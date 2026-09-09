Meta activa Notas de la Comunidad, la opción para evitar noticias falsas en Instagram, Facebook y Threads

Meta comenzó a probar las Notas de la Comunidad en 16 países de América Latina para publicaciones en Facebook, Instagram y Threads. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Meta comenzó a probar en 16 países de América Latina su herramienta de contexto colaborativo para publicaciones en Facebook, Instagram y Threads. La función, conocida como Notas de la Comunidad, ya opera en inglés en Estados Unidos desde enero de 2025 y ahora entra en un período de prueba en español, aunque España queda fuera de esta primera etapa.

Los países incluidos son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, durante esta fase, las notas no serán visibles para el público general.

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Se trata de una herramienta que permite a los propios usuarios sumar contexto a una publicación pública, de forma similar al sistema que ya utiliza X. Una nota puede aclarar una afirmación, desmentir un dato falso, corregir información o agregar contenido que ayude a entender mejor un posteo.

La compañía explicó en un comunicado que el objetivo es que “más personas puedan agregar contexto a un mayor y más diverso número de publicaciones que la verificación de datos”. A diferencia de la verificación independiente, aquí no interviene un número limitado de verificadores: son los propios usuarios quienes deciden qué publicaciones necesitan más contexto.

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Las Notas de la Comunidad de Meta permiten que los usuarios agreguen contexto, corrijan información o desmientan datos falsos en posteos públicos.

Una publicación puede recibir más de una nota. Los colaboradores pueden escribirlas sobre cualquier posteo público, incluidos los de Meta, sus directivos, figuras políticas y otras personalidades.

Cómo funcionará el sistema de aprobación en Instagram y Facebook

La publicación de una nota no depende de una votación por mayoría simple. Según detalló Meta, el algoritmo prioriza el acuerdo entre colaboradores que habitualmente disienten entre sí: si dos usuarios que normalmente discrepan coinciden en que un contexto determinado es útil, aumenta la probabilidad de que esa nota se publique.

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Este mecanismo busca evitar que un grupo mayoritario imponga su punto de vista sobre una publicación sin que exista un respaldo transversal. Las notas, además, deben ajustarse a las Normas Comunitarias de la plataforma.

Meta incorporó también una función que no está presente en el sistema equivalente de X: las personas que publicaron el contenido señalado por una nota pueden solicitar una revisión adicional a otros colaboradores. Esto busca evitar que la herramienta se use para desautorizar publicaciones que contienen información correcta.

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Las Notas de la Comunidad de Meta deben cumplir las Normas Comunitarias y cuentan con protecciones contra manipulación, doxxing, acoso y estafas.

El sistema cuenta además con protecciones automáticas que detectan señales de manipulación, doxxing (divulgación de información personal) o contenido que infrinja las Normas Comunitarias, como estafas, ataques a quienes publican, acoso o intimidación. La compañía trabaja con equipos internos para identificar grupos de usuarios que puedan estar coordinándose de forma inauténtica.

Durante el período de prueba, la verificación independiente de datos continuará funcionando con normalidad en los 16 países. El lanzamiento completo, que incluiría la publicación pública de las notas y la migración gradual del programa de verificadores, ocurrirá país por país cuando Meta tenga confianza en que el producto funciona de forma correcta.

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Cómo registrarse como colaborador para realizar notas en publicaciones

Desde este 9 de septiembre, quienes cumplan los requisitos de elegibilidad en los 16 países mencionados ya pueden postularse para participar del programa. Para ser elegible, es necesario ser mayor de 18 años y contar con una cuenta o Página con más de seis meses de antigüedad, libre de infracciones a las políticas de la plataforma.

También se exige tener un número de teléfono verificado o la autenticación de dos pasos activada. Quienes cumplan estas condiciones pueden registrarse para redactar notas con contexto adicional y ayudar a probar el programa antes de su lanzamiento público.

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La verificación independiente de datos seguirá activa durante la prueba en los 16 países hasta que Meta avance con un lanzamiento completo por país. (Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa)

Meta lanzó las Notas de la Comunidad en Estados Unidos en enero de 2025. A un año y medio de ese lanzamiento, el programa reúne más de 1,4 millones de colaboradores, que produjeron más de 50.000 publicaciones en Facebook, Instagram y Threads.

Solo en julio, más de 200 millones de personas vieron una nota en ese país y pudieron acceder a contexto adicional sobre esas publicaciones. Según la compañía, el volumen diario de Notas de la Comunidad en Estados Unidos duplicó al de las verificaciones independientes, en muchos casos con mayor velocidad de respuesta.

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