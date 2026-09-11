Tecno

YouTube estrena PIN de bloqueo para proteger tu perfil de desconocidos o amigos

Después de configurar el PIN, los usuarios deberán introducirlo para abrir su cuenta en la aplicación de YouTube del televisor

Primer plano de un televisor inteligente con el logo de YouTube y otras aplicaciones de streaming en la pantalla de inicio, sobre un mueble de madera.
YouTube incorporó un PIN de cuatro números para restringir el acceso a las cuentas en televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

YouTube permite bloquear cuentas con un PIN de cuatro dígitos en su aplicación para televisores. La función busca proteger las recomendaciones personales, las suscripciones y el historial de búsqueda cuando el dispositivo se comparte con otras personas.

El bloqueo de cuenta permite que cada usuario mantenga privada su actividad en YouTube para TV. Una vez configurado el código, será necesario ingresarlo para acceder a la cuenta desde la aplicación del televisor.

PUBLICIDAD

Los televisores inteligentes suelen ser dispositivos compartidos en el hogar, una situación que puede mezclar las recomendaciones y el historial de distintos usuarios.

La actualización reúne herramientas de privacidad y seguridad para administrar las cuentas en un mismo dispositivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La medida protege las recomendaciones, las suscripciones y las búsquedas cuando varias personas utilizan el mismo dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de establecer el código, los usuarios también podrán desbloquear su cuenta desde la aplicación móvil de YouTube.

Al seleccionar una cuenta bloqueada en el televisor, la aplicación mostrará la opción para habilitar el acceso; quienes tengan activadas las notificaciones recibirán además un aviso push.

PUBLICIDAD

Cómo bloquear mi cuenta de YouTube en un TV

Para activar el bloqueo, abre la aplicación de YouTube en el televisor e ingresa a tu cuenta desde el menú de navegación de la izquierda.

Luego, selecciona el botón de Configuración de la cuenta, ubicado justo debajo del perfil.

Interfaz oscura de la aplicación YouTube con la frase Enter your code, un teclado numérico circular y un perfil de usuario
Cada perfil puede conservar en privado su actividad dentro de la aplicación de YouTube para TV. (YouTube)

Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para activar el bloqueo y establecer el código de cuatro dígitos.

Para qué sirve esta nueva función

El PIN evita que otras personas que usan el mismo televisor accedan a las recomendaciones, las suscripciones y el historial de búsqueda de una cuenta determinada.

La herramienta también permite mantener separada la experiencia de cada usuario en un dispositivo compartido.

Como medida adicional de seguridad, Google permite consultar los dispositivos en los que una cuenta tiene una sesión iniciada en google.com/devices. Desde allí, es posible cerrar sesión de forma remota en dispositivos olvidados o que no se reconozcan.

Gemini puede interactuar con los usuarios para responder preguntas del video. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Gemini puede interactuar con los usuarios para responder preguntas del video. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El chat con Gemini ahora está disponible en YouTube

El chat con Gemini ahora está disponible en YouTube y permite hacer preguntas sobre el video que se reproduce en la plataforma.

Los usuarios pueden consultar a Gemini sobre temas, conceptos o detalles que aparecen en el video y recibir respuestas durante la reproducción.

Por ejemplo, si estás viendo un podcast que es muy extenso, puedes pedirle a Gemini que te resuma los últimos capítulos del episodio

Qué otras nuevas funciones ha incorporado YouTube

Además del chat con Gemini para hacer consultas sobre un video, YouTube incorporó nuevas herramientas enfocadas en la búsqueda, la reproducción y la creación de contenidos. Las actualizaciones buscan que los usuarios encuentren videos con mayor facilidad y que los creadores tengan más opciones de edición y personalización.

Una de las novedades es Ask YouTube, una función de búsqueda conversacional que permite realizar consultas más detalladas y hacer preguntas de seguimiento para afinar los resultados.

Gemini permite hacer consultas sobre el contenido que se está reproduciendo, como pedir un resumen de los últimos segmentos de un podcast extenso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gemini permite hacer consultas sobre el contenido que se está reproduciendo, como pedir un resumen de los últimos segmentos de un podcast extenso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La herramienta reúne videos largos y Shorts relacionados con la consulta y presenta una respuesta interactiva. Por el momento, está disponible para miembros de YouTube Premium mayores de 18 años en Estados Unidos.

