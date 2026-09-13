GTA 6 rompe récords en Netflix: Más de 100.000 suscripciones en solo seis horas

GTA 6 convierte a Netflix en una nueva vía para promocionar los videojuegos (Rockstar)

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El estreno de GTA 6 en Netflix dejó una señal poco habitual para la industria: más de 100.000 personas contrataron el servicio en Estados Unidos durante las seis horas de exclusividad del Extended Look. El dato convierte a la campaña de Rockstar Games en uno de los mayores impulsores de nuevas altas de la plataforma en 2026, antes incluso de que el videojuego llegue a las tiendas.

El especial quedó tercero entre los eventos de Netflix

Los registros de Ampere Analysis colocaron al Extended Look en el tercer puesto de los eventos de Netflix con mayor capacidad para captar abonados en Estados Unidos este año. Solo quedaron por delante la última temporada de Stranger Things y el combate de artes marciales mixtas entre Ronda Rousey y Gina Carano. La comparación coloca a un adelanto de videojuego junto a dos contenidos de gran alcance para el servicio.

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El especial de Rockstar Games impulsó contrataciones durante una ventana de seis horas y situó a la producción entre los acontecimientos con mayor capacidad de captación en Estados Unidos (Rockstar Games)

Para Louise Wooldridge, de Ampere Analysis, las más de 100.000 suscripciones obtenidas en una ventana de seis horas reflejan la capacidad de convocatoria de un evento de videojuegos de esta escala. El acuerdo permite a Netflix disputar atención a YouTube, donde los avances y comentarios sobre juegos concentran parte de la conversación. A Rockstar le abre, además, una vía para llegar a usuarios que no siguen la actualidad del sector.

Más del 5% de usuarios inactivos volvió al servicio

El informe añadió otro indicador para medir el efecto de la exclusiva. Más del 5% de los usuarios estadounidenses que no habían consumido contenido de Netflix durante los 30 días previos regresó para ver el Extended Look de GTA 6. Esa tasa de reactivación superó la lograda por cualquier otro contenido de la plataforma durante el mismo periodo, según los datos proporcionados.

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La reacción de los usuarios inactivos explica parte del interés de ambas compañías. La plataforma sumó contratos y recuperó espectadores que habían dejado de usarla. Para la desarrolladora, el especial llevó la nueva entrega a personas que quizá no consultan anuncios de videojuegos todos los días. Esa exposición ocurre antes de la salida comercial y aporta una medida inicial de la expectativa que rodea al proyecto.

Netflix gana más de 100.000 suscriptores con el adelanto de GTA 6 - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Cómo fue el video emitido en Netflix

El material, de 26 minutos, mostró la historia, las mecánicas y el mundo abierto de Grand Theft Auto VI. Jason y Lucía aparecen como una pareja criminal vinculada a asaltos y otras misiones. El jugador podrá controlarlos por separado y alternar entre ambos en tiempo real, incluso en determinadas secuencias de acción. El tráiler también anticipó una Vice City renovada y referencias a Miami y sus alrededores.

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En la jugabilidad, Rockstar mostró un sistema de disparos que recoge referencias de Max Payne 3 y del peso de las armas de Red Dead Redemption 2. Llevar armamento a la vista provocará reacciones de los personajes no jugables, que podrán huir, mostrar temor o alertar a la policía. Las actividades fuera de la campaña incluirán carreras, combates, ejercicio y decisiones sobre alimentación.

GTA 6 presenta su mundo abierto con Jason y Lucía antes del lanzamiento - (Rockstar Games)

Cuándo saldrá a la venta y cuál será el precio de GTA 6

Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S con una campaña para un jugador. La edición estándar costará 79,99 dólares en Estados Unidos. Las reservas anteriores al 20 de noviembre incluirán un mes de GTA+ y el paquete Vintage Vice City, digital exclusivo de entretenimiento digital.

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El resultado confirmó que un contenido vinculado a videojuegos puede competir con series, películas y retransmisiones deportivas por suscripciones y tiempo de visualización. Con el tráiler estrenado el mes pasado y el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026, la expectativa ahora se concentra en la llegada del juego a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.