Esta era la rutina de Tim Cook cada mañana durante los 15 años como CEO de Apple

Tim Cook lideró Apple durante 15 años, período que incluyó una pandemia global, crisis en las cadenas de suministro y el auge de la inteligencia artificial. (Reuters)

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Durante 15 años al frente de Apple, Tim Cook repitió cada mañana el mismo ritual: leer a las cuatro de la madrugada los correos electrónicos que le enviaban los usuarios de sus productos en todo el mundo.

El hábito, que Cook mantuvo hasta el final de su gestión, marcó el estilo de liderazgo de quien condujo a la compañía más valiosa del planeta a través de una pandemia global, crisis en las cadenas de suministro y el auge de la inteligencia artificial.

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Cook dejó la dirección ejecutiva de la empresa en manos de John Ternus, un ejecutivo de larga trayectoria dentro de la compañía, y pasó a ocupar el cargo de presidente ejecutivo. En una carta dirigida a la comunidad de usuarios en la que repasó su gestión, describió el ritual que sostuvo desde 2011.

Cook se levantaba poco antes de las cuatro de la madrugada para dedicar la primera hora del día a leer correos de usuarios de Apple. (Reuters)

“Durante los últimos 15 años empecé casi todas las mañanas de la misma manera”, escribió Cook en la carta. “Abro mi correo electrónico y leo las notas que recibí el día anterior de los usuarios de Apple de todo el mundo”.

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Cientos de correos antes del amanecer

El exdirector ejecutivo se levantaba poco antes de las cuatro de la madrugada y dedicaba la primera hora del día a revisar comentarios de usuarios. Así lo explicó en una entrevista con Axios en 2018: “Me levanto un poco antes de las cuatro, me gusta tomar la primera hora para repasar comentarios de usuarios y cosas así, y concentrarme en las personas externas que son tan importantes para nosotros”.

Después de esa primera revisión, Cook completaba una hora de ejercicio para manejar el estrés y retomaba la lectura de correos a las cinco de la mañana. Ese fue el ritual que sostuvo durante 15 años: revisar “la mayoría” de los entre 700 y 800 correos electrónicos que llegaban a su bandeja de entrada cada día.

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El exdirector ejecutivo revisaba "la mayoría" de los entre 700 y 800 correos electrónicos que recibía cada día en su bandeja de entrada. (Reuters)

A diferencia de otros directivos que delegan esa tarea en sus asistentes, Cook explicó que el ejercicio le permitía “mantener el pulso de lo que los clientes sienten, piensan y hacen”.

Según relató en su carta de despedida, los mensajes incluían desde episodios en los que un Apple Watch detectó una emergencia médica hasta recuerdos capturados con el iPhone y testimonios sobre cómo el trabajo de los usuarios cambió desde la llegada de la computadora Mac. Cook aseguró que revisaba tanto los mensajes de agradecimiento como las quejas sobre los productos, y calificó como “un honor y un privilegio” haber liderado la compañía durante ese período.

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“En cada uno de esos correos siento el latido de nuestra humanidad compartida. Siento una obligación cada vez mayor de trabajar más duro y esforzarme más”, escribió Cook. “Pero sobre todo, siento una gratitud que no puedo expresar con palabras, por haber sido, de alguna manera, la persona del otro lado de esos correos”.

En su carta de despedida, Cook relató que los mensajes incluían desde emergencias médicas detectadas por el Apple Watch hasta recuerdos capturados con el iPhone. (AP)

Quién es John Ternus, el sucesor de Cook al frente de Apple

Desde el 1 de septiembre de 2026, John Ternus asumió el cargo de director ejecutivo de Apple, en reemplazo de Cook, quien pasó a presidir el consejo de administración de la compañía.

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Nacido en California en mayo de 1975, Ternus es ingeniero mecánico graduado por la Universidad de Pensilvania y se incorporó a Apple en 2001 tras trabajar en el diseño de visores de realidad virtual.

A lo largo de 25 años en la empresa, ocupó cargos de responsabilidad creciente en el desarrollo de hardware: fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013, con responsabilidades sobre productos como el Mac, el iPad y los AirPods, y entre 2020 y 2022 asumió también la dirección del hardware del iPhone y del Apple Watch.

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John Ternus, ingeniero mecánico con 25 años en Apple, asumió como director ejecutivo el 1 de septiembre de 2026. (AP)

Uno de los hitos centrales de su carrera fue la transición de los Mac hacia los procesadores propios de la serie M, un proceso que condujo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware a partir de 2021.