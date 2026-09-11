Tecno

Ethereum: cuál es su precio este viernes

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

PUBLICIDAD

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4.953,73 dólares.

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 14:05 horas (UTC) en 2506.08 dólares, lo que supone un cambio de 3.63 % con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.0 % con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a su popularidad de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las monedas digitales.

Costo de la criptomoneda Ethereum

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI estudia frenar sus sistemas de inteligencia artificial más avanzados tras un incidente de seguridad

Según una filtración de una reunión de algunos empleados con el CEO, Sam Altman, la empresa pide una respuesta similar en el sector después de que agentes autónomos lograran saltarse barreras y entrar en una web externa sin permiso

OpenAI estudia frenar sus sistemas de inteligencia artificial más avanzados tras un incidente de seguridad

El precio de Bitcoin para este viernes

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

El precio de Bitcoin para este viernes

Apple recupera con el iPhone Duo una idea que Steve Jobs descartó en 2007

Steve Jobs cuestionó la utilidad de los lápices ópticos en los iPhone, pero Apple ahora incorpora compatibilidad con su primer teléfono plegable

Apple recupera con el iPhone Duo una idea que Steve Jobs descartó en 2007

La IA de X contestó sobre un hipotético ataque: cómo lo haría, cuáles son sus debilidades y cómo sería un mundo sin humanos

Las advertencias de especialistas sobre los riesgos de la inteligencia artificial llevaron a los usuarios de la red social a consultar a la IA por un eventual apocalipsis. El chatbot respondió con bromas y referencias a Matrix

La IA de X contestó sobre un hipotético ataque: cómo lo haría, cuáles son sus debilidades y cómo sería un mundo sin humanos

El agente de IA de Meta, Muse, alcanza el segundo puesto entre las aplicaciones más populares de EE. UU.

El nuevo agente de IA de Meta busca realizar tareas en nombre de los usuarios y competir con otras herramientas de inteligencia artificial para consumidores

El agente de IA de Meta, Muse, alcanza el segundo puesto entre las aplicaciones más populares de EE. UU.

DEPORTES

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

La reacción de Kylian Mbappé a sus memes de “El Dictador” y una profunda reflexión: “Hay falta de conciencia política y humana”

Franco Colapinto quedó 13° en la primera práctica libre del GP de España

El argentino Varrone chocó contra el muro y detuvo la sesión: hubo cuatro banderas rojas en media hora de qualy en la Fórmula 2

La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones

TELESHOW

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

La inesperada propuesta laboral de Carmen Barbieri a Evelyn Botto: “No estoy para eso”

Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

Claudia Villafañe se sinceró al hablar de su trabajo en televisión: “Al principio tenía miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Rostros del 11-S: Los 27 dominicanos que perdieron la vida en las Torres Gemelas

Rostros del 11-S: Los 27 dominicanos que perdieron la vida en las Torres Gemelas

En Panamá se preparan para habilitar el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

Largas filas, entradas agotadas, cerveza y almohadones: así es la “tapizmanía” desatada en Londres por el Tapiz de Bayeux

Aumento de hasta 9 °C en aguas profundas pudo influir en la muerte masiva de cangrejos en playas de Costa Rica

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados