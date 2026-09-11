YouTube estrena PIN de bloqueo para proteger tu perfil de desconocidos o amigos

YouTube incorporó un PIN de cuatro números para restringir el acceso a las cuentas en televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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YouTube permite bloquear cuentas con un PIN de cuatro dígitos en su aplicación para televisores. La función busca proteger las recomendaciones personales, las suscripciones y el historial de búsqueda cuando el dispositivo se comparte con otras personas.

El bloqueo de cuenta permite que cada usuario mantenga privada su actividad en YouTube para TV. Una vez configurado el código, será necesario ingresarlo para acceder a la cuenta desde la aplicación del televisor.

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Los televisores inteligentes suelen ser dispositivos compartidos en el hogar, una situación que puede mezclar las recomendaciones y el historial de distintos usuarios.

La actualización reúne herramientas de privacidad y seguridad para administrar las cuentas en un mismo dispositivo.

La medida protege las recomendaciones, las suscripciones y las búsquedas cuando varias personas utilizan el mismo dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de establecer el código, los usuarios también podrán desbloquear su cuenta desde la aplicación móvil de YouTube.

Al seleccionar una cuenta bloqueada en el televisor, la aplicación mostrará la opción para habilitar el acceso; quienes tengan activadas las notificaciones recibirán además un aviso push.

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Cómo bloquear mi cuenta de YouTube en un TV

Para activar el bloqueo, abre la aplicación de YouTube en el televisor e ingresa a tu cuenta desde el menú de navegación de la izquierda.

Luego, selecciona el botón de Configuración de la cuenta, ubicado justo debajo del perfil.

Cada perfil puede conservar en privado su actividad dentro de la aplicación de YouTube para TV. (YouTube)

Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para activar el bloqueo y establecer el código de cuatro dígitos.

Para qué sirve esta nueva función

El PIN evita que otras personas que usan el mismo televisor accedan a las recomendaciones, las suscripciones y el historial de búsqueda de una cuenta determinada.

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La herramienta también permite mantener separada la experiencia de cada usuario en un dispositivo compartido.

Como medida adicional de seguridad, Google permite consultar los dispositivos en los que una cuenta tiene una sesión iniciada en google.com/devices. Desde allí, es posible cerrar sesión de forma remota en dispositivos olvidados o que no se reconozcan.

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Gemini puede interactuar con los usuarios para responder preguntas del video. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El chat con Gemini ahora está disponible en YouTube

El chat con Gemini ahora está disponible en YouTube y permite hacer preguntas sobre el video que se reproduce en la plataforma.

Los usuarios pueden consultar a Gemini sobre temas, conceptos o detalles que aparecen en el video y recibir respuestas durante la reproducción.

Por ejemplo, si estás viendo un podcast que es muy extenso, puedes pedirle a Gemini que te resuma los últimos capítulos del episodio

Qué otras nuevas funciones ha incorporado YouTube

Además del chat con Gemini para hacer consultas sobre un video, YouTube incorporó nuevas herramientas enfocadas en la búsqueda, la reproducción y la creación de contenidos. Las actualizaciones buscan que los usuarios encuentren videos con mayor facilidad y que los creadores tengan más opciones de edición y personalización.

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Una de las novedades es Ask YouTube, una función de búsqueda conversacional que permite realizar consultas más detalladas y hacer preguntas de seguimiento para afinar los resultados.

Gemini permite hacer consultas sobre el contenido que se está reproduciendo, como pedir un resumen de los últimos segmentos de un podcast extenso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La herramienta reúne videos largos y Shorts relacionados con la consulta y presenta una respuesta interactiva. Por el momento, está disponible para miembros de YouTube Premium mayores de 18 años en Estados Unidos.

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YouTube también actualizó la experiencia de Shorts, con cambios destinados a reducir las distracciones durante la reproducción y facilitar el control de la interfaz.

La plataforma incorporó un modo de pantalla despejada en Shorts que oculta temporalmente los íconos y textos superpuestos sobre el video. De esta manera, los usuarios pueden ver el contenido sin elementos de la interfaz que ocupen parte de la pantalla.

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La nueva opción de YouTube permite separar la experiencia de cada persona que comparte un mismo televisor. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra actualización está vinculada con los contenidos creados o modificados mediante inteligencia artificial.

YouTube ubicará las etiquetas de divulgación debajo del reproductor en los videos largos y como una superposición en los Shorts. Además, la plataforma comenzó a aplicar señales internas para detectar contenido fotorrealista generado con IA cuando el creador no lo haya informado.

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