YouTube también actualizó la experiencia de Shorts, con cambios destinados a reducir las distracciones durante la reproducción y facilitar el control de la interfaz.

La plataforma incorporó un modo de pantalla despejada en Shorts que oculta temporalmente los íconos y textos superpuestos sobre el video. De esta manera, los usuarios pueden ver el contenido sin elementos de la interfaz que ocupen parte de la pantalla.

La nueva opción de YouTube permite separar la experiencia de cada persona que comparte un mismo televisor. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva opción de YouTube permite separar la experiencia de cada persona que comparte un mismo televisor. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra actualización está vinculada con los contenidos creados o modificados mediante inteligencia artificial.

YouTube ubicará las etiquetas de divulgación debajo del reproductor en los videos largos y como una superposición en los Shorts. Además, la plataforma comenzó a aplicar señales internas para detectar contenido fotorrealista generado con IA cuando el creador no lo haya informado.

Temas Relacionados

YouTubeTelevisorAplicaciónTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple recurrió a un nombre falso para mantener en secreto el desarrollo del iPhone Duo

John Ternus y Greg Joswiak revelaron que el equipo del iPhone Duo mantuvo el proyecto en secreto incluso dentro de la propia compañía

Apple recurrió a un nombre falso para mantener en secreto el desarrollo del iPhone Duo

“Si empiezas a delegar todas las decisiones de tu vida a la máquina, que siempre va agradarte, no te hará bien”, CEO de Hotmart

El riesgo menos visible de la inteligencia artificial sería delegar decisiones y perder criterio propio

“Si empiezas a delegar todas las decisiones de tu vida a la máquina, que siempre va agradarte, no te hará bien”, CEO de Hotmart

Elon Musk cuestiona al investigador que renunció a Anthropic: “Parece un montaje”

El empresario sugirió en X que el hilo de Jacob Coxon fue una operación coordinada. Otros dos investigadores que dejaron Anthropic y Google salieron a respaldarlo

Elon Musk cuestiona al investigador que renunció a Anthropic: “Parece un montaje”

WhatsApp Business pondrá un límite a los mensajes y aplicará cargos a las empresas que lo excedan

Las empresas deberán registrar un método de pago antes del 30 de septiembre para evitar problemas con la recepción de mensajes de servicio

WhatsApp Business pondrá un límite a los mensajes y aplicará cargos a las empresas que lo excedan

Windows 11 presenta fallos en el escritorio remoto tras la actualización de septiembre: así puedes solucionarlo

Los problemas pueden aparecer después de varias horas de funcionamiento y dejar las nuevas conexiones RDP bloqueadas durante el inicio de sesión

Windows 11 presenta fallos en el escritorio remoto tras la actualización de septiembre: así puedes solucionarlo

DEPORTES

La selección argentina femenina juega un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: cae 2 a 1

La selección argentina femenina juega un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: cae 2 a 1

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

La Fundación River Plate inauguró la iluminación de la cancha del único club de Purmamarca

TELESHOW

Moria Casán contó los diálogos más insólitos que tiene con la Inteligencia Artificial: “Es mi amiga”

Moria Casán contó los diálogos más insólitos que tiene con la Inteligencia Artificial: “Es mi amiga”

El doloroso final de una amistad que Nicole Neumann mantuvo en secreto durante años: “No nos dejaron vernos más”

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Agradece las muestras de cariño”

INFOBAE AMÉRICA

Miguel Díaz-Canel usa el 11-S para acusar a Estados Unidos de “terrorismo de Estado”

Miguel Díaz-Canel usa el 11-S para acusar a Estados Unidos de “terrorismo de Estado”

La CDC lanza una alerta por el aumento de exposiciones a la rabia en EEUU: estos son los animales que más preocupan

‘A week before 911’: el testimonio gráfico de un argentino sobre la rutina en las Torres Gemelas, siete días antes del atentado

Usuarios de banca digital se duplicaron en Costa Rica en seis años y ya superan los 2.5 millones

El contrabando desde Nicaragua ya pesa en el gasto de los hogares en Costa Rica, según la Cámara de Comercio