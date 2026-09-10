Pese a las dudas sobre la actividad económica, el FMI respalda los resultados del programa argentino: cuándo será la próxima misión

Luis Caputo y Kristalina Georgieva durante su último encuentro en el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)

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Desde Washington DC, Estados Unidos - Pese a los resultados negativos en la industria manufacturera y la construcción, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda los resultados económicos y financieros del programa de ajuste. Y anticipó el inicio de la siguiente revisión del programa: “La próxima misión del staff está prevista para el 21 de septiembre”, dijo.

“Argentina ha logrado avances notables en la estabilización de su economía. El país ha conseguido dos años consecutivos de superávit fiscal primario por primera vez en 15 años. Ha logrado reducir la inflación a alrededor del 30 por ciento. Se ha retomado el crecimiento, se ha reducido la pobreza, se están recomponiendo las reservas internacionales y, lo que es importante, se ha fortalecido la confianza del mercado”, aseguró Julie Kozack, vocera del FMI, durante una conferencia ofrecida en Washington.

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Y añadió Kozack ante la pregunta puntual de Infobae respecto a la caída de los índices de la industria y la construcción:

“Si bien es cierto que a veces se observan altibajos en los datos mensuales, nuestro enfoque se centra en la trayectoria general y en las reformas y políticas que respaldarán dicha trayectoria, permitiendo así ampliar el entorno y las oportunidades de crecimiento para Argentina.

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A la vocera del FMI también le preguntaron sobre los niveles elevados de los créditos en mora. Kozack reconoció que ese aspecto negativo de la economía nacional está bajo la mirada de los técnicos del Fondo, pero relativizó sus efectos respecto a la estabilidad financiera del país.

“Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina”, sostuvo Kozack.

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Y completó:

Básicamente, lo que observamos en Argentina es que el endeudamiento de los hogares se mantiene relativamente bajo. Representa alrededor del 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina. Asimismo, vemos que los bancos cuentan con buenos niveles de capitalización y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de su cartera de créditos en mora".

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Kristalina Georgieva, es una aliada clave de Javier Milei y Caputo en Washington. Georgieva cree en la lógica económica del plan de ajuste, y Kozack transmitió hoy ese mirada técnica y política de la directora gerente del Fondo.

“El Fondo como las autoridades argentinas reconocen la importancia de ampliar los beneficios de la estabilización y el crecimiento. Hasta ahora, el crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los sectores energético, minero y agrícola; es evidente, tanto para nosotros como para las autoridades, que sería beneficioso ampliar este alcance”, dijo Kozack.

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Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional

La industria manufacturera y la construcción, que impactan en el empleo y el PIB, tuvieron un mal desempeño en julio. Acorde a los datos oficiales del Indec, la industria retrocedió 5% con relación a junio y se contrajo 4,9% en comparación con julio del año pasado. De esta manera, ese sector acumula una caída del 2,6% en los primeros siete meses del 2026.

Y respecto a la construcción, se observa una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% en la variación interanual.

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En este contexto, la mejora en los sectores más dinámicos -agro, energía y minería-, ya no resultan suficientes para sostener el proceso de crecimiento.

Por eso, en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) surgió un recálculo a la baja para el PBI, que solo crecería 2,1% este año.

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Hace apenas un par de meses, el FMI insistía con una expansión del orden del 3,5% y muchos economistas aseguraban que no bajaría del 3 por ciento.

Kristalina Georgieva y Javier Milei durante su último encuentro en la Casa Rosada, (Buenos Aires, Argentina)

El retroceso económico tuvo un alcance amplio: 12 de las 16 divisiones industriales relevadas registraron bajas interanuales. La caída se observa con nitidez en aparatos e instrumentos; maquinaria y equipo; prendas de vestir, cuero y calzado y productos textiles.

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La combinación de una industria que profundiza su contracción y una construcción que vuelve a caer configura una señal de alerta para el nivel de actividad del segundo semestre.

Frente a los números duros de la economía, Caputo propuso ciertas medidas que se articulaban bajo el concepto de “Estado Presente”. Por ejemplo, los créditos hipotecarios con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Pero con el correr de las semanas pareciera que ese anuncio político de Caputo fue un hecho aislado y absolutamente encapsulado. Milei estaría creyendo que es mas redituable -en términos electorales- apostar a la “causa sagrada de Malvinas” que a mejorar los resultados económicos del plan de ajuste.

Javier Milei y Luis Caputo durante un acto oficial en Buenos Aires, (Argentina)

El FMI apoya las medidas asumidas por la administración libertaria, y asume que Argentina no tendrá que pedir un waiver -perdón- en la próxima revisión del programa económico.

A diferencia de las dos revisiones anteriores, Argentina cumpliría con las metas de emisión monetaria, reservas del Banco Central y superávit fiscal. Hubo incumplimiento sucesivo en la meta de reservas, pero eso ya ha sido superado por la estrategia financiera constante del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Sin embargo, el Fondo ya aprendió qué sucede en la Argentina cuando se aproximan las elecciones presidenciales, y la caída de los principales sectores económicos podrían beneficiar las posibilidades políticas de la oposición.

En un pasado no muy lejano, Mauricio Macri era un rockstar en el FMI y Washington, y después fue derrotado por Cristina Fernandez de Kirchner que puso como candidato presidencial a Alberto Fernández.

Ahora, Milei es un rockstar en el Fondo y DC, mientras la economía nacional no repunta y el peronismo empieza a dirimir sus diferencias internas.

En octubre, cuando Caputo se encuentre con Kristalina Georgieva en la conferencia anual del FMI, ya se sabrá si los resultados de julio se consolidaron en agosto o sólo fue una falsa alarma.