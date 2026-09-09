Lista secreta de Steam fue filtrada por error: 50 juegos en desarrollo quedaron al descubierto

Steam expone los logros ocultos de más de 50 juegos inéditos

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Una lista secreta de Steam quedó expuesta el martes 9 de septiembre de 2026 tras un fallo temporal en la interfaz de programación de la plataforma. Servicios externos detectaron e indexaron logros privados de más de 50 juegos inéditos o todavía no anunciados, con nombres internos, descripciones y posibles pistas sobre mecánicas, personajes o tramas. La filtración compromete planes de comunicación y puede anticipar detalles que estudios y editoras pretendían reservar para anuncios futuros.

El incidente importa porque Steam ocupa un lugar central en la distribución digital de videojuegos para PC y concentra tanto los proyectos independientes como las grandes franquicias. Un listado de logros puede revelar más que un título: muestra objetivos, sistemas de progresión, localizaciones o personajes antes de que sus responsables decidan hacerlo público. Por ahora, Valve y la mayoría de las compañías afectadas no han explicado qué ocurrió.

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Los logros privados de Steam revelan posibles pistas sobre próximos lanzamientos - Valve

El error dejó visibles logros que debían permanecer ocultos

Mike Bendel, propietario de Exophase, señaló que todo apunta a un error de Valve y no a un acceso malicioso. El problema habría permitido que bases de datos públicas detectaran listados que debían permanecer ocultos. SteamDB y otros servicios automatizados también recogieron la información durante el tiempo en que estuvo disponible.

Esa exposición transforma datos técnicos en material sensible para campañas promocionales, porque los logros suelen conservar detalles que las editoras guardan hasta el lanzamiento o una presentación.

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Entre las referencias que más comentarios generaron figuran posibles proyectos relacionados con Avengers, Dune, Sonic, Sea of Thieves, Twin Peaks y The Walking Dead. La lista también menciona Crazy Taxi World Tour, Professor Layton and the New World of Steam, Tales of Eternia Remastered, Trine 6 Together in Time, Lords of the Fallen II y Clive Barker’s Hellraiser. A ellos se sumarían dos juegos de Warhammer sin anuncio oficial. La presencia de esos nombres no confirma su desarrollo definitivo, sus plataformas ni sus fechas, pero abre interrogantes sobre acuerdos y calendarios.

Bases de datos automatizadas recopilaron objetivos que debían permanecer ocultos y que podrían anticipar localizaciones, sistemas de progresión, enfrentamientos o giros narrativos antes de las campañas oficiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juegos anunciados también quedaron expuestos a posibles spoilers

También aparecieron logros vinculados con videojuegos que ya habían sido anunciados, entre ellos Kingdom Hearts IV, Persona 6, Fable, Gears of War: E-Day, Dragon Ball Xenoverse 3 y Silent Hill: Townfall. En estos casos, el riesgo principal está en los spoilers. Las descripciones pueden adelantar enfrentamientos, giros narrativos, recompensas o estructuras de campaña que normalmente se mantienen fuera del alcance público. Grand Theft Auto VI no figuraba en la relación, mientras Squadron 42 sí apareció, lo que alimentó nuevas interpretaciones.

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La filtración se produce cuando Steam enfrenta otra tensión: el crecimiento de su catálogo. Entre el 24 y el 30 de agosto, la tienda recibió 720 juegos, un récord semanal equivalente a 102 estrenos diarios. El análisis de ICO Partners, difundido por su director ejecutivo Thomas Bidaux, mostró que 530 de esos lanzamientos reunieron entre cero y nueve reseñas iniciales. Solo 10 superaron las 1.000 valoraciones. La cifra refleja una competencia intensa por atención y visibilidad.

La saturación del catálogo complica llegar a los jugadores

En 2013, Steam recibió 436 lanzamientos durante todo el año. En 2024 superó los 19.000 títulos anuales y en 2025 sumó cerca de 21.000 propuestas. La primera mitad de 2026 ya acumulaba aproximadamente 12.000 juegos. Publicar se ha vuelto más accesible para estudios pequeños, pero acceder a la plataforma no garantiza llegar a los jugadores.

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La filtración de Steam amenaza anuncios y puede provocar spoilers - crédito Valve

Cada estreno compite con descuentos, novedades, productos gratuitos, franquicias conocidas y recomendaciones algorítmicas. La cantidad de opciones crece más rápido que la atención.

El caso de los logros filtrados ilustra que la confidencialidad digital depende de sistemas que pueden fallar incluso sin un ataque externo. Para las editoras, una exposición prematura puede alterar anuncios, estrategias comerciales y la relación con sus comunidades.

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Para Steam, el episodio coincide con un catálogo cada vez difícil de ordenar. La plataforma ofrece oportunidades de publicación, aunque obliga a estudios y jugadores a navegar una abundancia donde información, visibilidad y sorpresa se convierten en recursos cada vez más disputados por todos los participantes del mercado.