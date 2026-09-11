Apple recupera con el iPhone Duo una idea que Steve Jobs descartó en 2007

El iPhone Duo es compatible con el lápiz óptico, algo que Steve Jobs rechazó en el 2007. (Apple)

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El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, incorpora compatibilidad con Apple Pencil, una característica que representa un cambio respecto a la posición que Steve Jobs defendió en 2007, cuando cuestionó la necesidad de utilizar lápices ópticos para manejar un teléfono.

Casi dos décadas después, la compañía considera que un accesorio de este tipo puede tener sentido en un dispositivo cuya pantalla interior ofrece un espacio considerablemente mayor.

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La diferencia está en que el lápiz no sustituye la interacción táctil tradicional del iPhone. El usuario puede continuar navegando, escribir mensajes, desplazarse por aplicaciones y realizar las tareas habituales utilizando los dedos. El Apple Pencil funciona como una herramienta adicional para determinadas actividades que requieren mayor precisión.

El iPhone Duo será compatible con el Apple Pencil. (SamMobile)

Una pantalla plegable cambia las posibilidades del iPhone

El iPhone Duo incorpora una gran pantalla interior plegable que amplía considerablemente la superficie disponible cuando el dispositivo está abierto. Este formato permite utilizar el teléfono para actividades que van más allá del uso convencional de un smartphone.

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En este contexto, la compatibilidad con Apple Pencil adquiere otra dimensión. El accesorio puede resultar útil para escribir a mano, editar fotografías, realizar anotaciones, dibujar o trabajar con mayor precisión sobre la pantalla.

La decisión también refleja cómo han cambiado los dispositivos móviles desde los primeros años del iPhone. Una pantalla plegable de gran tamaño ofrece un espacio de trabajo diferente al de los teléfonos que existían cuando Jobs cuestionó los stylus.

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El iPhone Duo será el primer teléfono de Apple que sea compatible con un lápiz óptico. REUTERS/Carlos Barria

Lo que Steve Jobs dijo sobre los lápices ópticos

Durante la presentación del primer iPhone en 2007, Steve Jobs defendió una pantalla multitáctil diseñada para utilizarse directamente con los dedos. En aquel momento, Apple buscaba diferenciar su teléfono de dispositivos que dependían de accesorios físicos para interactuar con la pantalla.

Jobs cuestionó públicamente la necesidad de utilizar un lápiz óptico y planteó que el dedo debía ser el principal mecanismo de interacción con el teléfono.

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La crítica estaba relacionada con el contexto tecnológico de aquella época. Algunos dispositivos requerían un stylus para ejecutar determinadas acciones debido a las características de sus pantallas y de sus sistemas operativos.

Steve Jobs pensaba que los iPhone solo debían funcionar con el tacto de la mano. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

Con el paso de los años, sin embargo, el lápiz digital dejó de ser necesariamente un sustituto del dedo y comenzó a convertirse en un accesorio especializado.

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Samsung apostó antes por el lápiz en los teléfonos

Uno de los fabricantes que desarrolló esta idea fue Samsung con la familia Galaxy Note, cuyo primer modelo llegó en 2011 acompañado del S Pen.

La propuesta estaba orientada especialmente a usuarios interesados en productividad y creatividad. El lápiz permitía tomar notas, dibujar y realizar determinadas acciones con mayor precisión que utilizando los dedos.

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Samsung fue le primero en apostar por los lápiz ópticos en el celular. REUTERS/Toby Melville

La estrategia demostró que existía un público dispuesto a utilizar un lápiz digital junto con un teléfono, siempre que este no fuera imprescindible para las funciones básicas del dispositivo.

Apple, en cambio, mantuvo durante años al iPhone como un teléfono basado principalmente en la interacción táctil.

Apple ya había llevado el Pencil al iPad

La compañía comenzó a adoptar una estrategia diferente en 2015, cuando presentó el primer Apple Pencil junto con el iPad Pro.

En ese caso, Apple planteó el lápiz como una herramienta especializada para tareas como dibujo, diseño, escritura y productividad. El accesorio no reemplazaba los controles táctiles del iPad, sino que ampliaba las posibilidades de una pantalla de mayor tamaño.

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El iPhone Duo sigue una lógica similar. La diferencia es que ahora el Pencil llega a un teléfono que puede transformarse en una superficie de trabajo considerablemente más grande al desplegarse.

Apple llevó por primera vez un lápiz óptico en un iPad en el 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una función que también refuerza el ecosistema de Apple

La compatibilidad con Apple Pencil tiene además una dimensión estratégica. Los usuarios que ya cuentan con un iPad compatible pueden aprovechar el mismo tipo de accesorio en el teléfono plegable, lo que facilita la integración entre diferentes dispositivos de Apple.

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Esto permite entender la decisión como una evolución de la filosofía de la compañía, más que como una simple contradicción de las palabras de Steve Jobs.

En 2007, Apple buscaba demostrar que un teléfono podía controlarse de manera natural con los dedos. En el iPhone Duo, esa interacción continúa siendo fundamental, pero el tamaño y las características de la pantalla permiten añadir una herramienta para tareas específicas.

La llegada del Apple Pencil al iPhone Duo muestra, en definitiva, cómo una tecnología que alguna vez fue considerada innecesaria para los teléfonos puede encontrar utilidad cuando cambian el diseño, las dimensiones de las pantallas y las necesidades de los usuarios.