

Para aprovechar mejor la herramienta conviene precisar desde el inicio el nivel de conocimientos, la edad y el contexto de la consulta. Con ese dato, Gemini evita hacer preguntas previas para calibrar el punto de partida.

También resulta útil explicar con claridad el objetivo de la consulta: qué se quiere lograr, qué tipo de explicaciones se prefieren (directas o extensas, con o sin ejemplos) y si se busca un desarrollo paso a paso.

Google diseñó el tono de esta función para que no haga juicios de valor y no exija conocimientos previos de ingeniería de prompts, de modo que cualquier persona pueda iniciar una conversación de aprendizaje sin necesidad de formular instrucciones complejas.

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