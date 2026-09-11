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WhatsApp Business pondrá un límite a los mensajes y aplicará cargos a las empresas que lo excedan

Las empresas deberán registrar un método de pago antes del 30 de septiembre para evitar problemas con la recepción de mensajes de servicio

WhatsApp Business cobrará a empresas que excedan el limite de mensajes impuestos por Meta.
WhatsApp Business cobrará a empresas que excedan el limite de mensajes impuestos por Meta. (Meta)
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WhatsApp modificará a partir del 1 de octubre de 2026 las condiciones de cobro para las empresas que utilizan WhatsApp Business Platform. Meta establecerá un límite gratuito de 1.000 mensajes de servicio al mes por cada número de teléfono empresarial y comenzará a cobrar por los mensajes adicionales que sean entregados a los clientes.

El cambio está dirigido a las compañías que utilizan la infraestructura empresarial de WhatsApp para conectar sus cuentas con plataformas de atención al cliente, sistemas CRM, chatbots y otras herramientas de automatización.

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Las medidas no suponen un cobro para las personas que utilizan WhatsApp para comunicarse con una empresa ni afecta a quienes gestionan sus conversaciones mediante la aplicación gratuita de WhatsApp Business.

El pago a WhatsApp Business solo será para las empresas que gestionan grandes cantidades de mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El pago a WhatsApp Business solo será para las empresas que gestionan grandes cantidades de mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

¿Qué mensajes comenzarán a tener costo?

El nuevo esquema afectará principalmente a los mensajes de servicio enviados por las empresas dentro de una conversación que permanece abierta durante la ventana de atención de 24 horas. Esta modalidad permite que una compañía responda a un cliente después de que este inicia el contacto, ya sea mediante un trabajador o a través de sistemas automatizados.

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Hasta ahora, determinados mensajes enviados durante esta ventana podían mantenerse sin costo para las empresas en ciertas circunstancias. Desde octubre, Meta cambiará este tratamiento y establecerá nuevas condiciones de facturación.

La ventana de 24 horas seguirá existiendo, pero dejará de representar necesariamente un periodo completamente gratuito para las empresas que utilizan WhatsApp Business Platform.

Desde el 1 de octubre las empresas que usan WhatsApp Business deberán pagar cada vez que excedan los 1.000 mensajes mensuales. REUTERS/Dado Ruvic
Desde el 1 de octubre las empresas que usan WhatsApp Business deberán pagar cada vez que excedan los 1.000 mensajes mensuales. REUTERS/Dado Ruvic

El límite gratuito será de 1.000 mensajes de servicio mensuales por número empresarial. Cuando una compañía supere esa cantidad, los mensajes adicionales comenzarán a generar un cargo.

¿Cuánto tendrán que pagar las empresas?

Meta no aplicará una tarifa única para todos los negocios. El precio de los mensajes de servicio se calculará por cada mensaje entregado y dependerá del mercado en el que se encuentre el usuario que recibe la comunicación.

Esto significa que el costo final estará determinado por factores como el país de destino y la cantidad de mensajes enviados. El límite de 1.000 mensajes se reiniciará cada mes y los mensajes que una empresa no utilice durante un periodo no podrán acumularse para el siguiente.

El nuevo sistema también modificará las condiciones aplicables a determinados mensajes de utilidad enviados mediante plantillas durante una conversación activa. Por ello, las empresas deberán revisar qué tipos de comunicaciones realizan y cómo serán clasificadas a partir de octubre.

Las principales diferencias entre WhatsApp y WhatsApp Business.
El cobro de WhatsApp Business dependera del mercado en el que se encuentre la empresa. (Foto: Unsplash)

El cambio no afecta al WhatsApp de los usuarios

Una de las principales precisiones es que WhatsApp no comenzará a cobrar a las personas por escribir a empresas. Tampoco se trata de un nuevo precio para la aplicación convencional ni para quienes utilizan la versión gratuita de WhatsApp Business para administrar conversaciones de forma manual.

El ajuste está destinado a WhatsApp Business Platform, una infraestructura utilizada principalmente por empresas que necesitan gestionar grandes cantidades de conversaciones o integrar WhatsApp con otros sistemas.

Por tanto, un usuario que escriba a una tienda, banco u otra compañía no tendrá que pagar por iniciar una conversación debido a este cambio.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
El cambio no afectará a los usuarios que usan WhatsApp para comunicarse con las empresas. (Foto: Meta)

Las empresas deberán prepararse antes de octubre

Las compañías que dependen de WhatsApp Business Platform tendrán que revisar el volumen de mensajes que generan por cada número empresarial para calcular cuánto podría aumentar su gasto.

También deberán comprobar las condiciones de facturación de sus cuentas. Meta establece que los proveedores de soluciones y las empresas que se integran directamente con la plataforma deberán tener un método de pago registrado antes del 30 de septiembre de 2026.

Las cuentas que no cumplan este requisito podrían dejar de recibir mensajes de servicio cuando entre en vigor el nuevo esquema.

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